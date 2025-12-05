newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Προκλητικός ο Πολάκης – Φοβάται τα ύψη από τα θεωρεία – ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να σβήσει ο ήλιος – Ευτυχώς
Πολιτική Γραμματεία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 14:37

Προκλητικός ο Πολάκης – Φοβάται τα ύψη από τα θεωρεία – ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να σβήσει ο ήλιος – Ευτυχώς

Ειρωνεία, μια μαντινάδα που επιστρέφει μπούμερανγκ στον ίδιο και επιμονή ότι έχει δίκιο σε όλα - Τον Παύλο Πολάκη τον επηρέασε η... υψοφοβία

Σύνταξη
Με ειρωνικό τρόπο απάντησε ο Παύλος Πολάκης όταν ρωτήθηκε για την απουσία του από την εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης», του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

«Εγώ δεν είμαι των παρακαλιών»

Επίσης, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο Open, επέμεινε στη γραμμή «ΣΥΡΙΖΑ μέχρι… να σβήσει ο ήλιος», ενώ επιστράτευσε, ως συνήθως, μαντινάδα για να σχολιάσει τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν παρακαλάει.

Αυτό βέβαια ισχύει και από την ανάποδη αφού κανείς δεν του έχει ζητήσει να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα, πολύ περισσότερο να τον παρακαλέσει για κάτι τέτοιο…

Ο Πολάκης για την απουσία του από την παρουσίαση της «Ιθάκης»

«Έχω λίγο υψοφοβία. Δεν πήγα συνειδητά. Έδινα και συνεχίσω να δίνω συγκεκριμένες μάχες γι’ αυτό που θεωρώ ως διαπλοκή. Προφανώς και δεν μετανιώνω για όσα γράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του ούτε για τη φωτογραφία με τους δημοσιογράφους που είχα βγάλει στη φόρα. Δεν είδα ομως εσάς όταν συνάδελφός σας με αποκαλούσε σκύλο να πείτε κάποια κουβέντα. Εγώ αυτό που είχα πει τότε και σας πείραξε ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπηρετικό προσωπικό της κυβερνητικής προπαγάνδας».

«Εγώ είμαι στοχοποιημένος χρόνια. Από τη στιγμή που ανέλαβα θέση του αναπληρωματή υπουργού Υγείας και άρχισα να σκαλίζω, στοχοποιήθηκα με τον χειρότερο τρόπο από το σύστημα της πληρωμένης δημοσιογραφίας, που μόνο από το ΚΕΕΛΠΝΟ έπαιρνε την περίοδο 2013 και 2014 έπαιρνε τζάμπα και βερεσέ 10 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Εγω τότε προσπάθησα να υπερασπιστώ τον Νίκο Παππά που για πρώτη φορά έβαλε τα κανάλια να πληρώσουν», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

«Είχα πει ότι το βαθύ κράτος είναι οι δικαστικοί, οι τραπεζίτες, οι δημοσιογράφοι. Είχα μιλήσει για αρμούς της εξουσίας και επιμένω. Τι κάνει ο Μητσοτάκης; Δεν ελέγχει όλο το σύστημα; Δεν παρακολουθούσε δικαστικούς; Εδώ τον αρχηγό του στρατού παρακολουθούσε. Έχουν κάνει ένα σύστημα που φτιάχνει ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, απευθείας αναθέσεις, περιουσίες σε μια μειοψηφία του 0,5% και λέει στους υπόλοιπους ‘σκάστε’», σημείωσε.

Για τα εμβόλια

Ο Παύλος Πολάκης επιχείρησε να αναφερθεί και στην κριτική που του κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με την τοποθέτησή του για τα εμβόλια για τον κορονοϊό, επιμένοντας ότι έχει δίκιο.

«Ποιος είχε δίκιο λοιπόν; Γιατί κι εγώ γιατρός είμαι. Τα στοιχεία λένε το εξής: η χώρα μας με αυτή την επιτροπή λοιμωξιολόγων και με αυτή τη λογική αντιμετώπισης του κορονοϊού έφτασε να είναι η πρώτη χώρα στον δυτικό κόσμο σε θανάτους ανά εκατομμύριο ανθρώπων. Πλήρης αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες στην αρχή είχαν πολύ περισσότερους θανάτους στην αρχή, από τότε που έστρωσαν το παιχνίδι με τις ΜΕΘ, οι θάνατοι επιβραδύνθηκαν. Αν είχαμε βάλει τα φάρμακα στο οπλοστάσιό μας από την αρχή, οι θάνατοι θα ήταν 20.000 λιγότεροι. Όταν η Ευρώπη έβγαινε από τα lockdown, εδώ δέρναμε τον κόσμο και απολύαμε τους γιατρούς που αρνούνταν να εμβολιαστούν».

