Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στις κάμερες μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι οι συνομιλίες που είχαν για την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ήταν «καλές».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα, απάντησε «θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί».

«Θα συναντηθούμε με τη Ρωσία, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν».

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι, όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Η συνάντηση του αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον ρώσο πρόεδρο ήταν προγραμματισμένη για μετά το ραντεβού Τραμπ με τον Ζελένσκι.

Στο παζάρι με το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Τραμπ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι οι δύο άνδρες δεν συζήτησαν την ένταξη του Ζελένσκι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα το οποίο ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα σε μία πανηγυρική τελετή στο Νταβός.

Νωρίτερα ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να δώσει ένα δισ. δολάρια για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ενώ ανέφερε ότι το θέμα με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη θα συζητηθεί με τους αμερικανούς αξιωματούχους.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν πυρετώδεις συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει πιέσεις από τον Τραμπ για να συμφωνήσει στη λήξη του πολέμου με δυσμενείς για το ίδιο όρους.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο εάν μπορούσε να υπογράψει συμφωνίες με τον Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες προετοίμαζαν μία τέτοια συμφωνία 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ, αλλά οι εργασίες ακυρώθηκαν καθώς η ένταση με τη Γροιλανδία κορυφώθηκε ενόψει της Συνόδου στο Νταβός.

Τραμπ και Ζελένσκι έχουν συναντηθεί περίπου έξι φορές από τότε που ο αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι και ανέτρεψε την πολιτική των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

«Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, θα το λύσουμε», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε ακροατήριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο».