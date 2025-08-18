Κόλαφος είναι η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τη λιμοκτονία στη Γάζα που υπογραμμίζει ότι «το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμοκτονίας καταστρέφοντας συστηματικά την υγεία, την ευημερία και τον κοινωνικό ιστό της παλαιστινιακής ζωής».

Μέσα από νέες μαρτυρίες που έχει συλλέξει η οργάνωση αποκαλύπτεται ότι ο «θανατηφόρος συνδυασμός πείνας και ασθένειας δεν είναι ένα ατυχές υποπροϊόν των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ. Είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σχεδίων και πολιτικών που έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει το Ισραήλ τους τελευταίους 22 μήνες.

Καθώς οι ισραηλινές αρχές απειλούν να ξεκινήσουν μια ολοκληρωτική χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας, οι μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει είναι πολύ περισσότερες από απλώς αφηγήσεις δεινών, είναι ένα αιχμηρό κατηγορητήριο για ένα διεθνές σύστημα που έχει χορηγήσει στο Ισραήλ την άδεια να βασανίζει Παλαιστίνιους με σχεδόν πλήρη ατιμωρησία για δεκαετίες», ανέφερε η Erika Guevara Rosas, ανώτερη διευθύντρια έρευνας, υπεράσπισης, πολιτικής και εκστρατειών στη Διεθνή Αμνηστία.

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες που δημοσιεύει η οργάνωση είναι ανατριχιαστικές. Μητέρες που δεν έχουν γάλα για τα παιδιά τους, έγκυες που φοβούνται να γεννήσουν, μωρά που κλαίνε από την πείνα, ηλικιωμένοι που αισθάνονται ότι είναι βάρος για τις οικογένειές τους.

Ο συνδυασμένος αντίκτυπος των πολιτικών μαζικής λιμοκτονίας, των πολλαπλών αναγκαστικών εκτοπίσεων και των περιορισμών στην πρόσβαση σε σωτήρια βοήθεια είναι ιδιαίτερα καταστροφικός για τις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.

Από τις 747 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που εξετάστηκαν στις κλινικές του Save the Children κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, οι 323 (43%) ήταν υποσιτισμένες, αναφέρεται στην έκθεση.

Η S, (το πλήρες όνομά της δεν αναφέρεται κατόπιν αιτήματός της), νοσοκόμα που εκτοπίστηκε από την Τζαμπάλια στον καταυλισμό αλ – Τάκουα στο Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, αφηγήθηκε τον καθημερινό αγώνα για να φροντίσει τον δίχρονο γιο της και την επτά μηνών κόρη της.

Έφυγε από την Τζαμπάλια για να σώσει τις ζωές των παιδιών της. Μέχρι τα τέλη Απριλίου η πείνα είχε γίνει αισθητή, αναγκάζοντάς την να κρατάει τις πενιχρές μερίδες φαγητού για τα παιδιά της όσο η ίδια παρέμενε πεινασμένη.

«Το γάλα απλά δεν έβγαινε»

Η προσφορά μητρικού γάλακτος άρχισε να μειώνεται σημαντικά στα τέλη Απριλίου ενώ χωρίς πρόσβαση σε θήλαστρα και με εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε συμπληρώματα η S. ξεκίνησε έναν καθημερινό άνισο αγώνα.

Η ίδια αφηγήθηκε τον σωματικό και συναισθηματικό πόνο που της προκαλούσε η πολύωρη προσπάθειά της να θηλάσει το βρέφος της, αλλά «το γάλα απλά δεν έβγαινε».

Το καθημερινό γεύμα της οικογένειας, όταν είναι διαθέσιμο, αποτελείται από ένα πιάτο φακές ή νερόβραστες μελιτζάνες, με την S, να δίνει προτεραιότητα στο νήπιό της. Τα παιδιά της κοιμούνται «κλαίγοντας από την απόλυτη πείνα». Το βρεφικό γάλα, σπάνιο σε όλη τη Γάζα, κοστίζει περίπου 270 σέκελ (79 δολάρια) για τριήμερη προμήθεια.

