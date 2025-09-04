newspaper
04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το 112
Γάζα: Μόνο 1 στους 4 κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται ως μαχητής – Απόρρητα στοιχεία των Ισραηλινών
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:30

Γάζα: Μόνο 1 στους 4 κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται ως μαχητής – Απόρρητα στοιχεία των Ισραηλινών

Μεταξύ των 6.000 Παλαιστινίων που κρατούνται βρίσκονται ηλικιωμένες γυναίκες με αλτσχάιμερ, ιατρικό προσωπικό και παιδιά

Σύνταξη
Spotlight

Μόνο ένας στους τέσσερις κρατούμενους από τη Γάζα έχει ταυτοποιηθεί ως μαχητής από την ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα με απόρρητα στοιχεία, ενώ οι πολίτες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστινίων που κρατούνται χωρίς κατηγορία ή δίκη σε σκληρές φυλακές.

Μεταξύ των ατόμων που κρατούνται για μεγάλες περιόδους χωρίς κατηγορία ή δίκη περιλαμβάνονται ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, συγγραφείς, άρρωστοι και άτομα με αναπηρία, καθώς και παιδιά.

Μεταξύ των πιο σοβαρών περιπτώσεων είναι εκείνη μιας 82χρονης γυναίκας με Αλτσχάιμερ που κρατήθηκε φυλακισμένη για έξι εβδομάδες και μιας ανύπαντρης μητέρας που χωρίστηκε από τα μικρά της παιδιά. Όταν η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη μετά από 53 ημέρες, βρήκε τα παιδιά της να ζητιανεύουν στους δρόμους.

Η στρατιωτική βάση Sde Teiman σε κάποιο σημείο φιλοξένησε τόσους πολλούς άρρωστους, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους Παλαιστινίους που είχαν το δικό τους υπόστεγο, το οποίο ονομάστηκε «το γηριατρικό κελί», σύμφωνα με έναν στρατιώτη που υπηρετούσε εκεί.

Ένας στους τέσσερις είναι μαχητής

Η κλίμακα των κρατήσεων αμάχων που υποδεικνύουν τα ίδια τα στοιχεία του Ισραήλ αποκαλύφθηκε σε μια έρευνα του Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού περιοδικού +972 Magazine και του εβραϊκού μέσου ενημέρωσης Local Call.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών διατηρεί μια βάση δεδομένων με περισσότερα από 47.000 ονόματα ατόμων που ταξινομεί ως μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές πληροφοριών, οι διοικητές θεωρούν ότι πρόκειται για τις πιο ακριβείς πληροφορίες που διαθέτει το Ισραήλ σχετικά με τις εχθρικές δυνάμεις. Βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνουν αρχεία που κατασχέθηκαν από τη Χαμάς, ενημερώνονται τακτικά και περιλαμβάνουν τα ονόματα των νέων στρατολογημένων.

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η βάση δεδομένων περιελάμβανε 1.450 άτομα υπό κράτηση, των οποίων τα αρχεία είχαν την ένδειξη «συλληφθέντες»

Αυτό αντιστοιχεί σε μόλις ένα στα τέσσερα από το σύνολο των Παλαιστινίων της Γάζας που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές με την υποψία ότι έχουν σχέσεις με μαχητικές οργανώσεις από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τον Μάιο, το Ισραήλ είχε κρατήσει 6.000 άτομα βάσει της νομοθεσίας του για τους «παράνομους μαχητές», η οποία επιτρέπει την αόριστη κράτηση χωρίς κατηγορία ή δίκη, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά από νομικές προσφυγές.

Το Ισραήλ κρατά επίσης έως και 300 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Βρίσκονται σε ποινική κράτηση επειδή το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να τους διώξει, αν και δεν έχουν διεξαχθεί δίκες.

Αναφέρονται σε όλους τους κρατούμενους ως «τρομοκράτες»

Τόσο οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν περιγράψει ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό μαχητών σε σχέση με τους πολίτες. Όταν οι φωτογραφίες Παλαιστινίων γυμνών και δεμένων με αλυσίδες προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή στα τέλη του 2023, ανώτεροι αξιωματικοί δήλωσαν στην εφημερίδα Haaretz ότι «το 85 έως 90%» δεν ήταν μέλη της Χαμάς.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Al Mezan με έδρα τη Γάζα έχει εκπροσωπήσει εκατοντάδες πολίτες που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. «Πιστεύουμε ότι το ποσοστό των πολιτών μεταξύ των κρατουμένων είναι ακόμη υψηλότερο από αυτό που υποδηλώνουν τα στοιχεία του Ισραήλ», δήλωσε ο Σαμίρ Ζακούτ, αναπληρωτής διευθυντής του Mezan.

«Το πολύ, ίσως ένας στους έξι ή επτά να έχει κάποια σχέση με τη Χαμάς ή άλλες μαχητικές φατρίες, και ακόμη και τότε, όχι απαραίτητα μέσω των στρατιωτικών τους πτερύγων» συμπληρώνει.

