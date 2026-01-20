newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 08:37
Προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων
20.01.2026 | 08:13
Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς ταξί – Τα αιτήματά τους
Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης» – Επιβεβαιώνει το κάλεσμα στον Πούτιν και απειλεί τον Μακρόν
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 09:10

Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης» – Επιβεβαιώνει το κάλεσμα στον Πούτιν και απειλεί τον Μακρόν

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους« είπε ο Τραμπ για τους

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα πάντως ο Τραμπ απειλεί τον Γάλλο πρόεδρο με δασμούς επειδή του είπε «όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Να σημειωθεί ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα προεδρεύει εφ’ όρου ζωής ο Τραμπ και θα ξεκινήσει με τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα και κατόπιν θα επεκταθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλες συρράξεις, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της επιστολής που ένα προσχέδιο του Καταστατικού που περιήλθε στη γνώση του Reuters.

Επιβεβαιώνει το κάλεσμα στον Πούτιν ο Τραμπ

«Ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών οδών να συμμετέχει στη σύνθεση του Συμβουλίου της Ειρήνης», δήλωσε χθες Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους, αργότερα την ίδια ημέρα.

Ο Πεκσόφ είπε πάντως ότι η Ρωσία «θέλει να ξεκαθαρίσει όλες τις αποχρώσεις» αυτής της πρότασης.

Οι απειλές στον Μακρόν

Την ίδια ώρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη–κρασιά και σαμπάνιες–από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του μεγάλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Οι Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτικό ότι το Παρίσι δεν είχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικανού μεγιστάνα.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Ασφαλιστικές
Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
Συρία: Τραμπ και Σάρα συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων
Συρία 20.01.26

Επικοινωνία Τραμπ και Σάρα για τα δικαιώματα των Κούρδων

Τραμπ και Σάρα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των Κούρδων και «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους».

Σύνταξη
Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας
Κόσμος 20.01.26

Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας

Σύμφωνα με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία
Κόσμος 20.01.26

Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία

Η Μολδαβία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και θεωρείται διπλωματικό χτύπημα για τον οργανισμό του οποίου ηγείται η Ρωσία. και αφορούσε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες

Σύνταξη
«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»
Κόσμος 20.01.26

«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ανέφερε πως οι συνεχιζόμενες απειλές Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία αφορούν όλη την ΕΕ και όχι μονάχα την Δανία. O Καναδάς σκέφτεται να στείλει στρατό στην Γροιλανδία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ
ISIS 19.01.26 Upd: 23:56

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Μεταξύ των τραυματιών στην Καμπούλ είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα κινέζικου εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκοτ Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη - Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκοτ Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκοτ Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
Champions League 20.01.26

Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/1, 22:00) τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση.

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
