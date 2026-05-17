Κουτσούμπας: Βροντοφωνάζουμε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «κάτω τα χέρια από την Κούβα»
Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έστειλε αντιπολεμικό μήνυμα μετά το πέρας της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης
- «Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
- Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αντιπολεμικό μήνυμα απέστειλε σε δηλώσεις του στην εκδήλωση υποδοχής της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, στο Σύνταγμα, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
«Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα περπάτησαν στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους του αγώνα, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, για να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Για να πάψει να πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τους πολέμους τους και τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτούς τους πολέμους», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε πως «βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη: Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!».
Πραγματοποιήθηκε η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που ξεκίνησε από τον Τύμβο Μαραθώνα στις 08:00 και κατέληξε στο Σύνταγμα περίπου στις 20:00.
Πλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται συναυλία με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή πολλών γνωστών ονομάτων του χώρου.
Η πορεία αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων της ΕΕΔΥΕ υπό τον τίτλο «Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης» στην Αττική, καθώς και άλλες εκδηλώσεις σε πολλά σημεία της χώρας.
- Μεντιλίμπαρ: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί – Στο Champions League και του χρόνου»
- Live streaming η φιέστα του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ
- Super League: ‘Ετσι μοιράστηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
- Ο χορός των 8 πέπλων – Όλα τα νυφικά της Ελίζαμπεθ Τέιλορ
- Αυτή είναι η τελική βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League (pic)
- Ρόδος: Μητέρα και κόρη είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στ’ Αφάντου
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ροντινέι έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα προκριματικά του Champions League (vids)
- Κρήτη: Πανικός από την παρουσία Εθνοφυλάκων με όπλα στον ΒΟΑΚ – Η άσκηση που τρόμαξε τουρίστες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις