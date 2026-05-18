Τα πουλέν του Δημητριάδη και επικεφαλής του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Ομάδας Αλήθειας ψηλά σε σταυρούς στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Σε περίοπτη θέση εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας τα πρωτοπαλίκαρα του Γρηγόρη Δημητριάδη και λατρεμένοι υπουργών, όπως του Αδωνη Γεωργιάδη, οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγούνται της Ομάδας Αλήθειας.
Αφότου ολοκληρώθηκε το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε και η διαδικασία εκλογής της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
Στην εκλογική διαδικασία ψήφισαν 1.683 σύνεδροι. Έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.659 και 4 σύνεδροι ψήφισαν Λευκό.
Να σημειωθεί ότι οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγουνται της Ομάδας Αλήθειας, βασικού προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, έλαβαν αντίστοιχα 611 ψήφους ο πρώτος και 625 ο δεύτερος. Βρίσκονται στους πρώτους 15 σε σειρά ψήφων υποψηφίους.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε πρόεδρο τον γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, Σμυρλή. Μέλη της ήταν οι Χρήστος Καπετάνος, βουλευτής Λαρίσης, Ευτυχία Αδηλίνη, Γραμματέας Παλαιών Στελεχών, Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Εθελοντισμού, και Γεώργιος Κατσαούνος, σύμβουλος προέδρου.
Οι ψήφοι για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας
Μετά την ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε ομαλά και την καταμέτρηση των ψήφων, οι υποψήφιοι έλαβαν:
|1
|ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|714
|ΝΑΙ
|2
|ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
|702
|ΝΑΙ
|3
|ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
|694
|ΝΑΙ
|4
|ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|690
|ΝΑΙ
|5
|ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|681
|ΝΑΙ
|6
|ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|673
|ΝΑΙ
|7
|ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
|669
|ΝΑΙ
|8
|ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|662
|ΝΑΙ
|9
|ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|658
|ΝΑΙ
|10
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
|655
|ΝΑΙ
|11
|ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|649
|ΝΑΙ
|12
|ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|640
|ΝΑΙ
|13
|ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|625
|ΝΑΙ
|14
|ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ
|611
|ΝΑΙ
|15
|ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|597
|ΝΑΙ
|16
|ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
|590
|ΝΑΙ
|17
|ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
|557
|ΝΑΙ
|18
|ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|510
|ΝΑΙ
|19
|ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|504
|ΝΑΙ
|20
|ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|501
|ΝΑΙ
|21
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ)
|487
|ΝΑΙ
|22
|ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|424
|ΝΑΙ
|23
|ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|413
|ΝΑΙ
|24
|ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|396
|ΝΑΙ
|25
|ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|395
|ΝΑΙ
|26
|ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|392
|ΝΑΙ
|27
|ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|386
|ΝΑΙ
|28
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
|378
|ΝΑΙ
|29
|ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|351
|ΝΑΙ
|30
|ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ)
|348
|ΝΑΙ
|31
|ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|340
|ΝΑΙ
|32
|ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|339
|ΝΑΙ
|33
|ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|315
|ΝΑΙ
|34
|ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|314
|ΝΑΙ
|35
|ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ
|307
|ΝΑΙ
|36
|ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|299
|ΝΑΙ
|37
|ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|291
|ΝΑΙ
|38
|ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|287
|ΝΑΙ
|39
|ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ
|279
|ΝΑΙ
|40
|ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|278
|ΝΑΙ
|41
|ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|277
|ΝΑΙ
|42
|ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|260
|ΝΑΙ
|43
|ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|259
|ΝΑΙ
|44
|ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|257
|ΝΑΙ
|45
|ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|254
|ΝΑΙ
|46
|ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|251
|ΝΑΙ
|47
|ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
|250
|ΝΑΙ
|48
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|248
|ΝΑΙ
|49
|ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|244
|ΝΑΙ
|50
|ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|242
|ΝΑΙ
|51
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|242
|ΝΑΙ
|52
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|236
|ΝΑΙ
|53
|ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|228
|ΝΑΙ
|54
|ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|227
|ΝΑΙ
|55
|ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|223
|ΝΑΙ
|56
|ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|222
|ΝΑΙ
|57
|ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|221
|ΝΑΙ
|58
|ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|221
|ΝΑΙ
|59
|ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|219
|ΝΑΙ
|60
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|218
|ΝΑΙ
|61
|ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|217
|ΝΑΙ
|62
|ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|217
|ΝΑΙ
|63
|ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|214
|ΝΑΙ
|64
|ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|208
|ΝΑΙ
|65
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|205
|ΝΑΙ
|66
|ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|205
|ΝΑΙ
|67
|ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|204
|ΝΑΙ
|68
|ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|202
|ΝΑΙ
|69
|ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|201
|ΝΑΙ
|70
|ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|197
|ΝΑΙ
|71
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|197
|ΝΑΙ
|72
|ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ
|195
|ΝΑΙ
|73
|ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|195
|ΝΑΙ
|74
|ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
|195
|ΝΑΙ
|75
|ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|194
|ΝΑΙ
|76
|ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|191
|ΝΑΙ
|77
|ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|189
|ΝΑΙ
|78
|ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|188
|ΝΑΙ
|79
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|186
|ΝΑΙ
|80
|ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|185
|ΝΑΙ
|81
|ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|181
|ΝΑΙ
|82
|ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|181
|ΝΑΙ
|83
|ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|181
|ΝΑΙ
|84
|ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|181
|ΝΑΙ
|85
|ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
|179
|ΝΑΙ
|86
|ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|179
|ΝΑΙ
|87
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|178
|ΝΑΙ
|88
|ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|178
|ΝΑΙ
|89
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|177
|ΝΑΙ
|90
|ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|175
|ΝΑΙ
|91
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
|175
|ΝΑΙ
|92
|ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|175
|ΝΑΙ
|93
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|175
|ΝΑΙ
|94
|ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|174
|ΝΑΙ
|95
|ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|173
|ΝΑΙ
|96
|ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|172
|ΝΑΙ
|97
|ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|170
|ΝΑΙ
|98
|ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|169
|ΝΑΙ
|99
|ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|168
|ΝΑΙ
|100
|ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
|168
|ΝΑΙ
|101
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|167
|ΝΑΙ
|102
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|167
|ΝΑΙ
|103
|ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|165
|ΝΑΙ
|104
|ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|164
|ΝΑΙ
|105
|ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|163
|ΝΑΙ
|106
|ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|162
|ΝΑΙ
|107
|ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|162
|ΝΑΙ
|108
|ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|159
|ΝΑΙ
|109
|ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|156
|ΝΑΙ
|110
|ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|155
|ΝΑΙ
|111
|ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|155
|ΝΑΙ
|112
|ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|154
|ΝΑΙ
|113
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
|152
|ΝΑΙ
|114
|ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|151
|ΝΑΙ
|115
|ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|151
|ΝΑΙ
|116
|ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
|150
|ΝΑΙ
|117
|ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|149
|ΝΑΙ
|118
|ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|149
|ΝΑΙ
|119
|ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|146
|ΝΑΙ
|120
|ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|145
|ΝΑΙ
|121
|ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|142
|ΝΑΙ
|122
|ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|142
|ΝΑΙ
|123
|ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|140
|ΝΑΙ
|124
|ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|139
|ΝΑΙ
|125
|ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|136
|ΝΑΙ
|126
|ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ)
|135
|ΝΑΙ
|127
|ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|134
|ΝΑΙ
|128
|ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|133
|ΝΑΙ
|129
|ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|131
|ΝΑΙ
|130
|ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|131
|ΝΑΙ
|131
|ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|128
|132
|ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|128
|ΝΑΙ
|133
|ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
|127
|ΝΑΙ
|134
|ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|126
|ΝΑΙ
|135
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|126
|136
|ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
|125
|137
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|124
|138
|ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|121
|139
|ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|121
|140
|ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|120
|141
|ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|119
|ΝΑΙ
|142
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ
|117
|143
|ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|115
|ΝΑΙ
|144
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
|114
|145
|ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|111
|146
|ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
|110
|ΝΑΙ
|147
|ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
|110
|ΝΑΙ
|148
|ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|109
|149
|ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|108
|ΝΑΙ
|150
|ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
|107
|ΝΑΙ
|151
|ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ
|106
|ΝΑΙ
|152
|ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|105
|153
|ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|105
|154
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|103
|ΝΑΙ
|155
|ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
|102
|156
|ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
|101
|ΝΑΙ
|157
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|99
|ΝΑΙ
|158
|ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|99
|159
|ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|98
|ΝΑΙ
|160
|ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|97
|ΝΑΙ
|161
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|97
|162
|ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|96
|163
|ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|95
|ΝΑΙ
|164
|ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|95
|165
|ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|95
|166
|ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|91
|ΝΑΙ
|167
|ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|91
|168
|ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|91
|169
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
|90
|170
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|89
|ΝΑΙ
|171
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|88
|ΝΑΙ
|172
|ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|87
|173
|ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
|86
|ΝΑΙ
|174
|ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|86
|175
|ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
|85
|176
|ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|83
|177
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ
|80
|178
|ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
|78
|179
|ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
|76
|180
|ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ
|74
|181
|ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ)
|73
|182
|ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|73
|183
|ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|72
|184
|ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
|69
|185
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ
|66
|186
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|66
|187
|ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|64
|188
|ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|62
|189
|ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|62
|190
|ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
|61
|191
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|61
|192
|ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
|60
|193
|ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|59
|194
|ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)
|58
|195
|ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|58
|196
|ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|58
|197
|ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|57
|198
|ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|55
|199
|ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|48
|200
|ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|45
|201
|ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|44
|202
|ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
|43
|203
|ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
|43
|204
|ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|42
|205
|ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|41
|206
|ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|38
|207
|ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|37
|208
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|35
|209
|ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|35
|210
|ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
|33
|211
|ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|31
|212
|ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
|29
|213
|ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|26
|214
|ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
|24
