Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε το βράδυ της Κυριακής κάνοντας, μεταξύ άλλων, απειλητικές αναρτήσεις. Κυρίως εναντίον του Ιράν, το οποίο νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι «ο χρόνος κυλάει» και πρέπει να κάνει συμφωνία. Συνέχεια όμως, οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ -με μια δόση αμερικανικού μεγαλείου- τον παρουσιάζουν να ελέγχει τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ και τον διαστημικό πόλεμο.

Σε μία από αυτές δείχνει το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία να δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.



Επίσης, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει τον ίδιο να περπατά ανάμεσα σε «φλεγόμενες» αμερικανικές σημαίες και από πάνω να πετά ο αετός σύμβολο των ΗΠΑ.



Και επίσης, έχει κάνει ανάτρηση που παραπέμπει σε πόλεμο με διαστημικά μέσα και δορυφόρους.



Σε αυτές, εμφανίζεται έτοιμος να πατήσει το κουμπί του πυρηνικού πολέμου.



Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης ανεβάζει φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.



