Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε απόψε την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, βασικός στόχος της οποίας είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συγκρότηση μιας επιτροπής Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

«Οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου. Εάν δεν το κάνει, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», έγραψε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γουίτκοφ υπενθύμισε ότι η δεύτερη φάση, πέραν της συγκρότησης μεταβατικής κυβέρνησης, προβλέπει την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Στηρίζουμε την κυβέρνηση τεχνοκρατών»

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, καθώς και η παλαιστινιακή προεδρία, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Νωρίτερα, η Αίγυπτος είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύνθεση αυτής της επιτροπής.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Κάιρο, τα κινήματα αυτά, μεταξύ των οποίων και ο Ισλαμικός Τζιχάντ, αναφέρουν ότι «στηρίζουν τις προσπάθειες των μεσολαβητών για τον σχηματισμό της μεταβατικής, εθνικής παλαιστινιακής επιτροπής».

Το παλαιστινιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ανακοίνωση της παλαιστινιακής προεδρίας, που εδρεύει στη Ραμάλα, με την οποία εκφράζει επίσης τη στήριξή της σε αυτό το όργανο. Μία πηγή είπε ότι «αντικατοπτρίζει τη θέση της Φάταχ», ηγέτης της οποίας είναι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.