Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 00:30

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Περισσότερη επισιτιστική βοήθεια φτάνει στη Γάζα, αλλά δεν είναι ούτε κατά διάνοια επαρκής ώστε να αποτραπεί η εκτεταμένη λιμοκτονία, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στο Reuters την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση… αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), Cindy McCain, στο Reuters σε συνέντευξη μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ.

Η McCain είπε ότι το WFP είναι πλέον σε θέση να παραδίδει περίπου 100 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα στη Γάζα, σε σύγκριση με 600 φορτηγά την ημέρα κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκεχειρίας που έληξε στα μέσα Μαρτίου.

Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ

Ο Συντονισμός των κυβερνητικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια ή αλλιώς COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή της βοήθειας στην ενκλάβη, δήλωσε από κοινούμε τον ισραηλινό στρατό ότι κάθε μέρα περισσότερα από 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα, τα περισσότερα από τα οποία μεταφέρουν τρόφιμα.

Ο McCain συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα γραφεία τους.

Σε ισραηλινή δήλωση αναφέρεται ότι συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιτάχυνση και τη διατήρηση της εισόδου ανθρωπιστικών αγαθών στη Γάζα, δεδομένων των επειγουσών αναγκών.

Παλαιστίνιοι τρέχουν προς τα πακέτα βοήθειας που ρίχτηκαν από αέρος, στο Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 19 Αυγούστου 2025.

 Ο λιμός δεν υποχωρεί

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από τον παγκόσμιο οργανισμό παρακολούθησης της πείνας, Integrated Food Security Phase Classification, ανέφερε ότι περίπου 514.000 άνθρωποι – σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας – αντιμετωπίζουν συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτά τα ευρήματα ως ψευδή και μεροληπτικά υπέρ της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, την οποία πολεμά σε έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Sami al-Ashram, ένας 52χρονος που περίμενε στην ουρά σε ένα συσσίτιο στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters ότι μόλις και μετά βίας είχε αρκετή τροφή.

«Ζητώ από τους υπεύθυνους για την παροχή βοήθειας να αυξήσουν τη βοήθεια (προμήθειες) ώστε να μπορούμε να φάμε και να ζήσουμε… Λίγο ρύζι δεν μας αρκεί».

«Ολική Καταστροφή»

Η McCain, η οποία επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ και την Χαν Γιούνις – συμπεριλαμβανομένης μιας κλινικής που υποστηρίζει παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες – υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην παράδοση βοήθειας σε ευάλωτους πληθυσμούς βαθιά μέσα στη Γάζα.

«Αυτό που είδαμε ήταν ολική καταστροφή. Είναι ουσιαστικά ισοπεδωμένη, και είδαμε ανθρώπους που είναι πολύ σοβαρά πεινασμένοι και υποσιτισμένοι», είπε η McCain.

«Αυτό επιβεβαίωσε την άποψή μου ότι πρέπει να καταφέρουμε να εισέλθουμε βαθιά μέσα (στη Γάζα), ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν σταθερά ό,τι χρειάζονται», είπε.

Ένα παλαιστίνιο παιδί περιμένει να λάβει τροφή από μια φιλανθρωπική κουζίνα, μετά την ανακοίνωση του παγκόσμιου οργανισμού παρακολούθησης της πείνας, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), ότι η πόλη της Γάζας και οι γύρω περιοχές πλήττονται επίσημα από λιμό που πιθανότατα θα εξαπλωθεί, στην πόλη της Γάζας, 28 Αυγούστου 2025.

Είπε ότι μια μικρή βελτίωση στην προμήθεια εμπορικών τροφίμων και προμηθειών στη Γάζα συνέβαλε στη μείωση των τιμών, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα.

Η McCain δήλωσε ότι είναι αισιόδοξη ότι το WFP θα έχει καλύτερη πρόσβαση στη Γάζα μετά τη συνάντηση της Τετάρτης με τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Eyal Zamir, κατά τη διάρκεια της οποίας πίεσε για απεριόριστη πρόσβαση, πιο ασφαλείς διαδρομές και εγγυήσεις ότι τα φορτηγά δεν θα αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις μετά την έγκριση της διέλευσης.

Σε στρατιωτική δήλωση αναφέρεται ότι ο Zamir τόνισε τη δέσμευση του Ισραήλ να αποτρέψει την πείνα και να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας.

Η έκθεση του IPC προειδοποίησε επίσης ότι η πείνα θα μπορούσε να εξαπλωθεί στις κεντρικές και νότιες περιοχές του Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ και του Χαν Γιούνις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η McCain χαρακτήρισε την έκθεση του IPC ως το «χρυσό κανόνα» για τη μέτρηση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Το Ισραήλ ωστόσο, απέρριψε την έκθεση ως «βαθιά ελαττωματική» και ζήτησε από το IPC να την αποσύρει την Τετάρτη.

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
Στο «κλαμπ καλοπέρασης» 28.08.25

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη δεύτερη θητεία του, θα πραγματοποιήσει το Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν κατά του Οργανισμού.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
Κόσμος 28.08.25

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα

Σύνταξη
Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Επικίνδυνη ένταση 28.08.25 Upd: 22:41

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 21 οι νεκροί. Ο Τραμπ «δεν χάρηκε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας
Κόσμος 28.08.25

Μια αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη που κατοικείται από τους Δρούζους

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Κόσμος 28.08.25

Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία αντέδρασαν έντονα μετά τις δηλώσεις Μπαϊρού, ότι δεν κάλεσε σε συνομιλίες την αντιπολίτευση πριν ξεσπάσει η κρίση, επειδή εκείνος δούλευε και οι άλλοι ήταν διακοπές

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
Deepfake 28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο
Δηλώσεις Πεσκόφ 28.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή αφού επλήγη κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
