Καθώς ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, στο Αμπού Ντάμπι, η Μόσχα διατηρεί σταθερή τη θέση της αναφορικά με τη συνέχιση των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Παρά την επανεκκίνηση της διπλωματικής κινητικότητας, παρατηρείται σημαντική απόσταση μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, καθώς η Ρωσική Ομοσπονδία συνδέει την αποκλιμάκωση με την αποδοχή των εδαφικών και πολιτικών της αιτημάτων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική στρατηγική βασίζεται στη διατήρηση της στρατιωτικής δραστηριότητας ως μέσο πίεσης για την επίτευξη πολιτικών παραχωρήσεων.

Η ρωσική ηγεσία επισημαίνει ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την προσαρμογή του Κιέβου στις «νέες πραγματικότητες», όρος που αναφέρεται στην αναγνώριση εδαφικών μεταβολών και τη δέσμευση για καθεστώς ουδετερότητας.

Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει ότι η διπλωματική οδός δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο, αλλά ως συμπλήρωμα ως προς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Μόσχα εμμένει στους στρατηγικούς της στόχους

Η έναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήχθη σε κλίμα περιορισμένης αμοιβαίας εμπιστοσύνης:

Ρωσική στάση: Η ρωσική αντιπροσωπεία αξιοποιεί την τακτική της υπεροχή στο μέτωπο του Ντονμπάς για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Η Μόσχα εκτιμά ότι οι τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες και η αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια λύση που θα ενσωματώνει τις ρωσικές ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

ΗΠΑ και Ουκρανία: Η νέα αμερικανική διοίκηση φαίνεται να προκρίνει τη μείωση της οικονομικής και στρατιωτικής εμπλοκής στη σύγκρουση. Η στάση αυτή ασκεί αντικειμενική πίεση στην ουκρανική πλευρά, η οποία καλείται να διαχειριστεί την προοπτική μιας περιορισμένης εξωτερικής υποστήριξης σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου.

Παράλληλα με τις διπλωματικές επαφές, καταγράφεται συνέχιση των πληγμάτων σε στρατηγικές υποδομές της Ουκρανίας.

Ενεργειακό δίκτυο: Οι επιχειρήσεις εστιάζουν στον περιορισμό των δυνατοτήτων του ενεργειακού συστήματος, με τη ρωσική πλευρά να επικαλείται την ανάγκη αποδυνάμωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας που υποστηρίζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Μέτωπο του Ντονέτσκ: Στο πεδίο των χερσαίων επιχειρήσεων, παρατηρείται σταδιακή μεταβολή της γραμμής επαφής. Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την επάρκεια πυρομαχικών και τη στελέχωση των μονάδων τους, γεγονός που επιτρέπει στη ρωσική πλευρά να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Στο γεωπολιτικό επίπεδο, η Μόσχα επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχεια των εμπορικών της σχέσεων με αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία, παρά τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για οικονομική απομόνωση της Ρωσίας.

Η ρωσική ηγεσία εκτιμά ότι η εξάρτηση της παγκόσμιας αγοράς από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των δυτικών κυρώσεων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας.

Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει μια σύνθετη διαδικασία. Η Μόσχα εμμένει στους στρατηγικούς της στόχους, θεωρώντας ότι η τελική έκβαση θα κριθεί από τον συνδυασμό της στρατιωτικής πίεσης και της πολιτικής βούλησης των εμπλεκομένων μερών για την αποδοχή ενός νέου πλαισίου ασφαλείας.