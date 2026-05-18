Τραμπ: Αναδημοσίευσε συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 08:40

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε μέσω ανάρτησης στο Truth Social τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού για την ενεργειακή στρατηγική

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, ο κ. Τραμπ αναδημοσίευσε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Σταύρος Παπασταύρου, στο Breitbart News, αναδεικνύοντας τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η ανάρτηση αυτή αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο κ. Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, όπου είχε συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, με το οποίο συζήτησαν μεταξύ άλλων, και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει μετατρέψει την ενεργειακή πολιτική σε εργαλείο στρατηγικής ισχύος. Σύμφωνα με την προσέγγιση που περιέγραψε, η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ζήτημα, αλλά ως πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού και ως μέσο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για «ρεαλισμό» στην ενέργεια, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Όχι ή μόνο ήλιος και άνεμος, ή μόνο υδρογονάνθρακες. Όλα μαζί: αιολικά, ηλιακά, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία — τα πάντα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισεως. Διότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ στις εισαγωγές LNG. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αρκετά διστακτικά ή αμφίθυμα κράτη-μέλη της ΕΕ στο να αναπτύξουν τα δικά τους κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο Πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό. Και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας».

«Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής: για πολλά χρόνια — για δεκαετίες — η Ελλάδα δεν είχε αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό υδρογονανθράκων», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Παπασταύρου.

«Τώρα είναι η στιγμή που η κυβέρνηση κινείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, η Chevron και η ExxonMobil, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετέχουν ενεργά. Η ExxonMobil, σε κοινοπραξία, θα πραγματοποιήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στην Ελλάδα, στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο λεγόμενο Block 2. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα βάθη, φτάνοντας τα 4.600 μέτρα. Όλες οι προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα, πριν από 40 χρόνια, είχαν γίνει σε ρηχά νερά. Το δυναμικό της Ελλάδας βρίσκεται σε βαθιά ύδατα γύρω από όλη τη χώρα. Αυτό μπορεί να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τη χώρα».

Η ενεργειακή διπλωματία

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η ενεργειακή διπλωματία αποτέλεσε το πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ και βασικές συμμαχίες όπως το σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: «Βλέπει κανείς τη σημασία που δόθηκε οργανωτικά στην ενέργεια και το πώς απέκτησε μια μετασχηματιστική διάσταση. Έχει γεωπολιτική διάσταση. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι και η βάση της πρωτοβουλίας 3+1. Ακριβώς αυτό που περιγράφετε — Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ, όπως συναντηθήκαμε στο P-TEC — δημιουργεί μια μορφή συνεργασίας για ανάπτυξη και ευημερία, η οποία φέρνει σταθερότητα στην περιοχή και περιορίζει ακραίες συμπεριφορές και μονομερείς απειλές».

Επίσης, τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, με την ενέργεια να αποτελεί — μαζί με την αμυντική συνεργασία — τον βασικό στρατηγικό πυλώνα.

«Ο Doug Burgum έχει επισκεφθεί την Ελλάδα δύο φορές. Ο Chris Wright επίσης», δήλωσε.

«Η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα, μετά την άμυνα, στις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας. Με έναν τρόπο, έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς μέρος της βασικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αφορά την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και κατέληξε λέγοντας, ότι «οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ, και η ενέργεια — μαζί με την αμυντική συνεργασία — αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της σχέσης».

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, είχε τονίσει: «Έχουμε μια ευκαιρία με το αμερικανικό φυσικό αέριο να κινηθούμε προς τα πάνω από την Ελλάδα και την Κροατία και προς τα κάτω από την Πολωνία. Η Ουκρανία διαθέτει τεράστια υπόγεια δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Μπορούν να αποθηκεύσουν ποσότητα που επαρκεί για έναν ολόκληρο χειμώνα. Θα μπορούσαμε να γεμίζουμε αυτές τις αποθήκες όλο το καλοκαίρι, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου είναι χαμηλές.»

Ο Μπέργκαμ ανέφερε δεκάδες αποστολές αμερικανικού LNG προς την Ελλάδα, κάτι που επίσης, επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου στη συνέντευξή του.

Αναδεικνύοντας μάλιστα τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ στην ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η Ελλάδα, σε αυτόνομη βάση, είναι ο 16ος πελάτης των ΗΠΑ», δήλωσε ο Παπασταύρου. «Το 85% του LNG που εισάγουμε προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ο κάθετος διάδρομος αντιμετώπιζε ένα ρυθμιστικό πρόβλημα, επειδή μέχρι τώρα η Ευρώπη επέτρεπε μόνο μηνιαία συμβόλαια, κάτι που —αν φανταστείτε την προσπάθεια τροφοδοσίας της Ουκρανίας με μηνιαία συμβόλαια— είναι ουσιαστικά αδύνατο. Τώρα, μετά τις επαφές που είχαμε με τις άλλες χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον προσεχή Οκτώβριο η ιδέα είναι ότι τα συμβόλαια θα μπορούν να είναι μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια.»

Business
ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

Vita.gr
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Κύπρος 18.05.26

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου
Κατά «αιώνιου εχθρού» 18.05.26

Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν στη Βόρεια Κορέας είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου»

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ
Μέση Ανατολή 18.05.26

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα
Μέση Ανατολή 18.05.26

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με επιχείρημα τα πλήγματα κατά της Χαμάς. Επιθέσεις κατά αμάχων καταγγέλλουν γιατροί.

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18.05.26

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Κάννες 18.05.26

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (125-94)
Μπάσκετ 18.05.26

Οι Καβαλίερς ήταν κυρίαρχοι στο 7ο παιχνίδι με τους Πίστονς, τους διέλυσαν με 125-94 και με 4-3 στις νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με μειονέκτημα έδρας.

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Ελλάδα 18.05.26

O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