Η επτάμηνη κόρη της ζυγίζει όσο ένα βρέφος τεσσάρων μηνών. Ακόμα και σε αυτή την υπερβολική τιμή, οι οικογένειες περιέγραψαν ελλείψεις βρεφικού γάλακτος στην αγορά.

Όταν η κοινοτική κουζίνα στον καταυλισμό, η μοναδική πηγή τροφής τους, σταμάτησε να παρέχει φαγητό για τρεις συνεχόμενες ημέρες, η S. μπορούσε να δώσει στα παιδιά της μόνο νερό. Ο σύζυγός της τραυματίστηκε ενώ αναζητούσε βοήθεια κοντά στο πέρασμα Ζικίμ, με αποτέλεσμα να τον παρακαλέσει να μην ξαναπάει.

Ο γιος της, εξασθενημένος από την πείνα, «περπατούσε και έπεφτε». «Νιώθω ότι απέτυχα ως μητέρα. Η πείνα των παιδιών σου σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι κακή μητέρα».

Αυτοσχέδιες πάνες που δεν μπορούν να πλυθούν

Ο αγώνας για τις βασικές ανάγκες εκτείνεται πέρα από το φαγητό. Οι πάνες είναι δυσεύρετες και η S. αναγκάζεται να σκίζει τα ρούχα της και να φτιάχνει αυτοσχέδιες πάνες που όμως είναι αδύνατον να καθαριστούν όπως πρέπει λόγω της έλλειψης καθαρού νερού – αποτέλεσμα της καταστροφής ή των σοβαρών ζημιών στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης της Γάζας.

Η σκηνή στην οποία ζει με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της είναι μολυσμένη με αρουραίους, κουνούπια και κατσαρίδες. Η μικρή κόρη της εμφάνισε βακτηριακή δερματική λοίμωξη, την οποία δεν μπορεί να θεραπεύσει επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντιβιοτικά και αλοιφές.

Εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σε δύο οργανισμούς που μίλησαν στη Διεθνή Αμνηστία υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφεραν ότι τα αιτήματα των οργανώσεών τους για εισαγωγή αντιβιοτικών απορρίφθηκαν από το Ισραήλ.

Ενοχές για την εγκυμοσύνη

Η Hadeel, 28 ετών, έγκυος στον τέταρτο μήνα και μητέρα δύο παιδιών, περιέγραψε τον φόβο της για το έμβρυό της, καθώς μόλις που αισθάνεται την κίνηση ή τον χτύπο της καρδιάς του μέσα της. Νιώθει ενοχές για την εγκυμοσύνη της, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να θρέψει τον εαυτό της:

«Φοβάμαι την αποβολή, αλλά σκέφτομαι και το μωρό μου: Πανικοβάλλομαι μόνο και μόνο που σκέφτομαι τον πιθανό αντίκτυπο της δικής μου πείνας στην υγεία του μωρού, το βάρος του, αν θα έχει γενετικές ανωμαλίες, και ακόμα κι αν το μωρό γεννηθεί υγιές, τι ζωή το περιμένει, εν μέσω εκτοπισμού, βομβών…».

Οι συνεντεύξεις της Διεθνούς Αμνηστίας με εκτοπισμένους Παλαιστίνιους σε τρεις καταυλισμούς εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας αποκάλυψαν ότι η δραματική αυτή κατάσταση είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Κανένας από αυτούς δεν είχε καταναλώσει αυγά, ψάρι, κρέας, ντομάτες ή αγγούρια για τουλάχιστον ένα μήνα. Οι περισσότεροι δεν είχαν φάει τέτοια τροφή για αρκετούς μήνες.

