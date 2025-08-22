Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατήγγειλε σήμερα (22/8) ως «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κηρύσσει επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, ενώ καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Η πολιτική του Ισραήλ είναι η αποτροπή της λιμοκτονίας. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο δύο εκατομμυρίων τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας – πάνω από έναν τόνο ανά κάτοικο», ανέφερε ο Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, εκτιμώντας ότι αυτός θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί «χωρίς τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ».

Ωστόσο, ισχυρίσθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, η έκθεση του ΟΗΕ «αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εκφράζει, μάλιστα, δυσαρέσκεια, υποστηρίζοντες πως «οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε» χάρη στις ενέργειές του.

Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στη Γάζα

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) ανακοίνωσε ότι ο λιμός στη Γάζα έχει φτάσει στο ψηλότερο και χειρότερο επίπεδο (φάση 5).

Ο Οργανισμός, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, κηρύσσει συναγερμό, καθώς αυτή η κατάταξη, που αφορά στην πόλη της Γάζας, σημαίνει ότι οι θάνατοι από υποσιτισμό θα αρχίσουν να αυξάνονται εκθετικά.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, το επίπεδο 5 θα φτάσουν η Ντέιρ Αλ Μπαλάχ στην κεντρική Γάζ, και η Χαν Γιούνις στη νότια. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστούν μισό εκατομμύριο κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα.

Κόλαφος είναι, εξάλλου, και η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το λιμό στη Γάζα, που υπογραμμίζει ότι «το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμοκτονίας, καταστρέφοντας συστηματικά την υγεία, την ευημερία και τον κοινωνικό ιστό της παλαιστινιακής ζωής».