Με τον π. Δήμαρχο της Νέας Υόρκης συναντήθηκε ο Χάρης Δούκας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον επί οκτώ χρόνια Δήμαρχο Νέας Υόρκης, Bill de Blasio.

Οι δυο τους, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα. Ποιον ρόλο μπορούν – και οφείλουν – να παίξουν οι πόλεις στη στήριξη της Δημοκρατίας και στη διακυβέρνηση.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων μεταξύ άλλων, ο Bill de Blasio είναι Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε 109ος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης από το 2014 έως το 2021. Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, υπηρέτησε ως Δημόσιος Συνήγορος της Νέας Υόρκης από το 2010 έως το 2013. Ο Bill de Blasio ξεκίνησε την καριέρα του ως αιρετός αξιωματούχος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας την 39η περιφέρεια στο Μπρούκλιν από το 2002 έως το 2009.

Προσιτές κατοικίες

Ο Δήμος Αθηναίων προσθέτει επίσης για το βιογραφικό του π. Δημάρχου της Νέας Υόρκης, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, η πόλη χρηματοδότησε τη διατήρηση και κατασκευή περισσότερων από 200.000 προσιτών κατοικιών και ο 2019, ο de Blasio παρουσίασε ένα πρωτοποριακό, σε εθνικό επίπεδο, εξαμερές σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της μακροχρόνιας έλλειψης στέγης. Η πρωτοβουλία «The Journey Home» σχεδιάστηκε ώστε να αυξήσει την πρόσβαση σε στέγαση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε συνδυασμό με άμεσες παρεμβάσεις για άστεγους που ζουν στους δρόμους.