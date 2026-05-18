newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα πουλέν του Δημητριάδη και επικεφαλής του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Ομάδας Αλήθειας ψηλά σε σταυρούς στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαΐου 2026, 01:15

Τα πουλέν του Δημητριάδη και επικεφαλής του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Ομάδας Αλήθειας ψηλά σε σταυρούς στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Σε περίοπτη θέση εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας τα πρωτοπαλίκαρα του Γρηγόρη Δημητριάδη και λατρεμένοι υπουργών, όπως του Αδωνη Γεωργιάδη, οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγούνται της Ομάδας Αλήθειας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αφότου ολοκληρώθηκε το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε και η διαδικασία εκλογής της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Στην εκλογική διαδικασία ψήφισαν 1.683 σύνεδροι. Έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.659 και 4 σύνεδροι ψήφισαν Λευκό.

Να σημειωθεί ότι οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγουνται της Ομάδας Αλήθειας, βασικού προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, έλαβαν αντίστοιχα 611 ψήφους ο πρώτος και 625 ο δεύτερος. Βρίσκονται στους πρώτους 15 σε σειρά ψήφων υποψηφίους.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε πρόεδρο τον γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, Σμυρλή. Μέλη της ήταν οι Χρήστος Καπετάνος, βουλευτής Λαρίσης, Ευτυχία Αδηλίνη, Γραμματέας Παλαιών Στελεχών, Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Εθελοντισμού, και Γεώργιος Κατσαούνος, σύμβουλος προέδρου.

Οι ψήφοι για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας

Μετά την ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε ομαλά και την καταμέτρηση των ψήφων, οι υποψήφιοι έλαβαν:

1ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ714ΝΑΙ
2ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ702ΝΑΙ
3ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)694ΝΑΙ
4ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ690ΝΑΙ
5ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ681ΝΑΙ
6 ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ673ΝΑΙ
7ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ669ΝΑΙ
8ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ662ΝΑΙ
9ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ658ΝΑΙ
10ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)655ΝΑΙ
11ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ649ΝΑΙ
12ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ640ΝΑΙ
13ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ625ΝΑΙ
14ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ611ΝΑΙ
15ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ597ΝΑΙ
16ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ590ΝΑΙ
17ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ557ΝΑΙ
18ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ510ΝΑΙ
19ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ504ΝΑΙ
20ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ501ΝΑΙ
21ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ)487ΝΑΙ
22ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ424ΝΑΙ
23ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ413ΝΑΙ
24ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ396ΝΑΙ
25ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ395ΝΑΙ
26ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ392ΝΑΙ
27ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ386ΝΑΙ
28ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ378ΝΑΙ
29ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ351ΝΑΙ
30ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ)348ΝΑΙ
31ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ340ΝΑΙ
32ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ339ΝΑΙ
33ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ315ΝΑΙ
34ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ314ΝΑΙ
35ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ307ΝΑΙ
36ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ299ΝΑΙ
37ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ291ΝΑΙ
38ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ287ΝΑΙ
39ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ279ΝΑΙ
40ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ278ΝΑΙ
41ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ277ΝΑΙ
42ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ260ΝΑΙ
43ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ259ΝΑΙ
44ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ257ΝΑΙ
45ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ254ΝΑΙ
46ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ251ΝΑΙ
47ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ250ΝΑΙ
48ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ248ΝΑΙ
49ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ244ΝΑΙ
50ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ242ΝΑΙ
51ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ242ΝΑΙ
52ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ236ΝΑΙ
53ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ228ΝΑΙ
54ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ227ΝΑΙ
55ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ223ΝΑΙ
56ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ222ΝΑΙ
57ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ221ΝΑΙ
58ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ221ΝΑΙ
59ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ219ΝΑΙ
60ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ218ΝΑΙ
61ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ217ΝΑΙ
62ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ217ΝΑΙ
63ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ214ΝΑΙ
64ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ208ΝΑΙ
65ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ205ΝΑΙ
66ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ205ΝΑΙ
67ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ204ΝΑΙ
68ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ202ΝΑΙ
69ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ201ΝΑΙ
70ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ197ΝΑΙ
71ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ197ΝΑΙ
72ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ195ΝΑΙ
73ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ195ΝΑΙ
74ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ195ΝΑΙ
75ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ194ΝΑΙ
76ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ191ΝΑΙ
77ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ189ΝΑΙ
78ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ188ΝΑΙ
79ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ186ΝΑΙ
80ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ185ΝΑΙ
81ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ181ΝΑΙ
82ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ181ΝΑΙ
83ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ181ΝΑΙ
84ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ181ΝΑΙ
85ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ179ΝΑΙ
86ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ179ΝΑΙ
87ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ178ΝΑΙ
88ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ178ΝΑΙ
89ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ177ΝΑΙ
90ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ175ΝΑΙ
91ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ175ΝΑΙ
92ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ175ΝΑΙ
93ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ175ΝΑΙ
94ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ174ΝΑΙ
95ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ173ΝΑΙ
96ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ172ΝΑΙ
97ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ170ΝΑΙ
98ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ169ΝΑΙ
99ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ168ΝΑΙ
100ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ168ΝΑΙ
101ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ167ΝΑΙ
102ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ167ΝΑΙ
103ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ165ΝΑΙ
104ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ164ΝΑΙ
105ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ163ΝΑΙ
106ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ162ΝΑΙ
107ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ162ΝΑΙ
108ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ159ΝΑΙ
109ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ156ΝΑΙ
110ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ155ΝΑΙ
111ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ155ΝΑΙ
112ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ154ΝΑΙ
113ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ152ΝΑΙ
114ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ151ΝΑΙ
115ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ151ΝΑΙ
116ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ150ΝΑΙ
117ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ149ΝΑΙ
118ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ149ΝΑΙ
119ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ146ΝΑΙ
120ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ145ΝΑΙ
121ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ142ΝΑΙ
122ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ142ΝΑΙ
123ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ140ΝΑΙ
124ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ139ΝΑΙ
125ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ136ΝΑΙ
126ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ)135ΝΑΙ
127ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ134ΝΑΙ
128ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ133ΝΑΙ
129ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ131ΝΑΙ
130ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ131ΝΑΙ
131ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ128
132ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ128ΝΑΙ
133ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ127ΝΑΙ
134ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ126ΝΑΙ
135ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ126
136ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ125
137ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ124
138ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ121
139ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ121
140ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ120
141ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ119ΝΑΙ
142ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ117
143ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ115ΝΑΙ
144ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)114
145ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ111
146ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ110ΝΑΙ
147ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ110ΝΑΙ
148ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ109
149ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ108ΝΑΙ
150ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)107ΝΑΙ
151ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ106ΝΑΙ
152ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ105
153ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ105
154ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ103ΝΑΙ
155ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ102
156ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ101ΝΑΙ
157ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ99ΝΑΙ
158ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ99
159ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ98ΝΑΙ
160ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ97ΝΑΙ
161ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ97
162ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ96
163ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ95ΝΑΙ
164ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ95
165ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ95
166ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ91ΝΑΙ
167ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ91
168ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ91
169ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ90
170ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ89ΝΑΙ
171ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ88ΝΑΙ
172ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ87
173ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ86ΝΑΙ
174ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ86
175ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ85
176ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ83
177ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ80
178ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ78
179ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ76
180ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ74
181ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ)73
182ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ73
183ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ72
184ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ69
185ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ66
186ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ66
187ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ64
188ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ62
189ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ62
190ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ61
191ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ61
192ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ60
193ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59
194ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)58
195ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ58
196ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ58
197ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ57
198ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ55
199ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ48
200ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ45
201ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ44
202ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)43
203ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ43
204ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ42
205ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ41
206ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ38
207ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ37
208ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ35
209ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ35
210ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ33
211ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ31
212ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ29
213ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ26
214ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)24

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

World
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»
Με την υποστήριξη του ΙΝΑΤ 17.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26 Upd: 14:22

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται' για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι' με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα' με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο' με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί' με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Σφοδρή κριτική 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Σύνταξη
Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Σύνταξη
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Σύνταξη
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Το τίμημα 18.05.26

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Σύνταξη
Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Σύνταξη
Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Κύπρος 18.05.26

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό - «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου
Κατά «αιώνιου εχθρού» 18.05.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου

Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν στη Βόρεια Κορέας είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου»

Σύνταξη
Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ
Μέση Ανατολή 18.05.26

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα
Μέση Ανατολή 18.05.26

Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με επιχείρημα τα πλήγματα κατά της Χαμάς. Επιθέσεις κατά αμάχων καταγγέλλουν γιατροί.

Σύνταξη
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
The Financial Times 17.05.26

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»
Με την υποστήριξη του ΙΝΑΤ 17.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
Σοκ 17.05.26

Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Οι αριθμοί «μιλούν» 17.05.26

Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη - Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Τέλεια καταιγίδα 17.05.26

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» 17.05.26

Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Σύνταξη
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της καθώς νίκησε τη Σεβίλλη πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στο τελευταίο ματς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies