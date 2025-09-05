Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «γενοκτονία» τις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σε ομιλία της, υπογραμμίζοντας την «αποτυχία της Ευρώπης» να δράσει συλλογικά και να εκφραστεί με μια φωνή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Florence Lo, επάνω, η Τερέσα Ριβέρα).

«Η γενοκτονία στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή ακόμη και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούν να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός», τόνισε η κ. Ριβέρα, 56 ετών, στην ομιλία της στο Sciences Po.

Η κ. Ριβέρα, καθ’ ύλη αρμόδια για τον ανταγωνισμό και την πράσινη μετάβαση, στέλεχος του ισπανικού σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE), δήλωνε στο Politico τον περασμένο μήνα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας πως «αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό» της λέξης.

Μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφευγε να χρησιμοποιεί τον όρο «γενοκτονία» για τη Λωρίδα της Γάζας· περιοριζόταν να καταγγέλλει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καλεί σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο.

Ομως ηγέτες κοινοβουλευτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσφατα κατηγόρησαν επίσης το Ισραήλ πως διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – και στην Ευρώπη μεταξύ άλλων ιδίως αυτή του γερμανού συντηρητικού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς – απορρίπτει αγανακτισμένα την κατηγορία.

Ο ορισμός της γενοκτονίας, δυνάμει σύμβασης του ΟΗΕ (σ.σ. ενταγμένης στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 3003/2002 [Α΄ 75]), αφορά ενέργειες με σκοπό να καταστραφεί, «εν όλω ή εν μέρει», οποιαδήποτε «εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα ως τέτοια».

Εκπρόσωπος της ισραηλινής διπλωματίας απέρριψε τα σχόλια της κ. Ριβέρα, χαρακτηρίζοντάς τα ανυπόστατα και απαράδεκτα. Πρόσαψε στην ισπανίδα αντιπρόεδρο της Κομισιόν πως μετατράπηκε σε «φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

«Αντί να παπαγαλίζει τον μύθο περί ‘γενοκτονίας’ που διαδίδει η Χαμάς, η Ριβέρα θα όφειλε να απαιτήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς για να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ.

Επειτα από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θυλάκου έχει ισοπεδωθεί και τα Ηνωμένα Εθνη προειδοποιούν πως ο πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό.

