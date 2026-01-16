newspaper
Γάζα: Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Λωρίδα τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 09:27

Γάζα: Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Λωρίδα τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Το Ισραήλ σκότωσε δέκα Παλαιστίνιους στη Γάζα την Πέμπτη την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» χωρίς να αναφέρει ακόμα ποιοι θα συμμετάσχουν

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
A
A
Spotlight

Το Ισραήλ μετακινεί την κίτρινη γραμμή πιο βαθιά στη Γάζα την ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ σε δηλώσεις του ανακοίνωσε την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στη Γάζα αλλά εκτός από το ότι θα προεδρεύει ο ίδιος, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιοι θα το απαρτίζουν.

Το Συμβούλιο αυτό – που δεν θα συμμετέχουν Παλαιστίνιοι- θα εποπτεύει υποτίθεται μία κυβέρνηση Παλαιστίνιων τεχνοκρατών και θα είναι υπεύθυνο για ζητήματα ασφαλείας. Αρχικά είχε ανακοινωθεί το όνομα του Τόνι Μπλερ αλλά ο Τραμπ τον απέσυρα από την επιτροπή μετά τις διαμαρτυρίες των αραβικών κρατών.

Μία σειρά από  χώρες που χαιρέτισαν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα έχουν εκφράσει αμφιβολίες ή έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε μία στρατιωτική δύναμη που προβλέπεται επίσης να αναπτυχθεί στη Λωρίδα με αδιευκρίνιστες ακόμα αρμοδιότητες.

Η κινητή «Κίτρινη Γραμμή»

Από την αρχή της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι η διαβόητη Κίτρινη Γραμμή είναι «κινητή» και το Ισραήλ χρησιμοποιεί την αλλαγή θέσεων για να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμάχων αλλά και για να εκτοπίζει διαρκώς και κατά το δοκούν τους κατοίκους της Γάζας σε ένα όλο και πιο μικρό τμήμα του εδάφους.

Το BBC χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες παρουσιάζει τη μετακίνηση της Κίτρινης Γραμμής πιο βαθιά στο έδαφος της Γάζας και παρουσιάζει τον μηχανισμό επέκτασης του Ισραήλ.

Χρησιμοποιώντας τσιμεντένιες πινακίδες με κίτρινο χρώμα, ο ισραηλινός στρατός αλλάζει διαρκώς τα όρια, μετακινώντας τις από σημείο σε σημείο. Σύμφωνα με την ανάλυση του βρετανικού μέσου οι τσιμεντένιες πινακίδες μετακινήθηκαν κατά 300 μέτρα βαθύτερα στο έδαφος της Γάζας από το σημείο που αρχικά είχε οριστεί ως Κίτρινη Γραμμή.

Οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το BBC  δείχνουν ότι κατά μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων δεν έχουν τοποθετηθεί καθόλου σημάνσεις, αφήνοντας έτσι τους Παλαιστίνιους έκθετους στα ισραηλινά πυρά, με τις IDF να δικαιολογούν την παραβίαση της εκεχειρίας επικαλούμενες την παραβίαση της Κίτρινης Γραμμής.

Το μήνυμα το είχε στείλει από την αρχή της κατάπαυσης πυρός ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ λέγοντας ότι όποιος διασχίσει την Κίτρινη Γραμμή θα «αντιμετωπιστεί με πυρά».

Τον περασμένο μήνα, ένας 23χρονος άνδρας κοντά στη Χαν Γιουνίς – τον οποίο το BBC δεν κατονομάζει για την ασφάλειά του – είπε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα μετακινήθηκαν ξαφνικά κοντά στην περιοχή του, πέρα ​​από τη χαρτογραφημένη γραμμή, με τον ίδιο να έχει «παγιδευτεί» πίσω από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Παγιδευμένοι πίσω από τις ισραηλινές δυνάμεις

«Τώρα ζούμε μέσα στην Κίτρινη Γραμμή, πίσω από τα κίτρινα τετράγωνα, χωρίς να έχουμε ιδέα ποια θα είναι η μοίρα μας», είπε. «Η ατμόσφαιρα τη νύχτα είναι τρομακτική. Ακούμε οβίδες να εκρήγνυνται, στρατιώτες να προελαύνουν, πυροβολισμούς και drones να βουίζουν από πάνω ασταμάτητα».

Ο καθηγητής Αντρέας Κριγκ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή από το King’s College του Λονδίνου, δήλωσε στο BBC:

«Διατηρώντας τη νόμιμη γραμμή στον χάρτη και τα φυσικά σήματα σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, το Ισραήλ διατηρεί τη δυνατότητα να μετακινείται όπου οι κάτοικοι της Γάζας μπορούν να ζουν, να μετακινούνται και να καλλιεργούν χωρίς ποτέ να ανακοινώσει επίσημα αλλαγή συνόρων», είπε.

Η θέση των πινακίδων στις 25 Νοεμβρίου

Γάζα

Η θέση των πινακίδων στις 25 Δεκεμβρίου

Από τις δηλώσεις του Κατζ τον Οκτώβριο, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν πυροβολήσει άτομα που διέσχιζαν την Κίτρινη Γραμμή σε τουλάχιστον 69 περιπτώσεις, σύμφωνα με ανάλυση αναρτήσεων και δηλώσεων των IDF στο Telegram από το BBC.

