Μέση Ανατολή: Εικόνες σοκ από τα υποσιτισμένα παιδιά της Γάζας

Ένα στα δέκα παιδιά υποσιτίζεται στην Γάζα, σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η πόλη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Μέι είναι 7 ετών αλλά είναι τόσο αδύναμη που πρέπει να την ταΐζουν με σύριγγα. Κάθε γουλιά είναι επώδυνη. Εδώ και 4 μήνες υποφέρει από υποσιτισμό. Επιληπτικές κρίσεις ακολούθησαν την απώλεια βάρους.

Η Νουρ είναι μόλις λίγων εβδομάδων. Η γιαγιά της την έφερε στο νοσοκομείο επειδή η μητέρα της δεν μπορεί να θηλάσει το νεογέννητό της και είναι πολύ αδύναμη για να καθίσει δίπλα του.

Η Τζένα είναι οκτώ ετών και απαιτείται άμεση μεταφορά της για επείγουσα περίθαλψη. Η ενός έτους αδελφή της, Ζούρι, πέθανε από υποσιτισμό στο ίδιο νοσοκομείο λόγω ασιτίας. Η μητέρα της λέει πως δεν αντέχει να χάσει και τη δεύτερη κόρη της.

Υποσιτισμένα 1 στα 10 παιδιά

Ένα στα δέκα παιδιά στη Γάζα υποσιτίζεται, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αν αυτά τα παιδιά μεγάλωναν αλλού, θα γελούσαν και θα έπαιζαν με τους φίλους τους. Τώρα αγωνίζονται για κάθε τους ανάσα.

Με συνθήματα κατά του Νετανιάχου και της πολιτικής που ακολουθεί, με πλακάτ και βαμμένα με κόκκινη μπογιά χέρια, χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ μαζί με τους συγγενείς των ομήρων της Χαμάς.

Κύριο αίτημά τους ο άμεσος τερματισμός του πολέμου και η επίτευξη συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων πριν να είναι πολύ αργά.

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν θέσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης με τουλάχιστον δυο νεκρούς, σε αντίποινα για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου εναντίον του Ισραήλ.