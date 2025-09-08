newspaper
Οι δήμαρχοι Αθηναίων και Βηθλεέμ στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι δήμαρχοι Αθηναίων και Βηθλεέμ στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Αύριο, Τρίτη, οι δύο δήμαρχοι και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα θα επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων

Σύνταξη
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Spotlight

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφτηκαν την Δευτέρα (8/9) ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο δήμαρχος Βηθλεέμ Μαχέρ Νικόλα Καναβάτι, συνοδευόμενοι από τον Παλαιστίνιο πρέσβη στην Αθήνα Γιούσεφ Ντορκχόμ. Κατά την επίσκεψη, ο δήμαρχος της Βηθλεέμ ανέφερε την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη του, αλλά και στη Γάζα γενικότερα.

«Για όλους εμάς τους Χριστιανούς η Βηθλεέμ είναι ένας ιερός χώρος, που από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να αναφερόμαστε με πολύ σεβασμό», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ενώ ο Χάρης Δούκας ευχαρίστησε για την τιμή που τους έγινε με την επίσκεψη αυτή.

«Η Αθήνα και η Βηθλεέμ είναι αδελφοποιημένες πόλεις σχεδόν 50 χρόνια, αλλά βεβαίως είναι η συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη. Και γι’ αυτό ήρθε εδώ ο δήμαρχος, για να μας εξηγήσει πραγματικά την τραγωδία που συμβαίνει στη Γάζα και να προσπαθήσουμε και εμείς να καταλάβουμε και να εισφέρουμε στο μέτρο του δυνατού», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Δήμαρχος Βηθλεέμ: Ευχαριστούμε που στέκεστε με την ειρήνη και την Παλαιστίνη

«Είναι τιμή για εμάς που βρισκόμαστε εδώ, προσκεκλημένοι από τον δήμαρχο Αθηναίων», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βηθλεέμ και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ερχόμαστε από τη Βηθλεέμ με μήνυμα ελπίδας και ειρήνης και για να πούμε στον λαό της Ελλάδας πως είμαστε αδέρφια. Η πόλη της Βηθλεέμ είναι και δική σας πόλη, οι παραδόσεις μας, η ιστορία μας και η εκκλησία μας, είναι από τις παλαιότερες στη Γη. Και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη, για τη φωνή σας και για το ότι στέκεστε με τη δικαιοσύνη, με την ειρήνη και με την Παλαιστίνη».

Αύριο, Τρίτη, οι δύο δήμαρχοι και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα, Γιούσεφ Ντορκχόμ, θα επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: στις 14:00 με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, στις 14:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στις 15:00 με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, στις 16:30 με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.

OT FORUM
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

Κόσμος
Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Καρολίνα Πελενδρίτου: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει την χρυσή Παραολυμπιονίκη λόγω του σκύλου-οδηγού της
08.09.25

«Δικό μου είναι το ταξί, εγώ κάνω κουμάντο»: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει σκύλο-οδηγό τυφλής παραολυμπιονίκη

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, καθώς οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις
08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία
08.09.25

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Δανία
08.09.25

LIVE: Ελλάδα – Δανία

LIVE: Ελλάδα – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»
08.09.25

Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»

Τη Δευτέρα, η Ιταλία αποχαιρέτησε τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών με ένα τελευταίο αντίο στον «βασιλιά» της μόδας που είχε τον σεβασμό και τη διακριτικότητα που του άρμοζε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ
08.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανό ιερέα Τζέιμς Μάρτιν για να συζητήσουν για την πολιτική της εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
08.09.25

Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
