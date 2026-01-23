Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία και τη Ρωσία να συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι αργότερα αυτή την εβδομάδα για τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο ακροατήριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ότι υποστηρίζει την ομάδα των διαπραγματευτών του να συναντηθεί με τους Ρώσους και Αμερικανούς ομολόγους τους σε ουδέτερο έδαφος.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η τριμερής συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ρωσία δεν έχει ακόμη δηλώσει εάν έχει συμφωνήσει για τη συνάντηση.

«Είναι καλύτερο από το να μην υπάρχει κανένας διάλογος», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες θα είναι «τεχνικού επιπέδου».

Ο Ζελένσκι περιμένει συμβιβασμούς και από τη Ρωσία

Ωστόσο, για να υπάρξει πρόοδος, είπε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν παραχωρήσεις. «Οι Ρώσοι πρέπει να είναι έτοιμοι για συμβιβασμούς, γιατί, όπως γνωρίζετε, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, όχι μόνο η Ουκρανία», είπε. Το γραφείο του Ζελένσκι διευκρίνισε αργότερα στην FT ότι η τριμερής συνάντηση δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως και ότι η ουκρανική και η αμερικανική πλευρά περίμεναν την απάντηση της Ρωσίας.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συζητήσουν την ιδέα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στη Μόσχα το βράδυ της Πέμπτης. Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι αυτός και ο Κούσνερ θα μεταβούν «αμέσως στο Αμπού Ντάμπι» για «ομάδες εργασίας» μετά τη συνάντησή τους με τον ισχυρό άντρα του Κρεμλίνου.

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι το Κίεβο θα στείλει τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ρούστεμ Ούμεροφ , τον προσωπάρχη του Ζελένσκι και πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ και τον Ντέιβιντ Αραχαμία, ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος του προέδρου στο κοινοβούλιο.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αναμένουν να συναντήσουν Ρώσους αξιωματούχους από το στρατό, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU και τον Κίριλ Ντμιντρίεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων.

Η Ρωσία θέλει συνομιλίες με μεσολαβητές, η Ουκρανία προτιμά απευθείας συνομιλίες με διαιτησία των ΗΠΑ

Η Ρωσία ενημέρωσε τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο παράλληλων συνομιλιών με την Ουκρανία, με μεσολαβητές να μετακινούνται μεταξύ των αντιπροσωπειών. Ωστόσο, η Μόσχα δεν ανέφερε ότι θα συμφωνούσε σε τριμερείς συνομιλίες.

Η μορφή που η Ρωσία ανέφερε ότι θα προτείνει ο Πούτιν είναι παρόμοια με τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι τον περασμένο Νοέμβριο, όπου οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντήθηκαν ξεχωριστά με αξιωματούχους των ΗΠΑ, αλλά δεν μίλησαν απευθείας μεταξύ τους, ανέφερε το πρόσωπο.

Εάν ο Πούτιν αποδεχτεί την πρόταση των ΗΠΑ, η συνάντηση θα είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα καθίσουν μαζί με τους Ρώσους και Ουκρανούς ομολόγους τους από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία πέρυσι.

Το τρέχον σχέδιο 20 σημείων «προέκυψε κυρίως επειδή οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι απέρριψαν όλα τα σημεία που ενδιέφεραν τον Πούτιν από το αρχικό σχέδιο 28 σημείων», δήλωσε ένα πρόσωπο στη Μόσχα που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις. «Τι υπάρχει να συζητήσουμε; Είναι προφανές ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να συμφωνήσει σε αυτό». Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας, άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα απαιτήσει την εγκατάσταση μιας πιο «φιλικής» κυβέρνησης στο Κίεβο.

Τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στο Κίεβο

Αν και η πρόοδος στο πεδίο της μάχης παραμένει αργή, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, αφήνοντας το Κίεβο και πολλές άλλες πόλεις της χώρας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό, εν μέσω του πιο σκληρού χειμώνα του πολέμου.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία έχουν συζητήσει την πρόταση μιας περιορισμένης εκεχειρίας στη Ρωσία, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα θα τερμάτιζε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε αντάλλαγμα για τη διακοπή των επιθέσεων του Κιέβου σε ρωσικά διυλιστήρια και δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου».

Οι συνομιλίες με τη Ρωσία σχετικά με την πρόταση δεν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν είναι απίθανο να συμφωνήσει, καθώς θεωρεί την πίεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας ως σημαντικό μέσο «πειθούς».

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Κίεβο είναι επίσης διστακτικό σχετικά με μια εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας, επειδή το πρόγραμμα drone μεγάλης εμβέλειας δράσης έχει επιτύχει να χτυπήσει ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου — και πιο πρόσφατα πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο — που τροφοδοτούν τη πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.