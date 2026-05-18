Tρεις τουρίστες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας, όταν μέρος από μπαλκόνι κτιρίου κατέρρευσε. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο Ελληνίδες.

Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό

Οι ανυποψίαστοι τουρίστες έπαιρναν το πρωινό τους, στην πλατεία Νόβα στην Σιουταδέγια, όταν η πλάκα του μπαλκονιού έπεσε πάνω τους.

Μια 65χρονη Βρετανίδα και δύο Ελληνίδες, ηλικίας 37 και 38 ετών, αντίστοιχα, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Sun, υπέστησαν τραυματισμούς στο κεφάλι και κάποια μικροκατάγματα.

Το διακοσμητικό γείσο κατέρρευσε ξαφνικά πάνω από τις τρεις γυναίκες, που ευτυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα. Τα πληρώματα ασθενοφόρων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Τη Δευτέρα, το Δημαρχείο της Σιουταδέγια δήλωσε: «Χθες το πρωί στις 11 π.μ., η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 έλαβε μια ειδοποίηση που ανέφερε την κατάρρευση μέρους ενός γείσου από ένα κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Νόβα».

«Τρία άτομα που βρίσκονταν στη βεράντα ενός καταστήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, αρκετές τοπικές αστυνομικές μονάδες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού και στην πλατεία Born, έφτασαν στο σημείο», ανέφερε η δήλωση.

