Η επίσημη κήρυξη λιμού στη Γάζα από τον αρμόδιο φορέα του ΟΗΕ (IPC) επιβεβαιώνει αυτό που όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί live στις οθόνες της εδώ και μήνες. Οι Παλαιστίνιοι δεν υποφέρουν απλώς από πείνα, πεθαίνουν από πείνα και ο αριθμός των θανάτων θα αυξάνεται πλέον εκθετικά.

Για πολλά παιδιά είναι ήδη αργά αναφέρει η UNICEF ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα της έκθεσης του IPC εάν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει ο αριθμός των παιδιών που αντιμετωπίζει οξύ υποσιτισμό (σ.σ. σήμερα υπολογίζονται σε 14.000) θα έχει τριπλασιαστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Είναι η πρώτη φορά που ο οργανισμός του ΟΗΕ κηρύσσει λιμό εκτός Αφρικής.

«Όταν ακούτε τη λέξη λιμός, πιθανότατα σκέφτεστε τη χειρότερη πείνα που μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά ο λιμός δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι ένας τεχνικός όρος. Είναι το τελευταίο στάδιο στην κλίμακα της πείνας. Την ώρα που κηρύσσεται λιμός, οι άνθρωποι ήδη πεθαίνουν από την πείνα», ανέφερε αξιωματούχος του WFP του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες δημιουργίας λιμού «είναι ανθρωπογενείς».

Famine isn’t just a word – it’s a technical term. And it’s never declared by one organization alone. A famine confirmation is the result of a joint, data-driven analysis using agreed global standards set by the IPC. #Gaza is only the fifth famine ever confirmed by this scale.… pic.twitter.com/4KM6NjMGCI — World Food Programme (@WFP) August 22, 2025

Σειρά ειδικών έσπευσαν να εξηγήσουν τα αυτονόητα καθώς το Ισραήλ απέρριψε την έκθεση του IPC και κατηγόρησε τον οργανισμό του ΟΗΕ – ω τι έκπληξη – ότι διαδίδει κατασκευασμένα ψεύδη της Χαμάς.

Εκτεθειμένο στα μάτια όλου του κόσμου το Ισραήλ επιμένει στην ίδια γραμμή. Αρνείται την πραγματικότητα, αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, κατηγορεί όλους τους άλλους ότι εξυπηρετούν το αφήγημα της Χαμάς και δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει το σχέδιο κατάληψης του θύλακα και εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

Τραμπ: Μπορεί να μη ζουν όλοι οι όμηροι

Η αφωνία των ΗΠΑ για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι εκκωφαντική. Όταν δε ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάζεται να αναφερθεί στο ζήτημα, τα μηνύματα που στέλνει λειτουργούν μόνο προς ενθάρρυνση του Νετανιάχου.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αντίθεση των συγγενών των ισραηλινών ομήρων στα σχέδια κατάληψης της Γάζας ο Τραμπ δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πρέπει να ευγνωμονούν τον ίδιο γιατί χωρίς την παρέμβασή του δεν θα είχε απελευθερωθεί κανένας, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι μπορεί να μην είναι και οι 20 όμηροι ζωντανοί προκαλώντας αναστάτωση στο Ισραήλ.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών εξέδωσε ανακοίνωση επικρίνοντας τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ – τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός – επειδή δεν τους ενημέρωσε για την κατάσταση των αγαπημένων τους προσώπων και κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την απελευθέρωσή τους.

Ωστόσο όπως φαίνεται έχει εγκαταλειφθεί κάθε τέτοια προσπάθεια. Η πρόταση για εκεχειρία που φέρει την αμερικανική υπογραφή και έχει γίνει δεκτή από τη Χαμάς, πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων καθώς ο Νετανιάχου δεν δέχεται τίποτα άλλο πέρα από τη συνθηκολόγηση.

Δυσαρέσκεια στους εφέδρους – «Πόσες φορές μπορείς να τους πεις για τον Σιωνισμό;»

Την ίδια στιγμή η δυσαρέσκεια στο Ισραήλ απλώνεται και στους εφέδρους που καλούνται να υπηρετήσουν για την επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, μετά την απόφαση να επιστρατευτούν 60.000.

Η ισραηλινή Haaretz φιλοξενεί δηλώσεις αξιωματικών και στρατιωτών που περιγράφουν ότι τα νέα για επιστράτευση έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στους εφέδρους.

Κάποιοι συζητούν μεταξύ τους το ενδεχόμενο να μην παρουσιαστούν ενώ πολλοί πλέον παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης. Οι λόγοι κυρίως δεν είναι πολιτικοί αλλά οικονομικής και προσωπικής φύσης.

