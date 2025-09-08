Οι δήμαρχοι Αθηναίων και Βηθλεέμ στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφτηκαν την Δευτέρα (8/9) ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο δήμαρχος Βηθλεέμ Μαχέρ Νικόλα Καναβάτι, συνοδευόμενοι από τον Παλαιστίνιο πρέσβη στην Αθήνα Γιούσεφ Ντορκχόμ. Κατά την επίσκεψη, ο δήμαρχος της Βηθλεέμ ανέφερε την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη του, αλλά και στη Γάζα γενικότερα.

«Για όλους εμάς τους Χριστιανούς η Βηθλεέμ είναι ένας ιερός χώρος, που από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να αναφερόμαστε με πολύ σεβασμό», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ενώ ο Χάρης Δούκας ευχαρίστησε για την τιμή που τους έγινε με την επίσκεψη αυτή.

«Η Αθήνα και η Βηθλεέμ είναι αδελφοποιημένες πόλεις σχεδόν 50 χρόνια, αλλά βεβαίως είναι η συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη. Και γι’ αυτό ήρθε εδώ ο δήμαρχος, για να μας εξηγήσει πραγματικά την τραγωδία που συμβαίνει στη Γάζα και να προσπαθήσουμε και εμείς να καταλάβουμε και να εισφέρουμε στο μέτρο του δυνατού», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Δήμαρχος Βηθλεέμ: Ευχαριστούμε που στέκεστε με την ειρήνη και την Παλαιστίνη

«Είναι τιμή για εμάς που βρισκόμαστε εδώ, προσκεκλημένοι από τον δήμαρχο Αθηναίων», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βηθλεέμ και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ερχόμαστε από τη Βηθλεέμ με μήνυμα ελπίδας και ειρήνης και για να πούμε στον λαό της Ελλάδας πως είμαστε αδέρφια. Η πόλη της Βηθλεέμ είναι και δική σας πόλη, οι παραδόσεις μας, η ιστορία μας και η εκκλησία μας, είναι από τις παλαιότερες στη Γη. Και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη, για τη φωνή σας και για το ότι στέκεστε με τη δικαιοσύνη, με την ειρήνη και με την Παλαιστίνη».

Αύριο, Τρίτη, οι δύο δήμαρχοι και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα, Γιούσεφ Ντορκχόμ, θα επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: στις 14:00 με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, στις 14:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στις 15:00 με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, στις 16:30 με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.