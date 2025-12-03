newspaper
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 21:27

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τη διαβεβαίωση «θα είμαστε μαζί» στην προσπάθεια για τη νέα μεταπολίτευση και το σοκ Δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο Παλλάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». - «Έχουμε λάθος κυβέρνηση, διάγουμε μία από τις χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης» είπε και περιέγραψε ξεκάθαρο όραμα, δρόμο και συνοδοιπόρους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το μήνυμα της «Ιθάκης», που δεν αφορά μόνο στον τίτλο του βιβλίου του, περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο Παλλάς, με το ιδιαίτερα εκδηλωτικό ακροατήριο να τον διακόπτει συχνά, πότε για να τον χειροκροτήσει και πότε για να τον παρακινήσει να αναλάβει τα ηνία ενός νέου προοδευτικού φορέα που θα φέρει την αλλαγή την οποία ζητάει η κοινωνία.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για το «νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας», για να τονίσει χαρακτηριστικά:

«Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι. Με τις εμπειρίες και τα τραύματά μας. Αλλά και με την απόφαση να μην παραιτηθούμε από το όραμα, το στόχο, το σχέδιο μιας Ελλάδας που αξίζει στην ιστορία και τους πολίτες της».

«Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης: Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας. Έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.

Παράλληλα, αποδόμησε τις πολιτικές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς, και των αδικιών που προκαλεί».

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της πολιτικής της ΝΔ, μετά από έξι και πλέον χρόνια διακυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά πως βούλιαξαν τη χώρα «πίσω στο βάλτο», τονίζοντας πως πως το έκαναν «με τη βαλκανική εκδοχή των trickle-down economics που επέβαλαν», καθηλώντας την Ελλάδα «στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους κρίσιμους τομείς».

YouTube thumbnail

«Ναι, ζούσαν καλύτερα το 2019 οι πολίτες»

«Μεγάλωσαν τη φτώχεια, πολλαπλασίασαν την ανασφάλεια, παρόξυναν τις κοινωνικές ανισότητες σε βαθμό κοινωνικής αποσάθρωσης», σημείωσε, διαμηνύοντας: «Κι ας μη παραξενεύονται όταν βλέπουν στις μετρήσεις τους πολίτες να απαντούν ότι περνούσαν πιο άνετα το 2019 από ότι περνάνε σήμερα», καθώς όπως είπε «ένας μισθός 1300 ευρώ σήμερα αγοράζει μόνο όσα περίπου αγόραζε ένας μισθός 900 ευρώ το 2019».

«Ο μισθός ή η σύνταξη  τελειώνει στο πρώτο εικοσαήμερο. Οι λογαριασμοί, τα ενοίκια, το κόστος του σούπερ μάρκετ  έχουν πολλαπλασιαστεί. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταρρακωθεί. Ενώ αυξάνεται αντί να μειώνεται, το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «τα τέσσερα πέμπτα πλέον της κοινωνίας δεν βγάζουν, ή βγάζουν δύσκολα το μήνα. Και μόνο το ένα πέμπτο μπορεί να ζει σχετικά άνετα, ακόμα και να αποταμιεύει».

Την ίδια στιγμή, όμως, επισήμανε, «προκλητικός πλούτος συσσωρεύεται σε λίγα χέρια», ενώ «η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που μας έριξαν στα βράχια. Με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο – το ίδιο που μας οδήγησε στην κρίση».

«Κενό γράμμα το κοινωνικό κράτος»

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, πως «το κοινωνικό κράτος τείνει να καταντήσει κενό γράμμα». Παράλληλα, «οι όροι πρόσβασης στη δημόσια Υγεία και Παιδεία επιδεινώνονται συστηματικά. Ενώ ανθίζει, υπό την προστασία τους, προκλητικά η κερδοσκοπία. Με τη χώρα μας πρώτη σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, αλλά και την εκπαίδευση», όπως είπε.

Για να προσθέσει χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε, μάλιστα, την πρόσφατη γελοιότητα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που τόσο διαφήμισαν. Αντί για το Χάρβαρντ και την Σορβόννη, που έταζαν, τι προέκυψε. Αντί να συμβάλουν στη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, ο νους τους είναι μονίμως να βρουν πελάτες για την ιδιωτική».