Δέκα νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά

Μετά τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους στη Γάζα, μεταξύ των οποίων και έναν 16χρονο. Η συμφωνία εκεχειρίας των 20 σημείων που είναι ραμμένη και κομμένη στις απαιτήσεις του Ισραήλ, δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου που ενώ ορκίζεται πίστη στον πρόεδρο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της κλιμάκωσης, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις τόσο στη Γάζα όσο και τη Δυτική Όχθη.

Από την έναρξη της εκεχειρίας το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 451 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 παιδιών ενώ ο στρατός και οι έποικοι πραγματοποιούν καθημερινά επιθέσεις σε περιοχές της Δυτικής Όχθης εκτοπίζοντας οικογένειες.

Χωρίς να έχει τηρηθεί η πρώτη φάση της εκεχειρίας ούτε αναφορικά με την κατάπαυση πυρός ούτε με την είσοδο της απαιτούμενης βοήθειας που συνεχίζει να παρεμποδίζεται από το Ισραήλ, οι ανακοινώσεις των ΗΠΑ για μετάβαση στο δεύτερο στάδιο μοιάζουν κενές περιεχομένου.

Η παλαιστινιακή επιτροπή διακυβέρνησης

Η επόμενη φάση θα φέρει «την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας, κυρίως τον αφοπλισμό όλου του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού», είπε ο Στιβ Γουίτκοφ αναφερόμενος στη Χαμάς, η οποία μέχρι στιγμής αρνείται να δεσμευτεί δημόσια για πλήρη αφοπλισμό.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει συμφωνήσει να παραδώσει την εξουσία στη 15μελη τεχνοκρατική επιτροπή (Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας) που θα αποτελείται από Παλαιστίνιους και θα διαχειρίζεται την καθημερινή διακυβέρνηση, αλλά όχι τα μείζονα ζητήματα ασφαλείας και αποχώρησης του Ισραήλ από τον θύλακα.

Ο Ali Shaath, πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Ραμάλα, διορίστηκε επικεφαλής της επιτροπής, η οποία προετοιμάζεται να εγκατασταθεί στη Γάζα. Ο Shaath δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι η επιτροπή δεν θα συντονιστεί με ένοπλες ομάδες.

«Είναι ένα κρίσιμο βήμα για την εδραίωση της εκεχειρίας, την αποτροπή της επιστροφής στον πόλεμο, την αντιμετώπιση της καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης και την προετοιμασία για ολοκληρωμένη ανοικοδόμηση», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ και πρόσθεσε:

«Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο των μεσολαβητών, του Αμερικανού εγγυητή και της διεθνούς κοινότητας για να ενδυναμώσουν την επιτροπή».

Άγνωστο το ποιοι θα μπουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο Τραμπ από την άλλη, φαίνεται πως είναι ακόμα πιο δύσκολο να σχηματιστεί αν λάβει κανείς υπόψιν ότι έχει ήδη καθυστερήσει και δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ένα όνομα. Αρχικά στον κατάλογο του Συμβουλίου ήταν το όνομα του Τόνι Μπλερ, αλλά ο Τραμπ αναγκάστηκε να τον «διαγράψει» μετά τη διαφωνία των αραβικών κρατών.

Σύμφωνα με το Reuters την Τετάρτη στάλθηκαν προσκλήσεις σε πρόσωπα που επιλέχθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ, με τον ίδιο να λέει ότι η σύνθεση θα ανακοινωθεί «προσεχώς».

Ο βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, άλλοτε ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, προαλείφεται για να διευθύνει τις επιχειρήσεις του συμβουλίου στο πεδίο.

Αντιμέτωποι με τον Χειμώνα στη Γάζα

Τα νέα για μετάβαση στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, μεταδίδει το Al Jazeera, δεν έκαναν διαφορά στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε συνθήκες χειμώνα με διαλυμένες όλες τις υποδομές και τη διαρκή απειλή των ισραηλινών επιθέσεων. Ο άνεμος, το κρύο και η βροχή έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε ένα διαρκή αγώνα επιβίωσης.

Ο Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα, επικεφαλής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για Υπηρεσίες Έργων (UNOPS), δήλωσε ότι οι συνθήκες ήταν «απάνθρωπες» και ζήτησε επιτάχυνση των εργασιών ανοικοδόμησης. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε», δήλωσε την Πέμπτη μετά από επίσκεψη στην περιοχή.

Στη δεύτερη φάση, ο Σαάθ δήλωσε ότι η επιτροπή θα επικεντρωθεί στην παροχή επείγουσας βοήθειας στη Γάζα, ανακοινώνοντας ότι θα φέρει μπουλντόζες για να «σπρώξουν τα ερείπια στη θάλασσα και να δημιουργήσουν νέα νησιά, νέα γη».

Σύμφωνα με τον Σαάθ, η πλήρης επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα έχει αφήσει περίπου 60 εκατομμύρια τόνους ερειπίων διάσπαρτα σε όλο τον θύλακα, «με μη εκραγέντα πυρομαχικά στα ερείπια, επικίνδυνα απόβλητα και δυστυχώς και ανθρώπινους σορούς».

