Προκλητικός ο Πολάκης – Φοβάται τα ύψη από τα θεωρεία – ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να σβήσει ο ήλιος – Ευτυχώς

Με ειρωνικό τρόπο απάντησε ο Παύλος Πολάκης όταν ρωτήθηκε για την απουσία του από την εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης», του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

«Εγώ δεν είμαι των παρακαλιών»

Επίσης, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο Open, επέμεινε στη γραμμή «ΣΥΡΙΖΑ μέχρι… να σβήσει ο ήλιος», ενώ επιστράτευσε, ως συνήθως, μαντινάδα για να σχολιάσει τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν παρακαλάει.

Αυτό βέβαια ισχύει και από την ανάποδη αφού κανείς δεν του έχει ζητήσει να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα, πολύ περισσότερο να τον παρακαλέσει για κάτι τέτοιο…

Ο Πολάκης για την απουσία του από την παρουσίαση της «Ιθάκης»

«Έχω λίγο υψοφοβία. Δεν πήγα συνειδητά. Έδινα και συνεχίσω να δίνω συγκεκριμένες μάχες γι’ αυτό που θεωρώ ως διαπλοκή. Προφανώς και δεν μετανιώνω για όσα γράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του ούτε για τη φωτογραφία με τους δημοσιογράφους που είχα βγάλει στη φόρα. Δεν είδα ομως εσάς όταν συνάδελφός σας με αποκαλούσε σκύλο να πείτε κάποια κουβέντα. Εγώ αυτό που είχα πει τότε και σας πείραξε ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπηρετικό προσωπικό της κυβερνητικής προπαγάνδας».

«Εγώ είμαι στοχοποιημένος χρόνια. Από τη στιγμή που ανέλαβα θέση του αναπληρωματή υπουργού Υγείας και άρχισα να σκαλίζω, στοχοποιήθηκα με τον χειρότερο τρόπο από το σύστημα της πληρωμένης δημοσιογραφίας, που μόνο από το ΚΕΕΛΠΝΟ έπαιρνε την περίοδο 2013 και 2014 έπαιρνε τζάμπα και βερεσέ 10 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Εγω τότε προσπάθησα να υπερασπιστώ τον Νίκο Παππά που για πρώτη φορά έβαλε τα κανάλια να πληρώσουν», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

«Είχα πει ότι το βαθύ κράτος είναι οι δικαστικοί, οι τραπεζίτες, οι δημοσιογράφοι. Είχα μιλήσει για αρμούς της εξουσίας και επιμένω. Τι κάνει ο Μητσοτάκης; Δεν ελέγχει όλο το σύστημα; Δεν παρακολουθούσε δικαστικούς; Εδώ τον αρχηγό του στρατού παρακολουθούσε. Έχουν κάνει ένα σύστημα που φτιάχνει ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, απευθείας αναθέσεις, περιουσίες σε μια μειοψηφία του 0,5% και λέει στους υπόλοιπους ‘σκάστε’», σημείωσε.

Για τα εμβόλια

Ο Παύλος Πολάκης επιχείρησε να αναφερθεί και στην κριτική που του κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με την τοποθέτησή του για τα εμβόλια για τον κορονοϊό, επιμένοντας ότι έχει δίκιο.

«Ποιος είχε δίκιο λοιπόν; Γιατί κι εγώ γιατρός είμαι. Τα στοιχεία λένε το εξής: η χώρα μας με αυτή την επιτροπή λοιμωξιολόγων και με αυτή τη λογική αντιμετώπισης του κορονοϊού έφτασε να είναι η πρώτη χώρα στον δυτικό κόσμο σε θανάτους ανά εκατομμύριο ανθρώπων. Πλήρης αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες στην αρχή είχαν πολύ περισσότερους θανάτους στην αρχή, από τότε που έστρωσαν το παιχνίδι με τις ΜΕΘ, οι θάνατοι επιβραδύνθηκαν. Αν είχαμε βάλει τα φάρμακα στο οπλοστάσιό μας από την αρχή, οι θάνατοι θα ήταν 20.000 λιγότεροι. Όταν η Ευρώπη έβγαινε από τα lockdown, εδώ δέρναμε τον κόσμο και απολύαμε τους γιατρούς που αρνούνταν να εμβολιαστούν».

«Διαφώνησα με τη στάση του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Δεν πήγα γιατί διαφώνησα με τη στάση του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας το 2012 έκανε κάτι που κανένας ηγέτης της Αριστεράς δεν είχε κάνει. Είπε ‘πάμε να κυβερνήσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια. Σε αυτό το κάλεσμα στρατεύτηκα κι εγώ και φέραμε τη νίκη του 2015. Δώσαμε με τα λάθη και τα καλά μας, με τις ανεπάρκειες και τις υποχωρήσεις αλλά και με τις κινήσεις μας και τις συγκρούσεις, έναν αγώνα και βγάλαμε τη χώρα από τον κλοιό των μνημονίων και τη χρεοκοπία. Τα δύο πρώτα μνημόνια ήταν 65 δισ. μέτρα και του ΣΥΡΙΖΑ 9 δισεκατομμύρια. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται το 2015-19 εκτός από δύο πράγματα, τη μάχη με τα κανάλια που έδωσαν ο Παππάς με τον Κρέτσο και τη μάχη στην υγεία που έδωσαν κάποιοι συνεργάτες μου και εγώ».

Για το ζήτημα ότι πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκαν στον εξώστη του «Παλλάς», ο Παύλος Πολάκης είπε: «Δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Αλλά στον καθένα κάνουν ό,τι αυτός επιτρέπει να του κάνουν. Τελικά όλοι, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ θα κριθούμε από ένα πράγμα. Έχουμε μια διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά. Αν υπήρχε μια ορατή λύση, ο Μητσοτάκης θα είχε πάρει το καράβι να φύγει. Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή πρόγραμμα με βαθείς αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, θα αναδιανέμουν πλούτο».

«Ο καπετάνιος έχει την πρώτη ευθύνη»

Για το ζήτημα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που υποστηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος και το πρόγραμμα που χρειάζεται, ο πρώην υπουργός είπε: «Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εμπειρία να φτιάξει αυτό το πρόγραμμα για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν είμαι των παρακαλιών. Δεν είμαι άνθρωπος να κάνω παρακάλια, ξέρω από τσι πορτοκαλιές να φτιάχνω πορτοκάλια.

Ο καπετάνιος έχει την πρώτη ευθύνη. Και ο Τσίπρας είχε την πρώτη ευθύνη. Αλλά μην τους βάζετε όλους στην ίδια πυρά από αυτούς που λέτε ότι έβγαλε στα μανταλάκια ο Τσίπρας. Τον Λαφαζάνη, τη Ζωή και τον Βαρουφάκη τους έκρινε και ο κόσμος. Η μεγαλύτερη κριτική μου στον Τσίπρα δεν είναι αυτά που λέτε αλλά ότι δεν αναφέρει το τεράστιο έργο που κάναμε στον χώρο της Υγείας. Που μας κράτησαν και όρθιους σε τεράστιες στιγμές».