Οι ισραηλινοί πολιτικοί, ο στρατός και τα μέσα ενημέρωσης συχνά αναφέρονται σε όλους τους κρατούμενους ως «τρομοκράτες»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επέστρεψε περισσότερους από 2.000 αμάχους κρατούμενους στη Γάζα, αφού δεν βρήκε καμία σύνδεση με μαχητικές δραστηριότητες. Το Ισραήλ πολεμούσε εχθρούς που «μεταμφιέζονταν σε αμάχους», αλλά αυτές οι απελευθερώσεις κατέδειξαν «μια διεξοδική διαδικασία επανεξέτασης» των κρατήσεων, ανέφερε ο στρατός σε δήλωσή του.

Δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ή τα στοιχεία για τον Μάιο, αλλά ισχυρίστηκε ότι «οι περισσότεροι» κρατούμενοι «εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες».

Τον Μάιο, 2.750 Παλαιστίνιοι κρατήθηκαν μόνιμα ως παράνομοι μαχητές, ενώ άλλοι 1.050 αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, ανέφερε ο στρατός.

Τι λένε οι ισραηλινοί για την σύλληψη 82χρονης με αλτσχάιμερ

Αυτό περιλαμβάνει και την Fahamiya al-Khalidi, μια 82χρονη με αλτσχάιμερ που απήχθη μαζί με τη φροντιστή της στην πόλη της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2023 και κρατήθηκε στο Ισραήλ για έξι εβδομάδες βάσει του νόμου περί παράνομων μαχητών, όπως δείχνουν τα αρχεία της φυλακής.

Ήταν αποπροσανατολισμένη, δεν μπορούσε να θυμηθεί την ηλικία της και νόμιζε ότι βρισκόταν ακόμα στη Γάζα, σύμφωνα με έναν στρατιωτικό γιατρό που την περιέθαλψε στο κέντρο κράτησης Anatot, αφού τραυματίστηκε σε έναν φράχτη.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η γυναίκα στοχοποιήθηκε «με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούσαν προσωπικά την ίδια», αλλά η σύλληψή της δεν έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί.

«Η κράτηση δεν ήταν κατάλληλη και ήταν αποτέλεσμα ενός τοπικού, μεμονωμένου σφάλματος κρίσης», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι «άτομα με ιατρικά προβλήματα ή ακόμη και αναπηρίες μπορούν να εμπλακούν σε τρομοκρατικές ενέργειες», αναφέροντας τον πρώην στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς Μοχάμεντ Ντεΐφ.

Η ισραηλινή νομοθεσία για τους παράνομους μαχητές επιτρέπει την αόριστη κράτηση χωρίς την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων σε δημόσια δίκη.

Κανένας δεν έχει δικαστεί από την αρχή του πολέμου

Το κράτος μπορεί να κρατήσει κάποιον για 75 ημέρες πριν του επιτρέψει την πρόσβαση σε δικηγόρο και για 45 ημέρες πριν τον φέρει ενώπιον δικαστή για να εγκρίνει την κράτησή του. Στην αρχή του πολέμου, οι περίοδοι αυτές παρατάθηκαν σε 180 και 75 ημέρες αντίστοιχα. Δεν είναι γνωστή καμία δίκη ατόμου που συνελήφθη στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Tal Steiner, διευθυντής της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων, δήλωσε: «Μόλις ξεκίνησε το κύμα μαζικών συλλήψεων στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, υπήρξε σοβαρή ανησυχία ότι πολλοί άσχετοι άνθρωποι κρατούνταν χωρίς λόγο.

Αυτή η ανησυχία επιβεβαιώθηκε όταν μάθαμε ότι οι μισοί από τους συλληφθέντες στην αρχή του πολέμου τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε καμία βάση για την κράτησή τους εξ αρχής».

Τα στοιχεία του κράτους σχετικά με τον αριθμό των παράνομων μαχητών δόθηκαν στην ομάδα μετά την άσκηση αγωγής. Ένας στρατιώτης που υπηρέτησε στη στρατιωτική φυλακή Sde Teiman, η οποία έγινε διαβόητη για τις κακοποιήσεις, περιέγραψε μαζικές συλλήψεις ηλικιωμένων και βαριά ασθενών ατόμων.

«Έφεραν άνδρες σε αναπηρικά αμαξίδια, άτομα χωρίς πόδια», είπε, προσθέτοντας ότι αυτοί οι κρατούμενοι στάλθηκαν σε «γηριατρική πτέρυγα». «Πάντα υπέθετα ότι η υποτιθέμενη δικαιολογία για τη σύλληψη των ασθενών ήταν ότι ίσως είχαν δει τους ομήρους ή κάτι τέτοιο».

«Στερούν από τους κρατούμενους τα δικαιώματά τους»

Ο Χασάν Τζαμπάριν, διευθυντής της παλαιστινιακής ομάδας για τα νομικά δικαιώματα Adalah, είπε ότι η ισραηλινή νομοθεσία για τους παράνομους μαχητές «σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τις μαζικές συλλήψεις αμάχων και τις αναγκαστικές εξαφανίσεις».

«Στερεί από τους κρατούμενους την προστασία που τους εγγυάται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγγυήσεων για τους πολίτες, χρησιμοποιώντας την ετικέτα του «παράνομου μαχητή» για να δικαιολογήσει τη συστηματική άρνηση των δικαιωμάτων τους».