Αυτή η εκτεταμένη έλλειψη φρέσκων και θρεπτικών τροφίμων είναι αποτέλεσμα τόσο του ασφυκτικού αποκλεισμού του Ισραήλ όσο και της συστηματικής καταστροφής των πηγών παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εκτάσεων γεωργικής γης και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με έρευνα της UNOSAT (οργανισμού του ΟΗΕ) το 86% των μόνιμων καλλιεργειών της Γάζας έχει στην πραγματικότητα συρρικνωθεί σημαντικά λόγω των επιθέσεων.

Βάρος στην οικογένειά μου

Η Aziza, 75 ετών, δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία την επιθυμία της να πεθάνει:

«Νιώθω σαν να έχω γίνει βάρος για την οικογένειά μου. Όταν εκτοπιστήκαμε, έπρεπε να με σπρώξουν σε αναπηρικό καροτσάκι. Με τις ουρές για τις τουαλέτες εξαιρετικά μεγάλες στον καταυλισμό όπου μένουμε, χρειάζομαι πάνες ενηλίκων, οι οποίες είναι εξαιρετικά ακριβές.

Χρειάζομαι φάρμακα για τον διαβήτη, την αρτηριακή πίεση και μια καρδιακή πάθηση, και έπρεπε να παίρνω φάρμακα που έχουν λήξει. Πάντα νιώθω ότι αυτά τα μικρά παιδιά, είναι αυτά που αξίζουν να ζήσουν, τα εγγόνια μου. Νιώθω σαν να είμαι βάρος για αυτά, για τον γιο μου».

Ο Nahed, 66 ετών, από την άλλη φοβάται ότι η πείνα μπορεί να αλλοιώσει τις αξίες αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας που κρατούν τη Γάζα όρθια

Η μάχη για τρόφιμα στα σημεία διανομής βοήθειας (σ.σ. που ελέγχει το Ισραήλ) «έχει στερήσει από τους ανθρώπους την ανθρωπιά τους. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια ανθρώπους να κουβαλούν σακούλες με αλεύρι λερωμένες με το αίμα εκείνων που μόλις είχαν πυροβοληθεί. Ακόμα και άνθρωποι που γνώριζα ήταν σχεδόν αγνώριστοι. Η εμπειρία της πείνας και του πολέμου έχει αλλάξει εντελώς τη Γάζα. Έχει αλλάξει τις αξίες μας».

Γιατρός που δουλεύει στο νοσοκομείο Αλ Σίφα είπε εξήγησε ότι η λιμοκτονία μαζί με τη διάλυση των υγειονομικών δομών και τους συνεχείς εκτοπισμούς είναι ένας θανατηφόρος συνδυασμός.

Αύξηση μολυσματικών ασθενειών

Η αύξηση των μολυσματικών ασθενειών, της μηνιγγίτιδας και του συνδρόμου Guillain-Barré (GBS) είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Άνθρωποι με χρόνιες αντιμετωπίσιμες ασθένειες βρίσκονται τελείως αβοήθητοι ενώ η πείνα εμποδίζει τις προσπάθειες ανάρρωσης.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει να επαινεί το Ισραήλ για την παροχή βοήθειας και να θεωρεί αυτά τα διακοσμητικά μέτρα ως επαρκή απάντηση στην υπολογισμένη καταστροφή της ζωής των Παλαιστινίων στη Γάζα», δήλωσε η Erika Guevara Rosas.

«Ενώπιον των φρικαλεοτήτων που προκαλεί το Ισραήλ στον παλαιστινιακό πληθυσμό στη Γάζα, η διεθνής κοινότητα, ιδίως οι σύμμαχοι του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της, πρέπει να τηρήσουν τις ηθικές και νομικές τους υποχρεώσεις για να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ.

Τα κράτη πρέπει να αναστείλουν επειγόντως όλες τις μεταφορές όπλων, να υιοθετήσουν στοχευμένες κυρώσεις και να τερματίσουν οποιαδήποτε συνεργασία με ισραηλινές οντότητες όταν αυτό συμβάλλει στη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα