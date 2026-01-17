Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα ονόματα των ατόμων που θα απαρτίζουν το δ.σ. του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ, μέρος του σχεδίου 20 σημείων του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, το διοικητικό συμβούλιο θα επιβλέπει μια παλαιστινιακή επιτροπή 15 τεχνοκρατών, γνωστή ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), στους οποίους έχει ανατεθεί η προσωρινή διακυβέρνηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα για ζητήματα καθημερινότητας.

Στα ονόματα που ανακοινώθηκαν για το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» δεν υπάρχει ούτε ένας Παλαιστίνιος, ούτε καν Άραβας. Αντιθέτως κουμάντο στη Γάζα θα κάνουν, σύμφωνα με τον Τραμπ, άτομα του στενού του κύκλου, αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με σχέσεις με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ που αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε αποκλείσει σε προηγούμενα σχόλια λόγω των αντιδράσεων των αραβικών κρατών, τώρα επανέρχεται δριμύτερος να φέρει… την ειρήνη στη Γάζα.

Τα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

Πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ

Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ

Γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ

Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γκάμπριελ

Δισσεκατομμυριούχος και διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management Μαρκ Ρόουαν

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα

Βούλγαρος πολιτικός και πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το διοικητικό συμβούλιο επί τόπου, με χρέη Ύπατου Εκπροσώπου.

Ο καθένας θα «επιβλέπει ένα καθορισμένο χαρτοφυλάκιο», όπως «την ανάπτυξη ικανοτήτων διακυβέρνησης, τις περιφερειακές σχέσεις, την ανοικοδόμηση, την προσέλκυση επενδύσεων, τη χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας και την κινητοποίηση κεφαλαίων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Το προφίλ των «ειρηνοποιών»

Ο Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ο Κούσνερ είχαν προηγουμένως εμπλακεί στα ειρηνευτικά σχέδια του Τραμπ για τη Γάζα. Ο Ρόουαν της Apollo Global Management, μιας μεγάλης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, έχει εμπλακεί έντονα σε φιλανθρωπικές δράσεις στο Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον απέστειλε αυτή την εβδομάδα προσκλήσεις στους αρχηγούς κρατών να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου θα προεδρεύει, ενώ όταν το είχε ανακοινώσει μιλούσε για «συνωστισμό υποψήφιων». Ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα μέλη του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συσταθεί ένα ξεχωριστό «Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας», το οποίο περιλαμβάνει μέλη του ιδρυτικού εκτελεστικού συμβουλίου καθώς και μια σειρά από άλλες προσωπικότητες – συμπεριλαμβανομένων του Μλαντένοφ, του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, της Σίγκριντ Κάαγκ, ειδικής συντονίστριας του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και του Ισραηλινο-Κύπριου δισεκατομμυριούχου Γιακίρ Γκαμπάι – για να «υποστηρίζει» το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου και την NCAG.

Οι κυνηγοί των πεινασμένων στη Γάζα σε ρόλο για την επόμενη μέρα

Θέση για τη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας βρέθηκε και για αυτούς που οργάνωναν το διαβόητο Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, όταν Παλαιστίνιοι σε συνθήκες λιμού κατέφευγαν εκεί για να πάρουν λίγα τρόφιμα και οι ισραηλινοί στρατιώτες με την επίβλεψη των Αμερικανών εξασκούνταν στη σκοποβολή στους πεινασμένους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ο Aryeh Lightstone, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την προώθηση του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, και ο Josh Gruenbaum, πρώην αξιωματούχος του λεγόμενου Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (DOGE), θα είναι «ανώτεροι σύμβουλοι» στο συμβούλιο ειρήνης, επιφορτισμένοι με την «καθημερινή στρατηγική και επιχειρήσεις». Η σχέση της επιτροπής με τον Μλαντένοφ και την NCAG ήταν ασαφής.

Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης τον διοικητή ειδικών επιχειρήσεων του στρατού των ΗΠΑ, Υποστράτηγο Jasper Jeffers, ως επικεφαλής μιας «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», η οποία «θα ηγηθεί επιχειρήσεων ασφαλείας» και «θα υποστηρίξει την ολοκληρωμένη αποστρατιωτικοποίηση» στη Γάζα.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να ανακοινώσει μια δύναμη στελεχωμένη από στρατιώτες από δεκάδες χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλες χώρες-εταίρους, αλλά καμία χώρα δεν έχει δεσμεύσει στρατιωτικό προσωπικό για να υπηρετήσει στη Γάζα. Σημαντικοί Άραβες σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, έχουν δηλώσει ότι δεν θα αναπτύξουν τα στρατεύματά τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι δεν μπορούν ακόμη να πουν ποια έθνη θα συμπληρώσουν τις τάξεις των ISF. Δεν ήταν επίσης σαφές σε ποιον θα λογοδοτούσε η ISF. Ο αξιωματούχος είπε ότι θα μπορούσε να είναι ο Μλαντένοφ.

Φιλοϊσραηλινό συμβούλιο

Ο Ράμι Χούρι, δημοσιογράφος και συνδιευθυντής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, επέκρινε τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Γάζας, λέγοντας ότι είναι έντονα προκατειλημμένο υπέρ του Ισραήλ.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Χούρι είπε ότι, με βάση το υπόβαθρο των μελών του, η ομάδα φαίνεται να είναι «πολύ φιλική προς το Ισραήλ» και «εντελώς τυφλή» απέναντι στα ίσα δικαιώματα Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

Επισήμανε τη συμπερίληψη των ανώτερων συμβούλων Aryeh Lightstone και Josh Gruenbaum, περιγράφοντας τον Lightstone ως ραβίνο υπέρ των εποικισμών και πρώην σύμβουλο της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ.

Ο Χούρι είπε ότι προσωπικότητες που «νοιάζονται βαθιά για το Ισραήλ» δεν μπορούν να περιμένουν να θεωρηθούν ως αμερόληπτα μέλη ενός οργάνου που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα δικαιώματα τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως «το αντίστοιχο της Διακήρυξης Μπάλφουρ», υποστηρίζοντας ότι είναι εξίσου στρεβλή και περιφρονητική για τα παλαιστινιακά δικαιώματα.