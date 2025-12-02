newspaper
Δούκας: Διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και με Τσίπρα – Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 10:57

Δούκας: Διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και με Τσίπρα – Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα

Ο Χάρης Δούκας επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τραβήξει ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές από τη ΝΔ

Spotlight

Ανοιχτός στις συνεργασίες με όλες τις δυνάμεις που πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας εμφανίστηκε για ακόμα μία φορά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, που επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τραβήξει ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές από τη ΝΔ, να επιμείνει στην αυτόνομη πορεία του αλλά και να είναι ανοιχτό σε διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας απάντησε: «Ο κ. Τσίπρας απ’ ό,τι ξέρω είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα. Εάν δημιουργηθεί και ανακοινώσει ότι θέλει να έχει έναν ρόλο, όταν λες διάλογο δεν αποκλείεις κανένα. Με όλους όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μπορώ να συζητώ και να συνομιλώ».

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει το ρεύμα του κόσμου που επιθυμεί πολιτική αλλαγή και που στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται στο 70%, αλλά για να το επιτύχει αυτό πρέπει να απευθυνθεί σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, ανέφερε ακόμα ο κ. Δούκας στο Action 24.

Μέτωπα

Αν δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέτωπα και να πετύχουμε νίκες, όπως κάναμε στον δήμο της Αθήνας, τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι υπάρχει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα «βρίσκεται σε έναν δρόμο σήψης» και πολλοί πολίτες αισθάνονται αποκλεισμένοι.

Αναφερόμενος στη στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι απαιτείται μια διαφορετική στρατηγική. «Έχω παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής: Να ξεκαθαρίσουμε καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και να είναι συλλογική απόφαση συνεδρίου, καθαρή. Ξεκινάμε προσκλητήριο για διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και στην κοινωνία. Να αποφασίσουμε από το πρόγραμμα τρεις εμβληματικές δράσεις, παρεμβάσεις που θα μας καταστήσουν τελείως διαφορετικούς από τη ΝΔ και αυτές να τις παρουσιάσουμε στον κόσμο και να καταλάβει γιατί ακριβώς διαφέρουμε», ανέφερε.

Τέλος, στο ερώτημα για το ποιος θα ηγηθεί ενός τέτοιου εγχειρήματος, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη επικεφαλής. «Έχουμε πρόεδρο και είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης», υπογράμμισε, επιδιώκοντας να κλείσει τη συζήτηση περί ηγεσίας.

Τεχνολογία
Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