Η αίσθηση πάντως της αποστολής έχει χαθεί. «Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι στρατιώτες που ήταν στις 7 Οκτωβρίου. Είμαστε εξαντλημένοι, εξαντλημένοι και μεταξύ των θητειών οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους», είπε ένας έφεδρος στην ισραηλινή εφημερίδα.

«Ήδη στην τελευταία μας θητεία τον Μάιο, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπήρχαν πραγματικά μάχες στη Γάζα, ότι δεν υπήρχε σκοπός», είπε. «Κανείς δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο στόχος. Πηγαίνουμε σε βάρδια κάθε λίγες ώρες και εξαπολύουμε επιθέσεις σε κατεστραμμένα κτίρια που μας λένε ότι είναι τρομοκρατικές υποδομές».

«Πόσες φορές μπορείς να τους πεις για τον Σιωνισμό και ότι αυτός ο πόλεμος είναι για το σπίτι μας; Οι φοιτητές στις μονάδες μας έχουν ήδη χάσει μια ακαδημαϊκή χρονιά και δεν είναι σαφές αν θα μπορέσουν να φοιτήσουν για την επόμενη χρονιά. Τι να πω σε έναν 26χρονο – ότι θα αρχίσει να σπουδάζει σε ένα ή δύο χρόνια; Ο στρατός δεν καταλαβαίνει το βάθος της κρίσης στις μονάδες. Παίζουμε με τη φωτιά όσον αφορά τους εφέδρους», δήλωσε ένας αντισυνταγματάρχης.

Παρά τη δυσαρέσκεια στο στράτευμα και τις δημόσιες διαφωνίες αξιωματικών για την έλλειψη στρατηγικής διεξόδου από τον πόλεμο στη Γάζα, ο στρατός του Ισραήλ δεν φαίνεται πιθανό να παρεκκλίνει του σχεδίου εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

Επιθέσεις σε ήδη εκτοπισμένους

Το Ισραήλ βομβαρδίζει όχι μόνο τη βόρεια Γάζα που θέλει να καταλάβει αλλά όλο τον θύλακα. Το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο στο στόχαστρο των IDF μπήκε ξανά η υποτιθέμενη ασφαλής ζώνη αλ Μαουάσι όπου συνωστίζονται σε άθλιες συνθήκες εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Στο στόχαστρο και η Δυτική Όχθη

Οι επιθέσεις κλιμακώνονται και στη Δυτική Όχθη. Μετά την ανακοίνωση επέκτασης των εποικισμών – σχέδιο Ε1 – με τρόπο ώστε να αποκόβεται η Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη και με διακηρυγμένο στόχο τον ενταφιασμό της ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους, οι επιθέσεις εποίκων και στρατού στους Παλαιστίνιους είναι καθημερινές.

Σε ένα χωριό έξω από τη Ραμάλα, το Al-Mughayyir, ισραηλινές δυνάμεις ξερίζωσαν 8.000 ελαιόδεντρα, πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους Παλαιστίνιους. Στο παρακάτω βίντεο που δημοσίευσε γυναίκα στρατιώτης των IDF, ισραηλινή μπουλντόζα ξεριζώνει τις ελιές, που μπορεί να στέκονται εκεί εκατοντάδες χρόνια, με συνοδεία μουσικής και λεζάντα «σας μισώ».

Παρόμοιες εικόνες έρχονται από διάφορα σημεία της Δυτικής Όχθης με τον στρατό να στήνει μπλόκα και να εμποδίζει ασθενοφόρα, να πολιορκεί γειτονιές και να συλλαμβάνει στον σωρό.

Χθες 25 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με κοινή τους ανακοίνωση καταδίκασαν το νέο εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν να μην εφαρμοστεί καθώς θα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης χθες την παραίτησή του καθώς οι εισηγήσεις που είχε κάνει για να ληφθούν μέτρα κατά του Ισραήλ από την κυβέρνηση αν και συζητήθηκαν δεν έγιναν αποδεκτές.

Η διεθνής πίεση στο Ισραήλ αυξάνεται, πιστοί του σύμμαχοι όπως η Βρετανία και η Γερμανία σηκώνουν τους τόνους και προειδοποιούν την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι η γραμμή που ακολουθεί απομονώνει το κράτος του, αλλά μέχρι στιγμής κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που προβλέπει το διεθνές δίκαιο προκειμένου να σταματήσει το προαναγγελθέν έγκλημα εναντίον του παλαιστινιακού λαού που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.