Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και στο ισχυρό μήνυμα που εξέπεμψε: «Οι συνθήκες στην Αυτοδιοίκηση άλλαξαν. Τα πράγματα είναι πια πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο. Νομίζω ότι στείλαμε ένα μήνυμα παντού: Σηκώνουμε ανάστημα. Δεν υπάρχει “ναι μεν αλλά”».

Για το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη Αυτοδιοίκηση Τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Το ξεκάθαρο “ΟΧΙ” στον νέο εκλογικό νόμο δεν είναι “ήσσονος σημασίας”. Δεν κάνουμε πίσω στην άρση των αρμοδιοτήτων μας σε σχέση με τον Κώδικα, δεν αποδεχόμαστε άλλη απώλεια θεσμοθετημένων πόρων, δεν αποδεχόμαστε αλλαγή εκλογικού νόμου που δεν ζητήθηκε και δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι οι πολίτες να καταλάβουν ότι εμείς θέλουμε την αυτοδιοίκηση αυτόνομη και όχι να είμαστε επαίτες».

Κινητοποίηση των πολιτών

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, στην κινητοποίηση των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι οι δράσεις της Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν κοινωνικό έρεισμα: «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε 19 Δεκεμβρίου σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων με δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού. Και να προγραμματίσουμε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα.

Οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να λέμε λόγια. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Να σταθούμε αντάξιοι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν. Η Δημοκρατία ξεκινά από τον Δήμο. Οφείλουμε να το αποδεικνύουμε και εμείς κάθε φορά».

Το συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων και η παρουσία της Αυτοδιοίκησης στη Βουλή αποτελούν απόφαση της ΚΕΔΕ, όπως εισηγήθηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόταση που έγινε πλήρως αποδεκτή από το σώμα και αναφέρθηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του το in.