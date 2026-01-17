newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 09:34

Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Spotlight

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα ονόματα των ατόμων που θα απαρτίζουν το δ.σ. του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ, μέρος του σχεδίου 20 σημείων του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, το διοικητικό συμβούλιο θα επιβλέπει μια παλαιστινιακή επιτροπή 15 τεχνοκρατών, γνωστή ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), στους οποίους έχει ανατεθεί η προσωρινή διακυβέρνηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα για ζητήματα καθημερινότητας.

Στα ονόματα που ανακοινώθηκαν για το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» δεν υπάρχει ούτε ένας Παλαιστίνιος, ούτε καν Άραβας. Αντιθέτως κουμάντο στη Γάζα θα κάνουν, σύμφωνα με τον Τραμπ, άτομα του στενού του κύκλου, αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με σχέσεις με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ που αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε αποκλείσει σε προηγούμενα σχόλια λόγω των αντιδράσεων των αραβικών κρατών, τώρα επανέρχεται δριμύτερος να φέρει… την ειρήνη στη Γάζα.

Τα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

  • Πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ
  • Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο
  • Ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ
  • Γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ
  • Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γκάμπριελ
  • Δισσεκατομμυριούχος και διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management Μαρκ Ρόουαν
  • Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα
  • Βούλγαρος πολιτικός και πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το διοικητικό συμβούλιο επί τόπου, με χρέη Ύπατου Εκπροσώπου.

Ο καθένας θα «επιβλέπει ένα καθορισμένο χαρτοφυλάκιο», όπως «την ανάπτυξη ικανοτήτων διακυβέρνησης, τις περιφερειακές σχέσεις, την ανοικοδόμηση, την προσέλκυση επενδύσεων, τη χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας και την κινητοποίηση κεφαλαίων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Το προφίλ των «ειρηνοποιών»

Ο Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ο Κούσνερ είχαν προηγουμένως εμπλακεί στα ειρηνευτικά σχέδια του Τραμπ για τη Γάζα. Ο Ρόουαν της Apollo Global Management, μιας μεγάλης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, έχει εμπλακεί έντονα σε φιλανθρωπικές δράσεις στο Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον απέστειλε αυτή την εβδομάδα προσκλήσεις στους αρχηγούς κρατών να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου θα προεδρεύει, ενώ όταν το είχε ανακοινώσει μιλούσε για «συνωστισμό υποψήφιων». Ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα μέλη του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συσταθεί ένα ξεχωριστό «Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας», το οποίο περιλαμβάνει μέλη του ιδρυτικού εκτελεστικού συμβουλίου καθώς και μια σειρά από άλλες προσωπικότητες – συμπεριλαμβανομένων του Μλαντένοφ, του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, της Σίγκριντ Κάαγκ, ειδικής συντονίστριας του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και του Ισραηλινο-Κύπριου δισεκατομμυριούχου Γιακίρ Γκαμπάι – για να «υποστηρίζει» το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου και την NCAG.

Οι κυνηγοί των πεινασμένων στη Γάζα σε ρόλο για την επόμενη μέρα

Θέση για τη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας βρέθηκε και για αυτούς που οργάνωναν το διαβόητο Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, όταν Παλαιστίνιοι σε συνθήκες λιμού κατέφευγαν εκεί για να πάρουν λίγα τρόφιμα και οι ισραηλινοί στρατιώτες με την επίβλεψη των Αμερικανών εξασκούνταν στη σκοποβολή στους πεινασμένους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ο Aryeh Lightstone, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την προώθηση του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, και ο Josh Gruenbaum, πρώην αξιωματούχος του λεγόμενου Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (DOGE), θα είναι «ανώτεροι σύμβουλοι» στο συμβούλιο ειρήνης, επιφορτισμένοι με την «καθημερινή στρατηγική και επιχειρήσεις». Η σχέση της επιτροπής με τον Μλαντένοφ και την NCAG ήταν ασαφής.

Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης τον διοικητή ειδικών επιχειρήσεων του στρατού των ΗΠΑ, Υποστράτηγο Jasper Jeffers, ως επικεφαλής μιας «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», η οποία «θα ηγηθεί επιχειρήσεων ασφαλείας» και «θα υποστηρίξει την ολοκληρωμένη αποστρατιωτικοποίηση» στη Γάζα.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να ανακοινώσει μια δύναμη στελεχωμένη από στρατιώτες από δεκάδες χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλες χώρες-εταίρους, αλλά καμία χώρα δεν έχει δεσμεύσει στρατιωτικό προσωπικό για να υπηρετήσει στη Γάζα. Σημαντικοί Άραβες σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, έχουν δηλώσει ότι δεν θα αναπτύξουν τα στρατεύματά τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι δεν μπορούν ακόμη να πουν ποια έθνη θα συμπληρώσουν τις τάξεις των ISF. Δεν ήταν επίσης σαφές σε ποιον θα λογοδοτούσε η ISF. Ο αξιωματούχος είπε ότι θα μπορούσε να είναι ο Μλαντένοφ.

Φιλοϊσραηλινό συμβούλιο

Ο Ράμι Χούρι, δημοσιογράφος και συνδιευθυντής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, επέκρινε τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Γάζας, λέγοντας ότι είναι έντονα προκατειλημμένο υπέρ του Ισραήλ.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Χούρι είπε ότι, με βάση το υπόβαθρο των μελών του, η ομάδα φαίνεται να είναι «πολύ φιλική προς το Ισραήλ» και «εντελώς τυφλή» απέναντι στα ίσα δικαιώματα Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

Επισήμανε τη συμπερίληψη των ανώτερων συμβούλων Aryeh Lightstone και Josh Gruenbaum, περιγράφοντας τον Lightstone ως ραβίνο υπέρ των εποικισμών και πρώην σύμβουλο της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ.

Ο Χούρι είπε ότι προσωπικότητες που «νοιάζονται βαθιά για το Ισραήλ» δεν μπορούν να περιμένουν να θεωρηθούν ως αμερόληπτα μέλη ενός οργάνου που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα δικαιώματα τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως «το αντίστοιχο της Διακήρυξης Μπάλφουρ», υποστηρίζοντας ότι είναι εξίσου στρεβλή και περιφρονητική για τα παλαιστινιακά δικαιώματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
«Καπνισμένα» βραβεία 17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
Ακύρωση προσκλήσεων 17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Πρόληψη 17.01.26 Upd: 01:09

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Σύνταξη
H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
Εγγύηση ασφαλείας 17.01.26

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα μιας γρήγορης, αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας, ως δέλεαρ για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο