21.01.2026 | 09:04
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν πρoβλήματα
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21 Ιανουαρίου 2026 | 11:06

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Με αμηχανία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι, τις κινήσεις Τραμπ, γύρω από το περιβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο αρχικά επρόκειτο να αναλάβει την υλοποίηση της επόμενης φάσης των σχεδίων για τη Γάζα. Παραβιάζοντας κάθε αρχή αυτοδιάθεσης και κυριαρχίας και παρακάμπτοντας τον ΟΗΕ, το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο οποίο όπως φαίνεται μπορεί να συμμετάσχει όποιος είναι αρεστός στον Τραμπ, εκτός από τους Παλαιστίνιους, θα φέρει υποτίθεται τη σταθερότητα στην περιοχή που συνεχίζει να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πρόσκληση να συμμετέχει στο Συμβούλιο του Τραμπ, έλαβε και (όπως έγινε σήμερα γνωστό) την αποδέχτηκε, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έχει αιματοκυλήσει τη Γάζα και δεν έχει κρύψει τις προθέσεις του να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους και να προσαρτήσει το έδαφός τους.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετάσχει ως μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα αποτελείται από ηγέτες από όλο τον κόσμο», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Τελετή με υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» ετοιμάζει ο Τραμπ

Η σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης » προβλεπόταν στο πλαίσιο εφαρμογής της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και μάλιστα περιλαμβάνεται και σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, στο κείμενο του καταστατικού χάρτη,  όπως τουλάχιστον διέρρευσε σε διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως ειδική αναφορά στην επόμενη μέρα στη Γάζα.

Αντιθέτως, όπως μεταδίδει η DW, τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του καταστατικού χάρτη, περιγράφουν τη σύσταση ενός νέου διεθνούς οργανισμού, που στοχεύει να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, παρόμοιο -ή παράλληλο- με εκείνο του ΟΗΕ, με κύριο χαρακτηριστικό τις  υπερεξουσίες που διασφαλίζει στον εκάστοτε πρόεδρό του. Υπό τις παρούσες συγκυρίες, πρόεδρος του «Συμβουλίου Ειρήνης» είναι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, οι επικρίσεις του οποίου περί της αποτελεσματικότητας του ΟΗΕ εκφράζονται απόλυτα στο προοίμιο του καταστατικού χάρτη, που υπόσχεται άμεση αντιμετώπιση και επίλυση διεθνών προβλημάτων και διενέξεων.

Σύμφωνα πάντα με τον καταστατικό του χάρτη, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα μπορούν να συμμετέχουν όσες χώρες έχουν ήδη προσκληθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η θητεία κάθε χώρας προβλέπεται να είναι τριετής. Εάν όμως, αποφασίσουν να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια, τότε το αντάλλαγμα θα είναι η μόνιμη συμμετοχή τους σε αυτόν τον  οργανισμό.

Ο Τραμπ μάλιστα φέρεται να ετοιμάζει μία πανηγυρική ειδική τελετή με υπογραφές για το υπό σύσταση «Συμβούλιο Ειρήνης» κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετία, ωστόσο είναι αβέβαιο πόσες από τις 60 περίπου χώρες που έχει απευθύνει πρόσκληση θα την αποδεχθούν, καθώς αρκετές έχουν εκφράσει τον σκεπτικισμό τους.

Σε μια πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δημοσιογράφο της Axios, Μπάρακ Ρέιβιντ και η γνησιότητα της οποίας έχει επιβεβαιωθεί από έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τους δεκάδες ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων να τον συνοδεύσουν στην υπογραφή του καταστατικού του Συμβουλίου στις 10:30 π.μ. της Πέμπτης (22/1).

Ποιοι αποδέχτηκαν  την πρόσκληση – Σιωπή στην ΕΕ

Από τις συνολικά 60 χώρες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ελάχιστες φαίνεται να την αποδέχτηκαν.

Εκτός από το Ισραήλ, θετικά φαίνεται πως απάντησαν η Αργεντινή, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Ουγγαρία, το Καζακστάν, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Βιετνάμ.

Σιγή ιχθύως τηρεί η ΕΕ με μόνη εξαίρεση την άρνηση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Προβληματισμένη η Αθήνα

Προβληματισμένη είναι η Αθήνα με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι «Είναι ένα σύνθετο νομικά ζήτημα, το οποίο εξετάζουμε, σε συνεννόηση και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ προβλέπεται, εξάλλου, στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η Ελλάδα. Η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών».

