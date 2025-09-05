newspaper
Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ
Γάζα: Το Ισραήλ ισοπεδώνει οικιστικούς πύργους [Βίντεο]
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Γάζα: Το Ισραήλ ισοπεδώνει οικιστικούς πύργους [Βίντεο]

Η στρατηγική ισοπέδωσης της Γάζας συνεχίζεται. Μετά το University College of Science and Technology στη Χαν Γιουνίς, ισοπεδώθηκε ο πύργος Μαστάχα και δόθηκε προειδοποίηση για τον Οικιστικό Πύργο Μάκα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Χθες, το Ισραήλ ισοπέδωσε το τεχνολογικό και επιστημονικό Πανεπιστήμιο «University College of Science and Technology» στη Χαν Γιουνίς, επιβεβαιώνοντας την δέσμευσή του στην καταστροφή εκπαιδευτικών και πολιτικών υποδομών.


Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε τον μισογκρεμισμένο Πύργο Μαστάχα στη Γάζα. Μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας και ετοιμάζεται να καταλάβει ολόκληρη την πόλη.

Κατά τη συνήθη διαδικασία ανέφερε πως το κτίριο χρησιμοποιείται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις που να πιστοποιούν κάτι τέτοιο.

Αν φαίνεται περίεργο πως ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε κτίριο με κάμερες στραμμένες προς αυτό, είναι γιατί έδωσε εντολή εκκένωσης. Κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αιτιολόγηση πως το κτίριο χρησιμοποιείται από τη Χαμάς.

Δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Κατζ – Απάντηση από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ

Περίπου στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «Τώρα πρέπει να αφαιρεθεί ο σύρτης από τις πύλες της κόλασης στη Γάζα. Η πρώτη ειδοποίηση εκκένωσης παραδίδεται σε ένα πολυώροφο κτίριο τρομοκρατών στην πόλη της Γάζας πριν από την επίθεση».

«Όταν ανοίξει η πόρτα, δεν θα κλείσει και η δραστηριότητα του IDF θα ενταθεί – έως ότου οι δολοφόνοι και βιαστές της Χαμάς αποδεχθούν τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, με επικεφαλής την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό – ή θα καταστραφούν». Επαναλαμβάνουμε πως είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ προειδοποιεί «τρομοκράτες» πριν τους χτυπήσει.

Το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ δήλωσε την Παρασκευή ότι «η δήλωση του ισραηλινού υπουργού πολέμου και εγκληματία πολέμου Γίσραελ Κατζ — ο οποίος καυχιέται για τους βομβαρδισμούς των πολυκατοικιών στην πόλη της Γάζας και διατάζει τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους — αποτελεί σαφή και ρητή παραδοχή ότι ο στρατός κατοχής διαπράττει συστηματικά εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας».

Το 12οροφο κτίριο ήταν ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας. Αρκετοί άμαχοι τραυματίστηκαν παρά την προειδοποίηση όπως ανέφερε το Al Jazeera και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

Νέα εντολή κατεδάφισης πολυώροφου κτιρίου

Το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς της πόλης της Γάζας από τη στιγμή που ανακοίνωσε τα σχέδιά του να καταλάβει το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού εδάφους, αναγκάζοντας τον πληθυσμό του, που αριθμεί σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα, να εγκαταλείψει την περιοχή.

Οι εκκενώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι προτίθεται να βομβαρδίσει τον πύργο Μάκα στη Δυτική Γάζα.

Στο βίντεο βλέπετε οικογένειες να πετάνε τα υπάρχοντά τους από τα παράθυρα των ψηλότερων ορόφων, βιαστικά προσπαθώντας να εκκενώσουν τον Οικιστικό Πύργο Μάκα, μετά την απειλή των ισραηλινών δυνάμεων να τον βομβαρδίσουν, αφήνοντάς τους άστεγους εν μέσω της πιο άγριας επίθεσης του πολέμου.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
