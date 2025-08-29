Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

Περισσότερη επισιτιστική βοήθεια φτάνει στη Γάζα, αλλά δεν είναι ούτε κατά διάνοια επαρκής ώστε να αποτραπεί η εκτεταμένη λιμοκτονία, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στο Reuters την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση… αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), Cindy McCain, στο Reuters σε συνέντευξη μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ.

Η McCain είπε ότι το WFP είναι πλέον σε θέση να παραδίδει περίπου 100 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα στη Γάζα, σε σύγκριση με 600 φορτηγά την ημέρα κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκεχειρίας που έληξε στα μέσα Μαρτίου.

Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ

Ο Συντονισμός των κυβερνητικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια ή αλλιώς COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή της βοήθειας στην ενκλάβη, δήλωσε από κοινούμε τον ισραηλινό στρατό ότι κάθε μέρα περισσότερα από 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα, τα περισσότερα από τα οποία μεταφέρουν τρόφιμα.

Ο McCain συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα γραφεία τους.

Σε ισραηλινή δήλωση αναφέρεται ότι συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιτάχυνση και τη διατήρηση της εισόδου ανθρωπιστικών αγαθών στη Γάζα, δεδομένων των επειγουσών αναγκών.

Ο λιμός δεν υποχωρεί

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από τον παγκόσμιο οργανισμό παρακολούθησης της πείνας, Integrated Food Security Phase Classification, ανέφερε ότι περίπου 514.000 άνθρωποι – σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας – αντιμετωπίζουν συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτά τα ευρήματα ως ψευδή και μεροληπτικά υπέρ της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, την οποία πολεμά σε έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Sami al-Ashram, ένας 52χρονος που περίμενε στην ουρά σε ένα συσσίτιο στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters ότι μόλις και μετά βίας είχε αρκετή τροφή.

«Ζητώ από τους υπεύθυνους για την παροχή βοήθειας να αυξήσουν τη βοήθεια (προμήθειες) ώστε να μπορούμε να φάμε και να ζήσουμε… Λίγο ρύζι δεν μας αρκεί».

«Ολική Καταστροφή»

Η McCain, η οποία επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ και την Χαν Γιούνις – συμπεριλαμβανομένης μιας κλινικής που υποστηρίζει παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες – υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην παράδοση βοήθειας σε ευάλωτους πληθυσμούς βαθιά μέσα στη Γάζα.

«Αυτό που είδαμε ήταν ολική καταστροφή. Είναι ουσιαστικά ισοπεδωμένη, και είδαμε ανθρώπους που είναι πολύ σοβαρά πεινασμένοι και υποσιτισμένοι», είπε η McCain.

«Αυτό επιβεβαίωσε την άποψή μου ότι πρέπει να καταφέρουμε να εισέλθουμε βαθιά μέσα (στη Γάζα), ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν σταθερά ό,τι χρειάζονται», είπε.

Είπε ότι μια μικρή βελτίωση στην προμήθεια εμπορικών τροφίμων και προμηθειών στη Γάζα συνέβαλε στη μείωση των τιμών, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα.

Η McCain δήλωσε ότι είναι αισιόδοξη ότι το WFP θα έχει καλύτερη πρόσβαση στη Γάζα μετά τη συνάντηση της Τετάρτης με τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Eyal Zamir, κατά τη διάρκεια της οποίας πίεσε για απεριόριστη πρόσβαση, πιο ασφαλείς διαδρομές και εγγυήσεις ότι τα φορτηγά δεν θα αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις μετά την έγκριση της διέλευσης.

Σε στρατιωτική δήλωση αναφέρεται ότι ο Zamir τόνισε τη δέσμευση του Ισραήλ να αποτρέψει την πείνα και να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας.

Η έκθεση του IPC προειδοποίησε επίσης ότι η πείνα θα μπορούσε να εξαπλωθεί στις κεντρικές και νότιες περιοχές του Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ και του Χαν Γιούνις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η McCain χαρακτήρισε την έκθεση του IPC ως το «χρυσό κανόνα» για τη μέτρηση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Το Ισραήλ ωστόσο, απέρριψε την έκθεση ως «βαθιά ελαττωματική» και ζήτησε από το IPC να την αποσύρει την Τετάρτη.