Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:18

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει «το 40% της πόλης της Γάζας» και θα εντείνει τις επιχειρήσεις του τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/9) ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη αψηφώντας τις εντολές του ισραηλινού στρατού. «Αυτή τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ», τόνοσε η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Ισραήλ, το οποίο έχει ζητήσει από τους πολίτες να εγκαταλείψουν και πάλι την πόλη της Γάζας για λόγους ασφαλείας, αναφέρει ότι 70.000 άτομα έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα νότια. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι λιγότεροι από τους μισούς έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και πολλές χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδρομή της ισραηλινής προέλασης.

Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 53 Παλαιστίνιοι σήμερα

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι περισσότεροι εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, όπου ο στρατός προελαύνει προς το κεντρικό τμήμα της.

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», υποστήριξε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας πως οι IDF θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού, μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων», όπως ανέφερε.

Ο Ντεφρίν επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού, Eyal Zamir, είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ ότι χωρίς ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, θα έπρεπε να επιβάλουν στρατιωτικό καθεστώς στη Γάζα.

Τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζουν το Ισραήλ να επιβάλει στρατιωτικό καθεστώς στη Γάζα και να ιδρύσει οικισμούς εκεί, κάτι που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ.

Η εκστρατεία έχει προκαλέσει διεθνή κριτική λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στην παλαιστινιακή περιοχή, αλλά και ένα ασυνήθιστο επίπεδο ανησυχίας εντός του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για εντάσεις σχετικά με τη στρατηγική της κυβέρνησης μεταξύ ορισμένων στρατιωτικών διοικητών και πολιτικών ηγετών.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Αφγανιστάν: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στα σύνορα με Πακιστάν
Κόσμος 04.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Τη νύχτα της Κυριακής το Αφγανιστάν συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
«Βγαίνουμε στο φως» 04.09.25

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνοντας κάλεσμα σε συγκεντρώσεις για τις 19:00 του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
Στο σφυρί 04.09.25

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25 Upd: 22:13

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
