Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει «το 40% της πόλης της Γάζας» και θα εντείνει τις επιχειρήσεις του τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/9) ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη αψηφώντας τις εντολές του ισραηλινού στρατού. «Αυτή τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ», τόνοσε η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Ισραήλ, το οποίο έχει ζητήσει από τους πολίτες να εγκαταλείψουν και πάλι την πόλη της Γάζας για λόγους ασφαλείας, αναφέρει ότι 70.000 άτομα έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα νότια. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι λιγότεροι από τους μισούς έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και πολλές χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδρομή της ισραηλινής προέλασης.

Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 53 Παλαιστίνιοι σήμερα

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι περισσότεροι εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, όπου ο στρατός προελαύνει προς το κεντρικό τμήμα της.

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», υποστήριξε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας πως οι IDF θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού, μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων», όπως ανέφερε.

Ο Ντεφρίν επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού, Eyal Zamir, είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ ότι χωρίς ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, θα έπρεπε να επιβάλουν στρατιωτικό καθεστώς στη Γάζα.

Τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζουν το Ισραήλ να επιβάλει στρατιωτικό καθεστώς στη Γάζα και να ιδρύσει οικισμούς εκεί, κάτι που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ.

Η εκστρατεία έχει προκαλέσει διεθνή κριτική λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στην παλαιστινιακή περιοχή, αλλά και ένα ασυνήθιστο επίπεδο ανησυχίας εντός του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για εντάσεις σχετικά με τη στρατηγική της κυβέρνησης μεταξύ ορισμένων στρατιωτικών διοικητών και πολιτικών ηγετών.