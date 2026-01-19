Προσκλήσεις στέλνει σε φίλους και εχθρούς ο Ντόναλντ Τραμπ για να βρει μέλη για το λεγόμενο «Συμβουλίο Ειρηνης», που θα διοικεί τη Γάζα σύμφωνα με το σχέδιο εκεχειρίας που είχαν παρουσιάσει οι ΗΠΑ.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε το εκτελεστικό όργανο του «Συμβουλίου Ειρήνης», τα μέλη που θα το απαρτίζουν, δηλαδή ηγέτες άλλων κρατών δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Παραβιάζοντας κάθε αρχή αυτοδιάθεσης και κυριαρχίας και παρακάμπτοντας τον ΟΗΕ, το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο οποίο όπως φαίνεται μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας, που επιθυμεί ο Τραμπ, εκτός από τους Παλαιστίνιους, θα φέρει υποτίθεται τη σταθερότητα στην περιοχή που συνεχίζει να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz, ο Τραμπ έστειλε πρόσκληση στον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο» που θα προεδρεύει φυσικά ο ίδιος ο Τραμπ. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την πληροφορία μέσω του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θέλει να ξεκαθαρίσει όλες τις αποχρώσεις» αυτής της πρότασης.

Μία διπλωματική πηγή ανέφερε στη Haaretz ότι η Ουκρανία έλαβε επίσης πρόσκληση να συμμετάσχει στο συμβούλιο.

Πρόσκληση και στον Νετανιάχου

Πρόσκληση φαίνεται να έλαβε και ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έχει αιματοκυλήσει τη Γάζα και δεν έχει κρύψει τις προθέσεις του να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους και να προσαρτήσει το έδαφός τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Νετανιάχου γνώριζε ότι η Τουρκία και το Κατάρ θα λάμβαναν επίσης πρόσκληση να συμμετάσχουν τόσο στο Συμβούλιο Ειρήνης όσο και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας.

Ωστόσο ο Νετανιάχου εξεπλάγη ιδιαίτερα από την ένταξη του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και του ανώτερου συμβούλου του πρωθυπουργού του Κατάρ, Αλί αλ-Θαουάντι, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι οι πρέσβεις της ΕΕ συγκεντρώθηκαν την Κυριακή για έκτακτη σύνοδο κορυφής υπό το φως του τελεσιγράφου του Τραμπ για τη Γροιλανδία, και πρόσθεσε ότι οι διπλωμάτες αναμένονταν επίσης να συζητήσουν για το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, η σύσταση του συμβουλίου, στο οποίο έχουν προσκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, δεν στρέφεται μόνο κατά του ΟΗΕ, αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διπλωματικές πηγές είπαν στη Haaretz ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι ιδιαίτερα διστακτικοί στο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά την εχθρότητά της προς την ΕΕ, «γι’ αυτό προσπαθεί να διαχωρίσει τα κράτη μέλη και υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ακροδεξιά».

Ακύρωση του ΟΗΕ

Το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» έρχεται σε αντιπαράθεση με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ αλλά και αμφισβητεί την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού σύμφωνα με έγγραφο που είδε η Haaretz.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το διοικητικό συμβούλιο θα εργαστεί για την «αποκατάσταση αξιόπιστης και νόμιμης διακυβέρνησης και την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης σε περιοχές που επηρεάζονται ή απειλούνται από συγκρούσεις», αντί άλλων οργανισμών.

Επίσης, επικρίνει έμμεσα τον ΟΗΕ, καθώς τονίζει την ανάγκη για «ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διεθνές όργανο οικοδόμησης της ειρήνης», προσθέτοντας ότι η διαρκής ειρήνη απαιτεί «το θάρρος να απομακρυνθούμε από… θεσμούς που πολύ συχνά έχουν αποτύχει».

Αρκετές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Ιορδανίας, της Παραγουάης και της Αυστραλίας – έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι έλαβαν προσκλήσεις για να ενταχθούν στο εκτελεστικό συμβούλιο.

Μόνο η Ουγγαρία, της οποίας ο ηγέτης είναι στενός σύμμαχος του Τραμπ, απάντησε κατηγορηματικά «ναι» στις προσκλήσεις. «Έχουμε, φυσικά, αποδεχτεί αυτή την τιμητική πρόσκληση», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στο X.