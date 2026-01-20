Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης» – Επιβεβαιώνει το κάλεσμα στον Πούτιν και απειλεί τον Μακρόν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα πάντως ο Τραμπ απειλεί τον Γάλλο πρόεδρο με δασμούς επειδή του είπε «όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Να σημειωθεί ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα προεδρεύει εφ’ όρου ζωής ο Τραμπ και θα ξεκινήσει με τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα και κατόπιν θα επεκταθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλες συρράξεις, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της επιστολής που ένα προσχέδιο του Καταστατικού που περιήλθε στη γνώση του Reuters.

Επιβεβαιώνει το κάλεσμα στον Πούτιν ο Τραμπ

«Ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών οδών να συμμετέχει στη σύνθεση του Συμβουλίου της Ειρήνης», δήλωσε χθες Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους, αργότερα την ίδια ημέρα.

Ο Πεκσόφ είπε πάντως ότι η Ρωσία «θέλει να ξεκαθαρίσει όλες τις αποχρώσεις» αυτής της πρότασης.

Οι απειλές στον Μακρόν

Την ίδια ώρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη–κρασιά και σαμπάνιες–από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του μεγάλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Οι Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτικό ότι το Παρίσι δεν είχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικανού μεγιστάνα.