Ο στρατιωτικός γιατρός που περιμάζεψε την 82χρονη με το αλτσχάιμερ είπε ότι περιμάζεψε επίσης μια γυναίκα που αιμορραγούσε βαριά μετά από αποβολή και μια θηλάζουσα μητέρα που είχε χωριστεί από το μωρό της και του ζήτησε μια αντλία για να μην στεγνώσει το μητρικό της γάλα.

Όταν η Ghaban αφέθηκε ελεύθερη, βρήκε τα παιδιά της να ζητιανεύουν στο δρόμο

Η 40χρονη Abeer Ghaban, η οποία κρατούνταν μαζί με την 82χρονη στο Ισραήλ, χωρίστηκε από την 10χρονη κόρη της και τα δύο αγόρια της, ηλικίας 9 και 7 ετών, όταν συνελήφθη σε ισραηλινό σημείο ελέγχου τον Δεκέμβριο του 2023.

Αν και επίσημα ήταν ακόμα παντρεμένη, τα μεγάλωνε μόνη της, οπότε όταν την πήραν, τα παιδιά έμειναν μόνα τους.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης συνειδητοποίησε ότι οι αξιωματικοί είχαν μπερδέψει τον σύζυγό της, έναν αγρότη, με ένα μέλος της Χαμάς με το ίδιο όνομα. Ένας από αυτούς παραδέχτηκε το λάθος του αφού συνέκρινε φωτογραφίες, είπε, αλλά την κράτησαν στη φυλακή για έξι ακόμη εβδομάδες.

«Ήθελαν να τους κρατήσουν επ’ αόριστον»

Οι ισραηλινές δυνάμεις που είχαν αποσταλεί για να φυλάσσουν τους Παλαιστινίους συχνά ήταν αντίθετοι στην απελευθέρωση αθώων πολιτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη Χαμάς, είπε ένας Ισραηλινός που υπηρετούσε σε στρατιωτική εγκατάσταση. Ήθελαν να τους κρατήσουν επ’ αόριστον ως μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν εκφράσει παρόμοια συναισθήματα.

Όταν ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στη Γάζα, αφέθηκε ελεύθερος πέρυσι, ο Σίμχα Ρόθμαν, πρόεδρος της επιτροπής Συντάγματος, Νόμου και Δικαιοσύνης της Κνεσέτ, παραπονέθηκε ότι αφέθηκε ελεύθερος «χωρίς να δοθούν όμηροι σε αντάλλαγμα».

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποψιάζονται ότι αυτή η προσέγγιση έχει αποτελέσει ανεπίσημα την αιτία για τις μαζικές συλλήψεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. «Ακόμη και πριν από τις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ κρατούσε τα πτώματα εκατοντάδων Παλαιστινίων, χρησιμοποιώντας τα ως διαπραγματευτικό χαρτί αντί να τα επιστρέψει στις οικογένειές τους για ταφή», δήλωσε εκπρόσωπος του Al Mezan.

Η πλειονότητα των ατόμων που κρατούνται ως παράνομοι μαχητές κρατούνται επίσης σε απομόνωση, γεγονός που επιδεινώνει την αγωνία τόσο για όσους βρίσκονται στη φυλακή όσο και για τους αγαπημένους τους στη Γάζα.

Όταν η Ghaban αφέθηκε ελεύθερη, βρήκε τα παιδιά της να ζητιανεύουν στο δρόμο. «Ήταν ζωντανά, αλλά η θέα της κατάστασης στην οποία βρισκόντουσαν για 53 ημέρες χωρίς εμένα με κατέστρεψε», δήλωσε. «Εύχομαι να είχα μείνει στη φυλακή αντί να τα δω σε αυτή την κατάσταση».

World
Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη

Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη

Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Κόσμος 04.09.25

Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Σε εξέλιξη 04.09.25

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Σύνταξη
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Ήπειρος: Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι – Εξαφανίστηκε όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες
Έρευνα σε εξέλιξη 04.09.25

Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι - Ο σύζυγός της πήγε να βγάλει φωτογραφίες και όταν γύρισε δεν την βρήκε

Το ζευγάρι από την Ολλανδία βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο Ζαγόρι - Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί, όπως ισχυρίστηκε, και όταν επέστρεψε και δεν την βρήκε, την αναζήτησε και μετά κάλεσε το 112

Σύνταξη
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Culture Live 04.09.25

Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Μια σκοτεινή, ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ φέρνει ο Στίβεν Κινγκ, συνδυάζοντας τη δική του αφήγηση με τις αδημοσίευτες εικονογραφήσεις του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι
Ελλάδα 04.09.25

Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι

Νέα πλήγματα κι ερωτηματικά για τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας για την σιδηροδρομική τραγωδία. Βρέθηκαν την …τελευταία στιγμή, προϊόντα καύσης σε ηλεκτράμαξες που είχαν εκδώσει πόρισμα ότι «δεν είχε καεί».

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 04.09.25

«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν

Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.

Σύνταξη
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Culture Live 04.09.25

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Σύνταξη
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

