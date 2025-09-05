Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε την Παρασκευή ενάντια στο λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει αυτή την «καταστροφή», όπως τόνισε, καθώς τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα από την έναρξη του πολέμου.

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έδρα του Οργανισμού στην Γενεύη.

Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και το γεγονός ότι η πόλη της Γάζας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού, ενώ δύο περιοχές ακόμη βρίσκονται στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στις 30 Αυγούστου ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα θα επιβραδυνθεί ή ακόμη και θα σταματήσει.

Η δήλωση έγινε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο Associated Press, με τον αξιωματούχο του Ισραήλ να εξηγεί ότι η απόφαση ελήφθη καθώς επεκτείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεστραμμένη πόλη. Επίσης, ανέφερε ότι ο περιορισμός της βοήθειας θα γίνει παράλληλα με την εκκένωση των κατοίκων του βορρά προς τον νότο.

Η αναστολή παροχής της ελάχιστης ανθρωπιστικής βοήθειας στον βορρά της Γάζας ανακοινώθηκε αφότου ξεκίνησε η εκστρατεία κατάληψης της πόλης που ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι μόνον έτσι θα μπορέσει να εξαρθρώσει πλήρως τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους, αρνούμενος παράλληλα να προχωρήσει σε συμφωνία εκεχειρίας. Παράλληλα, οι ακροδεξιές φωνές της ισραηλινής κυβέρνησης δηλώνουν ότι η Γάζα πρέπει να περιέλθει στα χέρια του Ισραήλ και να κατοικηθεί από Εβραίους εποίκους, εκτοπίζοντας τους Παλαιστίνιους.