Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους σε ολόκληρη την Ουκρανία με ιδιαίτερη έμφαση στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με ισχυρισμούς ουκρανών αξιωματούχων, στοχεύοντας και χτυπώντας ως επί το πλείστον ενεργειακές υποδομές.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, όπου ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν. Στο Κίεβο, μάρτυρες του Reuters ανέφεραν δυνατές εκρήξεις στην πόλη μετά τα μεσάνυχτα και δήλωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν τόσο πύραυλοι όσο και drones.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, δήλωσε στο Telegram ότι αρκετές πολυκατοικίες, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα εμπορικό κτίριο υπέστησαν ζημιές σε περιοχές ανατολικά του ποταμού Δνείπερου. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι ένα κτίριο που στεγάζει έναν παιδικό σταθμό είχε πυρποληθεί και ένα μη οικιστικό κτίριο είχε πληγεί στις ανατολικές περιοχές.

Η αεροπορική επιδρομή παρέμεινε σε ισχύ για περισσότερες από δύο ώρες μετά την ανακοίνωσή της. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα διαμέρισμα στους επάνω ορόφους ενός κτιρίου στο Κίεβο να καίγεται.

Ως επί το πλείστον η Ρωσία χτύπησε ενεργειακές υποδομές

Ο Ιγκόρ Τερέχοφ, δήμαρχος του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, ανέφερε αρκετές διαδοχικές επιθέσεις με drones και πυραύλους. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Suspilne ανέφερε μια σειρά εκρήξεων στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο και στο Σούμι, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε ένα μαζικό κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας σήμερα το απόγευμα, μετά τη λήξη της ενεργειακής εκεχειρίας την 1η Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ. Ουσιαστικά ξαναμπήκαν στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας μεγιστοποιώντας την πίεση που ασκείται στην Ουκρανία εν μέσω χειμώνα.

Η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά πάνω από 20 πυραύλους Iskander στο Κίεβο, το Χάρκοβο και το Ντνίπρο. Στο Κίεβο οι ενεργειακές υποδομές και συγκεκριμένα οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας CHP-5 και CHP-4 χτυπήθηκαν τέσσερις φορές η καθεμία, ενώ δύο πύραυλοι Zircon χτύπησαν την πόλη. Σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες οι δύο υπερηχητικοί πύραυλοι κρουζ Zircon χτύπησαν τον υποσταθμό 750kv στο Κίεβο της Ουκρανίας νωρίτερα απόψε.

Τουλάχιστον 17 πύραυλοι Iskander-M χτύπησαν το Ντνίπρο, πολλοί από τους οποίους είχαν ως στόχο τις ενεργειακές υποδομές της πόλης. Το Χάρκοβο χτυπήθηκε κυρίως από πυραύλους Tornado-S, αλλά και από τουλάχιστον 4 πυραύλους Iskander.