«Διαφώνησα με τη στάση του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Δεν πήγα γιατί διαφώνησα με τη στάση του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας το 2012 έκανε κάτι που κανένας ηγέτης της Αριστεράς δεν είχε κάνει. Είπε ‘πάμε να κυβερνήσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια. Σε αυτό το κάλεσμα στρατεύτηκα κι εγώ και φέραμε τη νίκη του 2015. Δώσαμε με τα λάθη και τα καλά μας, με τις ανεπάρκειες και τις υποχωρήσεις αλλά και με τις κινήσεις μας και τις συγκρούσεις, έναν αγώνα και βγάλαμε τη χώρα από τον κλοιό των μνημονίων και τη χρεοκοπία. Τα δύο πρώτα μνημόνια ήταν 65 δισ. μέτρα και του ΣΥΡΙΖΑ 9 δισεκατομμύρια. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται το 2015-19 εκτός από δύο πράγματα, τη μάχη με τα κανάλια που έδωσαν ο Παππάς με τον Κρέτσο και τη μάχη στην υγεία που έδωσαν κάποιοι συνεργάτες μου και εγώ».

Για το ζήτημα ότι πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκαν στον εξώστη του «Παλλάς», ο Παύλος Πολάκης είπε: «Δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Αλλά στον καθένα κάνουν ό,τι αυτός επιτρέπει να του κάνουν. Τελικά όλοι, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ θα κριθούμε από ένα πράγμα. Έχουμε μια διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά. Αν υπήρχε μια ορατή λύση, ο Μητσοτάκης θα είχε πάρει το καράβι να φύγει. Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή πρόγραμμα με βαθείς αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, θα αναδιανέμουν πλούτο».

«Ο καπετάνιος έχει την πρώτη ευθύνη»

Για το ζήτημα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που υποστηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος και το πρόγραμμα που χρειάζεται, ο πρώην υπουργός είπε: «Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εμπειρία να φτιάξει αυτό το πρόγραμμα για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν είμαι των παρακαλιών. Δεν είμαι άνθρωπος να κάνω παρακάλια, ξέρω από τσι πορτοκαλιές να φτιάχνω πορτοκάλια.

Ο καπετάνιος έχει την πρώτη ευθύνη. Και ο Τσίπρας είχε την πρώτη ευθύνη. Αλλά μην τους βάζετε όλους στην ίδια πυρά από αυτούς που λέτε ότι έβγαλε στα μανταλάκια ο Τσίπρας. Τον Λαφαζάνη, τη Ζωή και τον Βαρουφάκη τους έκρινε και ο κόσμος. Η μεγαλύτερη κριτική μου στον Τσίπρα δεν είναι αυτά που λέτε αλλά ότι δεν αναφέρει το τεράστιο έργο που κάναμε στον χώρο της Υγείας. Που μας κράτησαν και όρθιους σε τεράστιες στιγμές».

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι,  σάς έλεγα πως η κυβέρνηση περιμένει πως και πως τις βροχές μπας και καταφέρουν να διαλύσουν τα μπλόκα των αγροτών. Φευ. Όχι μόνο δεν διαλύονται αλλά όπως λένε «θα δείτε κινητοποιήσεις που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας». Δεν τα λένε σε μένα, αλλά […]

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Αίσθηση προκάλεσε στην εξεταστική επιτροπή το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να αποκαλύψει από που προέρχονται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Δικαιολογίες 04.12.25

Άτακτη φυγή της κυβέρνησης, ακυρώνει τη συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης - Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Πίσω ολοταχώς από την κυβέρνηση και... το φταίξιμο στους αγροκτηνοτρόφους. Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρόστιμο 140 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
Τεχνολογία 05.12.25

Ευρωπαϊκό πρόστιμο 140 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Σύνταξη
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