«Για να μη μιλήσουμε για το εργασιακό τοπίο. Για τις ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας που επικρατούν», προσέθεσε, μιλώντας για «τους νέους με υψηλά προσόντα που δουλεύουν πολύ αλλά αμείβονται ελάχιστα, γεγονός που εντείνει την κοινωνική επισφάλεια και τροφοδοτεί τη δημογραφική κρίση», αλλά και για το θέμα των ημερών – τους αγρότες, «που βγαίνουν αυτές τις μέρες στους δρόμους, γιατί βλέπουν τις επιδοτήσεις τους να γίνονται φεράρι και κερδισμένα τζόκερ των γαλάζιων παιδιών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας πως «αντιμετωπίζονται με διώξεις και χημικά».

«Έχουμε μια λάθος κυβέρνηση»

«Αυτή είναι, δυστυχώς, η εικόνα της Ελλάδας σήμερα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική κοινωνία ασφυκτιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα πρωτοφανούς και γενικευμένης διαφθοράς, παράλυσης του κράτους δικαίου, ατιμωρησίας των ισχυρών, έκπτωσης της Δικαιοσύνης και των θεσμών ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε, ακόμη, πως «η τοξικότητα των υποκλοπών, η δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έλλειψη οξυγόνου στο έγκλημα των Τεμπών, είναι τα πιο πρόσφατα δείγματα αυτής της μολυσμένης ατμόσφαιρας».

Για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «όλα αυτά μαζί, σε ένα πράγμα συνηγορούν: Ότι δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος. Έχουμε μια λάθος κυβέρνηση».

«Νέα Μεταπολίτευση – ένα σοκ Δημοκρατίας»

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε «για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού» και τόνισε πως αυτή τη φορά θα μιλήσει «και για την ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης, με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang, που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς».

«Με την έννοια της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική. Με την έννοια της αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατία. Την αναβάθμιση του κοινοβουλίου, της δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών. Την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και του πλουραλισμού στην ενημέρωση. Την ενίσχυση της λογοδοσίας της εξουσίας. Την ισχυροποίηση του Κράτους Δικαίου», υπογράμμισε – όλα αυτά δηλαδή που ζητούν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις, δηλώνοντας απογοητευμένοι από τη σημερινή κατάσταση.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε, ωστόσο, πως χρειάζεται κυρίως «ένα σοκ Δημοκρατίας, γιατί Δημοκρατία δεν είναι μόνο κανόνες και θεσμοί», όπως είπε, «είναι και το λαϊκό φαντασιακό, το όραμα, τα συναισθήματα της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή».

«Και αυτή η νέα Μεταπολίτευση δε μπορεί παρά να ξεκινήσει από την αποκατάσταση της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δυσάρεστη και αποκαρδιωτική η εικόνα στον προοδευτικό χώρο»

Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας για το πολιτικό σύστημα, δεν παρέλειψε να επισημάνει, ωστόσο, πως αυτή η «λάθος κυβέρνηση» της ΝΔ εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχη. Και αυτό, όπως είπε, επειδή «δεν έχει αντίπαλο».

«Δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής. Ένα πειστικό προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, που θα συνιστά ταυτόχρονα μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», σημείωσε.

Και υπογράμμισε πως «σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό».

«Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Και βοηθά την κυβέρνηση να συντηρεί το βάλτο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως «η αντιπολίτευση αδυνατεί να παράγει το οξυγόνο που η κοινωνία χρειάζεται και απαιτεί», ενώ έκανε λόγο για «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους. Και για όσους τις αμφισβητούν, το ίδιο. Αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία αργότερα, να γίνουν αυτοί οι πρώτοι στο χωριό».

«Η κοινωνία αγωνιά για εναλλακτική προοπτική»

«Η κοινωνία όμως δεν νοιάζεται για αυτό – για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις», προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν συγκινείται «από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης».

«Η κοινωνία νοιάζεται και αγωνιά για εναλλακτική προοπτική», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «απέναντι στην Ελλάδα του ‘Φραπέ’ και της Φεράρι, απέναντι στην Ελλάδα που μας πληγώνει, να υπάρξει ρεαλιστικό σχέδιο και προοπτική για μια Ελλάδα που μας αξίζει. Για αυτό αγωνιά η κοινωνία».

«Για αυτό παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας»

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε, μάλιστα, πως για αυτό και εκείνος παραιτήθηκε «από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας».

«Γιατί πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος», εξήγησε, ξεκαθαρίζοντας: «Παραιτήθηκα όμως από τη Βουλή, αλλά όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο».

