Γάζα: Ετοιμη η Χαμάς να κλείσει συνολική συμφωνία μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:20

Γάζα: Ετοιμη η Χαμάς να κλείσει συνολική συμφωνία μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους

Μετά την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, η Χαμάς υπενθύμισε πως είναι διατεθειμένη να κλείσει συνολική συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η Χαμάς θύμισε χθες Τετάρτη πως είναι διατεθειμένη να κλείσει συνολική συμφωνία για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστίνιων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης (στη φωτογραφία του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, μαχητές της Χαμάς).

Η ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ακολούθησε την απαίτηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφεθούν ελεύθεροι οι περίπου είκοσι όμηροι που πιστεύεται πως παραμένουν στη ζωή στον θύλακο.

Η Χαμάς κάνει λόγο για συνολική συμφωνία με απελευθέρωση των ομήρων και αποφυλάκιση παλαιστίνιων κρατουμένων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε αμέσως την ανακοίνωση της Χαμάς. «Δυστυχώς πρόκειται για ακόμη ένα παραμύθι της Χαμάς που δεν περιέχει τίποτε νέο», έκρινε.

Ο κ. Νετανιάχου επαναβεβαίωσε, σύμφωνα με το γραφείο του, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αφοπλιστεί η Χαμάς, αποστρατιωτικοποιηθεί ο θύλακος, το Ισραήλ αποκτήσει πλήρη έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και αναλάβει τη διακυβέρνηση «εναλλακτική» πολιτική κυβέρνηση που δεν θα αποτελείται ούτε από τη Χαμάς, ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Τον Αύγουστο η Χαμάς ανακοίνωνε πως αποδέχεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, που θα προέβλεπε την επιστροφή 10 ομήρων στη ζωή και σορών θανόντων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστίνιων κρατουμένων.

Πηγή στις αιγυπτιακές πληροφορίες πληροφοριών ανέφερε πως η πρόταση που αποδέχτηκε η Χαμάς συμπεριλάμβανε την αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων για 60 ημέρες και πλαίσιο διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος που οδεύει να συμπληρώσει δυο χρόνια.

Με τους όρους του Ισραήλ

Μέρες αργότερα ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωνε πως η κυβέρνησή του θα άρχιζε «αμέσως» διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων και το τέλος του πολέμου με τους όρους του Ισραήλ.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα 47 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, όμως 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 63.746 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

