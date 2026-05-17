ΣΥΡΙΖΑ: Καταλύτης η διαγραφή Πολάκη για ξεκαθάρισμα πριν το κόμμα Τσίπρα

Η διαγραφή Πολάκη μπορεί να έσκασε σαν βόμβα και να ήταν μια προσωπική απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια εξέλιξη που βάζει νέα δεδομένα στο ζήτημα της συμπόρευσης με το νέο κόμμα Τσίπρα.

Αναμφίβολα η αντίδραση του κ. Πολάκη στα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο νέο κόμμα Τσίπρα μαζί με τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν δυσανάλογη της απήχησης εντός του κόμματος της άποψης που εξέφρασε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Η προσωπική και προσβλητική ανάρτησή του για κρυφό σχέδιο, όπως την εξέλαβε ο ίδιος ο κ. Φάμελλος, αλλά και τα περισσότερα στελέχη του κόμματος, ήταν η βασική αιτία της διαγραφής του αψύ Σφακιανού.

Βασική αιτία ωστόσο της αντίδρασης του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή παραμένει η δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο οποίο τόσο ο κ. Πολάκης όσο και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο μέτωπο που είχε συγκροτήσει με τον Νίκο Παππά δεν έχουν θέση στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Αυτό την ώρα όμως που η πλειοψηφία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προσβλέπει στη συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε σημάδι στον ορίζοντα για το πως μπορεί να γίνει αυτό.

Προσωπική απόφαση

Η ακαριαία απόφαση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ήταν μια απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου ανάλογη με την απόφαση που πήρε για την διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη καθώς εν μέσω δύσκολων και εξαιρετικά λεπτών ισορροπιών που κρατά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανέχεται και προσωπικές προσβολές.

Πρακτικά πάντως ο κ. Πολάκης τίθεται αυτοδίκαια εκτός των ανώτερων κομματικών οργάνων καθώς στο τελευταίο Συνέδριο είχε ληφθεί η απόφαση οι βουλευτές να μετέχουν αριστίνδην στην Κεντρική Επιτροπή και να μην εκλεγούν.

Το μόνο που μένει στον κ. Πολάκη είναι να «μπουκάρει» στην Πολιτική Γραμματεία σημείωναν με νόημα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν το σενάριο της οριστικής διαγραφής του και από απλό μέλος με παραπομπή του στο πειθαρχικό να απομακρύνεται για την ώρα.

Αποφάσεις

Η απομάκρυνση πλέον του κ. Πολάκη από το εσωκομματικό προσκήνιο ανατρέπει τα δεδομένα με κυριότερο στοιχείο αυτό της απαλλαγής της πλειοψηφίας και της ηγεσίας από το άγχος της επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα βαθιά φάση εσωστρέφειας.

Ο κ. Πολάκης τόσο τις τελευταίες ημέρες όσο και από τη στιγμή που κλείδωσε η δημιουργία του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα ξεκαθάριζε σε όλους τους τόνους ότι μένει ΣΥΡΙΖΑ κόντρα στην επίσημη θέση του κόμματος και της απόφασης της ΚΕ υπέρ της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, των συνεργασιών και κατά της μοναχικής πορείας και περιχαράκωσης.

Όπως σημείωναν, πάντα υπήρχε η ανησυχία στις συνεδριάσεις των οργάνων για νέα εσωστρέφεια με ανταλλαγές πυρών που θα καθιστούσαν το ΣΥΡΙΖΑ και τα ίδια τα στελέχη μη ελκυστικά ως συνομιλητές στο ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Τέτοιες εικόνες από το πρόσφατο παρελθόν θα απομόνωναν το κόμμα και θα το υποχρέωναν σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, αλλά με τα δημοσκοπικά δεδομένα να καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και την είσοδο στην επόμενη Βουλή.

Πλέον η πλειοψηφία φαίνεται σε πρώτη φάση να απαλλάσσεται από το άγχος το τοξικό κλίμα να τροφοδοτηθεί μέσα από το ίδιο το κόμμα.

Σε δεύτερο φάση ευελπιστούν ότι μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις τους σε κλίμα σοβαρότητας.

Η Αμαλίας

Τυχόν τοξικότητα εξάλλου και επανάληψη των σκληρών αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα επηρέαζε άπαντες και εξ αντανακλάσεως οι συνέπειες της παλιάς παθογένειας θα έφταναν μέχρι και την Αμαλίας.

Με τη διαγραφή Πολάκη ο κ. Φάμελλος μοιάζει να στέλνει μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα ότι γίνονται κινήσεις που βοηθούν στην κατεύθυνση της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου απομονώνοντας πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινο πανί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Πρόσωπα με γνώση των διαθέσεων του κ. Τσίπρα είναι κάθετοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση το μήνυμα Φάμελλου να το λαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση που το μείζον είναι η ανακήρυξη του νέου φορέα που δεν ταυτίζεται σε τίποτα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν αλλάζει τίποτε σε όλα όσα έχει δηλώσει δημόσια ο ίδιος ο κ. Τσίπρας σε σχέση με το πρώην κόμμα του.

Από τη μια πλευρά δεν θα κάνει καμία συνεννόηση με οργανωμένη ομάδα και ιδίως με κόμμα για την συμπόρευση και από την άλλη πλευρά το κάλεσμά του εξακολουθεί να αφορά σε πρόσωπα χωρίς συμφωνίες και διαπραγματεύσεις για θέσεις και ρόλους.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα να κάνει σκέψεις για το πως θα πάρει στο νέο φορέα που δημιουργεί παλιούς συντρόφους που τους θέλει μαζί του, ωστόσο σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.