Όπως είπε, «η διέξοδος σήμερα είναι, μέσα από την παρέμβασή μας, οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες. Έναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς».

«Ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για προοδευτική διακυβέρνηση»

«Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι στόχος δεν είναι «να αναπαράγει ελίτ και γραφειοκρατίες σε κομματικά αξιώματα, αλλά να γίνει ξανά πρωταγωνιστική δύναμη, για τον λαό και για τον τόπο».

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε πως «μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες. Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».

«Δεν πάει άλλο – Συλλογικό όραμα για την αλλαγή»

Αφού ξεκαθάρισε πως σε αυτό το ταξίδι συνεπιβάτες δεν θα είναι όσοι επιθυμούν «να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση», διεμήνυσε πως «από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας. Όχι προνόμια και αξιώματα. Αλλά συλλογικό όραμα για την αλλαγή», επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα «μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: Δεν πάει άλλο!».

Για την «Ιθάκη»: «Δεν είμαι απλά αμετανόητος, είμαι περήφανος»

Να σημειωθεί ότι, στην αρχή της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το βιβλίο του, την «Ιθάκη», διαμηνύνοντας πως δεν έχει σκοπό να απαντήσει από αυτό το βήμα «στην ομοβροντία ψεύδους και υποκρισίας, με την οποία υποδέχτηκαν την Ιθάκη οι γνωστοί κύκλοι της σημερινής εξουσίας και όχι μόνο».

«Πιστεύω ότι το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια. Δεν έχω επίσης σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σε κείνους που διέπραξαν το φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησα», προσέθεσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αναφέρεται «σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του ‘Γερούν Γερά’ και του ‘Βάστα Σόιμπλε’ όταν η κοινωνία αιμορραγούσε – και τώρα, μας ζητούν το λόγο».

«Δεν έχω, τέλος, κανένα πρόβλημα, το δηλώνω ευθαρσώς, να με κατηγορούν ως αμετανόητο. Θα ήθελα μάλιστα να τους βοηθήσω λίγο σ’ αυτό. Για όσα ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε και καταφέραμε, δεν είμαι απλώς αμετανόητος. Είμαι υπερήφανος. Ναι, αυτή είναι η σωστή λέξη, περήφανος», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, υπερασπιζόμενος τη διακυβέρνησή του.

Δήλωσε, μάλιστα, «υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής μας. Υπερήφανος γιατί εμείς οι άπειροι, που δεν κρατούσαμε από κανένα τζάκι, αλλά και δεν μας κρατούσε κανείς, τα καταφέραμε εκεί που απέτυχαν οι επαγγελματίες της εξουσίας. Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη».

«Η ‘Ιθάκη’, ματιά ειλικρινούς κριτικής και αυτοκριτικής στη διαδρομή της Αριστεράς»

«Η Ιθάκη όμως δεν είναι ένα βιβλίο αυταρέσκειας ή αυτοεπιβεβαίωσης», ξεκαθάρισε, αλλά «μια ματιά ειλικρινούς κριτικής και αυτοκριτικής στη διαδρομή μου, τη διαδρομή μας. Τη διαδρομή της Αριστεράς και της χώρας. Μια κριτική ματιά στα σωστά και τα λάθη, τις νίκες και τις ήττες, τα πάνω και τα κάτω, τις ευθύνες και τις αποφάσεις μας, αλλά χωρίς εκπτώσεις», όπως είπε.

Κάνοντας έναν απολογισμό των πεπραγμένων των κυβερνήσεών του, τόνισε ότι πολλά μπορούν να του καταλογίσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, «αλλά δυο πράγματα δεν μπορούν με τίποτα να αποδομήσουν: Ότι εμείς τελικά πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε, και μάλιστα δις. Πήραμε το καράβι τσακισμένο, μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ένα βουνό χρέους και παρά τις τρικυμίες τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη».

«Τους διαψεύσαμε και παραδώσαμε το 2019 μια χώρα, στην οποία οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, ούτε εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες offp-shore», σημείωσε με νόημα, προσθέτοντας πως οι θυσίες των Ελλήνων «μεταφράστηκαν σε ανάταξη της οικονομίας, προστασία των αδύναμων, αναβάθμιση της εργασίας, αποκατάσταση της δημοκρατικής κανονικότητας, απαλλαγή από τα μνημόνια, ρύθμιση του χρέους, 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης και 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία».

