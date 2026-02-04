Διαπραγματευτές από την Ουκρανία, Ρωσία και των ΗΠΑ θα βρεθούν στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για έναν ακόμα γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου που πλησιάζει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια.

Από τη μεριά της Ουάσινγκτον θα συμμετάσχουν οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ

Όπως αναφέρει το France 24, οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών δεν είχαν ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Live: Ukraine, Russia set to meet in Abu Dhabi for US-brokered peace talks

➡ https://t.co/KmqsrIdAO9 pic.twitter.com/dXQKOGD7Dv — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 4, 2026

Το βασικό ζήτημα διαφωνίας είναι το ποιος θα ελέγχει μακροπρόθεσμα το Ντονμπάς, δηλαδή τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από μεγάλες περιοχές του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που βρίσκονται πάνω από τεράστιους φυσικούς πόρους, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Θέλει επίσης να αναγνωριστεί διεθνώς ότι τα εδάφη που καταλήφθηκαν κατά την εισβολή ανήκουν στη Ρωσία.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι η σύγκρουση πρέπει να παγώσει κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και έχει απορρίψει τη μονομερή απόσυρση των δυνάμεων.

Τραμπ: Ο Πούτιν «να βάλει τέλος στον πόλεμο» με την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια που υπήρξε έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Μια γυναίκα 68 ετών και ένας άνδρας 38 ετών σκοτώθηκαν», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Μίκολα Λουκασούκ.