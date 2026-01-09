Γάζα: 9 νεκροί, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα
Πέντε παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους εννέα νεκρούς από πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ, σε διάφορα περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζας.
Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, εκ των οποίων πέντε παιδιά, δήλωσε χθες Πέμπτη η πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο βίαιες ημέρες από τον Οκτώβριο που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Τα εννέα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα περιστατικά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της οργάνωσης πρώτων βοηθειών στη Γάζα που λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.
Τα εννέα θύματα, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, των ισραηλινών επιδρομών έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζας
Στο νότιο τμήμα της Γάζας, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια σκηνή σε καταυλισμό που φιλοξενεί εκτοπισμένους, σκοτώνοντας τέσσερις, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Σε άλλο πλήγμα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ένα κοριτσάκι 11 ετών σκοτώθηκε κοντά στον καταυλισμό της Τζαμπάλια, πρόσθεσε ο Μπασάλ, ο οποίος ανέφερε επίσης τον θάνατο ενός ενήλικα σε αεροπορικό πλήγμα σε σχολείο.
Αλλοι δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε διαφορετικά πλήγματα, το ένα από τα οποία σημειώθηκε στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.
Οταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «ενημερώνεται» για τα αναφερόμενα περιστατικά.
Σφαγές με «ακρίβεια»
Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι «έπληξε με ακρίβεια» ένα μέρος της πόλης της Γάζας, ως απάντηση στην εκτόξευση «βλήματος».
Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κασέμ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα πλήγματα «επιβεβαιώνουν την υπαναχώρηση της ισραηλινής κατοχής από τη δέσμευσή της για κατάπαυση του πυρός».
Πηγή: ΑΠΕ
