newspaper
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 22:11
Μαχαιρώθηκε άτομο στις Βρυξέλλες - Μετά από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μέση Ανατολή: Εικόνες σοκ από τα υποσιτισμένα παιδιά της Γάζας
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 22:43

Μέση Ανατολή: Εικόνες σοκ από τα υποσιτισμένα παιδιά της Γάζας

Ένα στα δέκα παιδιά υποσιτίζεται στην Γάζα, σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η πόλη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Ένα στα δέκα παιδιά υποσιτίζεται στην Γάζα, σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η πόλη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Μέι είναι 7 ετών αλλά είναι τόσο αδύναμη που πρέπει να την ταΐζουν με σύριγγα. Κάθε γουλιά είναι επώδυνη. Εδώ και 4 μήνες υποφέρει από υποσιτισμό. Επιληπτικές κρίσεις ακολούθησαν την απώλεια βάρους.

Η Νουρ είναι μόλις λίγων εβδομάδων. Η γιαγιά της την έφερε στο νοσοκομείο επειδή η μητέρα της δεν μπορεί να θηλάσει το νεογέννητό της και είναι πολύ αδύναμη για να καθίσει δίπλα του.

Η Τζένα είναι οκτώ ετών και απαιτείται άμεση μεταφορά της για επείγουσα περίθαλψη. Η ενός έτους αδελφή της, Ζούρι, πέθανε από υποσιτισμό στο ίδιο νοσοκομείο λόγω ασιτίας. Η μητέρα της λέει πως δεν αντέχει να χάσει και τη δεύτερη κόρη της.

Υποσιτισμένα 1 στα 10 παιδιά

Ένα στα δέκα παιδιά στη Γάζα υποσιτίζεται, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αν αυτά τα παιδιά μεγάλωναν αλλού, θα γελούσαν και θα έπαιζαν με τους φίλους τους. Τώρα αγωνίζονται για κάθε τους ανάσα.

Με συνθήματα κατά του Νετανιάχου και της πολιτικής που ακολουθεί, με πλακάτ και βαμμένα με κόκκινη μπογιά χέρια, χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ μαζί με τους συγγενείς των ομήρων της Χαμάς.

Κύριο αίτημά τους ο άμεσος τερματισμός του πολέμου και η επίτευξη συμφωνίας για την  επιστροφή των ομήρων  πριν να είναι πολύ αργά.

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν θέσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης με τουλάχιστον δυο νεκρούς, σε αντίποινα  για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου εναντίον του Ισραήλ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο συγκαταβατικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο συγκαταβατικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και άλλες πόλεις – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
Κοσμοσυρροή 24.08.25

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στα καλέσματα από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σύνταξη
Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Παράταση καλοκαιριού 24.08.25

Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Σε ιδανικό μήνα για διακοπές αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Ο λόγοι είναι δύο: οι καιρικές συνθήκες και οι τιμές.

Σύνταξη
«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι

Ο Λίο Γκουόλκοτ δήλωσε ότι ο Αρσέν Βενγκέρ τού ζήτησε να «σπρώξει» τον Λιονέλ Μέσι κάτω από τις σκάλες της σήραγγας του Καμπ Νου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο