Τραμπ: Παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Η Γάζα θα διοικηθεί υπέροχα» – Τι είπε για ΟΗΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει επίσημα τον πρώτο χάρτη του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός φορέα για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων με κόστος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για μόνιμη ένταξη.
Το συμβούλιο, το οποίο ο Τραμπ θα συστήσει σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως τελετή υπογραφής στο Νταβός της Ελβετίας, είχε αρχικά σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ωστόσο, ένα προσχέδιο του χάρτη δεν φαίνεται να περιορίζει τον ρόλο του στην παλαιστινιακή περιοχή.
Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τετάρτη ότι περίπου 35 παγκόσμιοι ηγέτες έχουν μέχρι στιγμής δεσμευτεί να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» από τις περίπου 50 προσκλήσεις που στάλθηκαν.
