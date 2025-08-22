Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Οι ειδικοί του ΟΗΕ για την επισιτιστική ασφάλεια αποφάνθηκαν την Παρασκευή ότι η Γάζα και οι γύρω περιοχές υποφέρουν επίσημα από λιμό. Το Ισραήλ έχει μπλοκάρει την είσοδο των περισσότερων τροφίμων και άλλων βοηθειών στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Η διαπίστωση της πείνας προήλθε από το Integrated Food Security Phase Classification (I.P.C.), μια ομάδα διεθνών οργανισμών που ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση και την κατάταξη των παγκόσμιων κρίσεων πείνας.

Ο Συντονιστής Δραστηριοτήτων της Ισραηλινής Κυβέρνησης στα Εδάφη, υπηρεσία υπεύθυνη για τη διαχείριση της εισόδου βοήθειας στη Γάζα, απέρριψε τα ευρήματα του I.P.C.

«Η έκθεση του I.P.C. βασίζεται σε μερικές και αναξιόπιστες πηγές, πολλές εκ των οποίων συνδέονται με τη Χαμάς, και αγνοεί προκλητικά τα γεγονότα και τις εκτεταμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες που ηγείται το κράτος του Ισραήλ και οι διεθνείς του εταίροι», δήλωσε ο στρατηγός Ghassan Alian, επικεφαλής της υπηρεσίας.

Το I.P.C. ανέφερε ότι τουλάχιστον μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Διοικητική Περιφέρεια της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, αντιμετωπίζουν λιμό, οξύ υποσιτισμό και θάνατο. Το υπόλοιπο του πληθυσμού της Γάζας, που φτάνει τα δύο εκατομμύρια, επίσης αντιμετωπίζει σοβαρή πείνα, και η πείνα θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλες περιοχές της Γάζας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τι προκαλεί την ασιτία στη Γάζα;

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή, ισχυριζόμενο χωρίς στοιχεία ότι η Χαμάς έκλεβε συστηματικά τη βοήθεια, όπως γράφουν οι New York Times.

Όταν το Ισραήλ μερικώς άρθηκε το μπλοκάρισμα στα τέλη Μαΐου, άλλαξε τον τρόπο διανομής των τροφίμων. Η νέα μέθοδος βασίζεται κυρίως σε ιδιωτικούς αναδόχους αντί του ΟΗΕ. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να περπατούν μίλια σε εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές για να φτάσουν στα σημεία διανομής, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να βρουν τρόφιμα με ασφάλεια ή φθηνά.

Στρατιώτες του Ισραήλ έχουν πυροβολήσει και σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους κατά μήκος αυτών των δρόμων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετατρέποντας την καθημερινή αναζήτηση τροφής σε θανάσιμη παγίδα. Το Ισραήλ απέδωσε την έλλειψη τροφίμων στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο ΟΗΕ είναι ευπρόσδεκτος να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα αλλά δεν το έχει κάνει.

Το I.P.C. ανέφερε ότι πολλοί παράγοντες ώθησαν την κρίση πείνας στη Γάζα σε λιμό: η εντεινόμενη σύγκρουση, οι αυστηροί ισραηλινοί περιορισμοί στη βοήθεια και οι συχνές μετακινήσεις πληθυσμού. Το συνολικό αποτέλεσμα «έχει οδηγήσει τη Γάζα σε μια πρωτοφανή καταστροφή», ανέφερε.

Πώς ορίζουν οι ειδικοί τον λιμό;

Οι αναλύσεις του I.P.C. επιτρέπουν σε κυβερνήσεις, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και ανθρωπιστικές υπηρεσίες να εκδώσουν δηλώσεις περί πείνας. Η ομάδα δεν κάνει επίσημη δήλωση από μόνη της.

Για να συμπεράνει ότι υπάρχει λιμός, το I.P.C. έπρεπε να διαπιστώσει ότι η Γάζα πληροί τρεις προϋποθέσεις:

-Τουλάχιστον ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει ακραία έλλειψη τροφής.

-Ένα συγκεκριμένο ποσοστό παιδιών υποσιτίζεται σοβαρά.

-Τουλάχιστον δύο ενήλικες ή τέσσερα παιδιά ανά 10.000 πεθαίνουν καθημερινά, είτε από άμεση πείνα είτε από συνδυασμό ασθενειών και υποσιτισμού.

Η έκθεση ανέφερε ότι τα νοικοκυριά που ανέφεραν «πολύ σοβαρή πείνα» αυξήθηκαν στο 36% στην περιοχή της πόλης της Γάζας έως τον Ιούλιο, από λίγο πάνω από 10% τον Μάιο.

Το I.P.C. δεν μπόρεσε να καταγράψει πλήρως τους θανάτους λόγω πείνας, καθώς το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και οι υποδομές της περιοχής έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αλλά η ομάδα είπε ότι είχε αρκετά στοιχεία για να είναι βέβαιη ότι η Διοικητική Περιφέρεια της Γάζας είχε ξεπεράσει το όριο λιμού.

Ο στρατηγός Alian, της ισραηλινής υπηρεσίας που διαχειρίζεται την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, επικρίνοντας τη μεθοδολογία της ομάδας, δήλωσε:

«Αντί να παρέχει μια επαγγελματική, ουδέτερη και υπεύθυνη αξιολόγηση, η έκθεση υιοθετεί μεροληπτική προσέγγιση γεμάτη σοβαρά μεθοδολογικά σφάλματα».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τους ειδικούς που συνέταξαν την έκθεση ότι μείωσαν το όριο για ένα από τα τρία κριτήρια της πείνας — το ποσοστό των παιδιών με οξύ υποσιτισμό — στο 15% από 30%.

Η έκθεση προσέφερε τεχνική εξήγηση: οι ειδικοί χρησιμοποιούν δύο μεθόδους για τη μέτρηση του υποσιτισμού των παιδιών. Η μία χρησιμοποιεί το ύψος και το βάρος του παιδιού· η άλλη την περίμετρο του πάνω βραχίονα. Τα δεδομένα για τη δεύτερη μέθοδο είναι ευκολότερο να ληφθούν σε περιοχές με σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές υγείας, όπως η Γάζα. Για να θεωρείται ότι μια περιοχή βιώνει λιμό, τουλάχιστον το 30% των παιδιών κάτω των 5 ετών πρέπει να θεωρείται ολικά υποσιτισμένο με βάση το ύψος και το βάρος. Χρησιμοποιώντας τη μέτρηση της περιμέτρου του βραχίονα, το I.P.C. είπε ότι το αποδεκτό όριο μειώνεται στο 15%.