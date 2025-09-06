Το Ισραήλ κυριολεκτικά ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες ώρες, ενώ οι IDF ανακοίνωσαν τη δημιουργία νέας «ανθρωπιστικής ζώνης» στη Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας, δίνοντας νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τον βορρά.

Πάνω από 50 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους επτά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «η ζώνη θα περιλαμβάνει νοσοκομεία πεδίου, αγωγούς ύδρευσης και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, καθώς και σταθερή ροή τροφίμων, σκηνών, φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών, που θα συντονίζονται μέσω της υπηρεσίας COGAT με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς».

Δείτε σχετικό χάρτη που παρουσίασαν οι IDF:

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χαρακτηρίζει μια περιοχή της Γάζας σαν «ανθρωπιστική ζώνη». Το ίδιο είχε κάνει και με την αλ-Μαουάσι, ωστόσο ούτε εκεί δεν έλειψαν οι επιθέσεις από τις IDF το προηγούμενο διάστημα.

Το Ισραήλ ισοπέδωσε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας

Πάνω από 50 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους επτά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα την Παρασκευή, όπως γράφει το Al Jazeera.

Ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ, μάλιστα, έκανε πανηγυρική ανάρτηση για τον βομβαρδισμό πολυώροφου κτιρίου στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το AJ, το κτίριο κατοικιών βομβαρδίστηκε από δύο ισραηλινά F-16.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Μπεν – Γκβιρ: