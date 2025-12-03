Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο

Μία ακόμα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» και το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα ο πρώην πρωθυπουργός.

Μιλώντας στο 36ο Greek Economic Summit που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε εάν μπορεί κάποιος να μπει ξανά σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια.

«Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα» σημείωσε ο πρωθυπουργός, διαψεύδοντας τον ίδιο του τον εαυτό που έλεγε ότι δεν θα διαβάσει την «Ιθάκη».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι στόχος του κόμματός του είναι η αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική σταθερότητα είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός».

«Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τις εκλογές του 2027. Θεωρώ τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πιο αποτελεσματικές και γρήγορες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας και θα επιδιώξουμε αυτοδυναμία. Τον Δεκέμβριο του 2022 πολλοί προέβλεπαν ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και οι πολίτες τους διέψευσαν» συμπλήρωσε.

Αναζητούνται μεταρρυθμίσεις

Αναφερόμενος στην οικονομία ο πρωθυπουργός τόνισε: «Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις και το «βαθύ» κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η μάχη αυτή είναι συνεχής. «Θα κερδηθεί αυτός ο πόλεμος άσχετα αν μπορούν να χαθούν κάποιες μάχες», τόνισε, χωρίς ωστόσο να δικαιολογήσει το γεγονός ότι υπάρχουν σκάνδαλα που άνθισαν κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Οι άλλες μεταρρυθμίσεις, εκείνες που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι συνεχείς. Δεν σκεφτόμαστε από τώρα εκλογικό σχεδιασμό και να βάλουμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις», υπογράμμισε.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση. Δοκιμάσαμε πολλές φορές να προσεγγίσουμε το πρόβλημα… Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος. Ζητώ από τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δείξουν κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι περισσότερα. Κάθε μεταρρύθμιση έχει βραχυπρόθεσμο κόστος και μακροχρόνιο όφελος», ανέφερε.