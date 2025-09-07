Το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για τέσσερις περιοχές στην πόλη της Γάζας, όπου βρίσκεται και το κτίριο Αλ Ρούγια.

Οι IDF κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους στη βόρεια Γάζα

Σύμφωνα με την ανάρτηση του αραβόφωνου εκπρόσωπου των IDF, Αβιχάι Αντράεε το κτίριο θα δεχθεί επίθεση «σύντομα εξαιτίας της παρουσίας τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς μέσα σε αυτό ή κοντά σε αυτό».

Επιπλέον, καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν νότια, στην ανθρωπιστική ζώνη της περιοχής Μαουάσι στη Χαν Γιουνίς.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε την πρώτη εντολή εκκένωσης για το κτίριο και τις τέσσερις περιοχές στην πόλη της Γάζας.

Δείτε τη σημερινή ανάρτηση:

#عاجل ‼ إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية ⭕سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو… https://t.co/ePXLvF8rRC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 7, 2025

Τουλάχιστον 46 νεκροί στη Γάζα μετά από νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Όπως γράφει το Al Jazeera, τουλάχιστον 46 νεκροί έχουν καταγραφεί από το πρωί της Κυριακής στη Γάζα μετά από επιθέσεις του Ισραήλ σε σχολείο, σκηνές και σπίτια σε όλη την επικράτεια της Λωρίδας.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει την ισχυρή έκρηξη στη γειτονιά Νταράτζ της πόλης της Γάζας μετά από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ.