newspaper
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 11:47

Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά - Η πολιτική κρίση βαθαίνει στο Ισραήλ με τις μαζικές διαδηλώσεις να επιστρέφουν μετά από μήνες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα να αυξάνεται καθημερινά ενώ η απειλή της εθνοκάθαρσης έχει διατυπωθεί επίσημα από την ισραηλινή ηγεσία.

Ακόμα πέντε άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από πείνα σε 217. Οι μισοί σχεδόν (100) από τους θανάτους αφορούν παιδιά.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και δεν αρθεί ο αποκλεισμός ο αριθμός των θανάτων θα αρχίσει να αυξάνεται ραγδαία ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα βρίσκονται σε κατάσταση καταστροφικής πείνας.

Το Ισραήλ συνεχίζει να σκοτώνει καθημερινά δεκάδες Παλαιστίνιους που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία διανομής βοήθειας. Αρκετές χώρες – και για πρώτη φορά και η Ελλάδα – προχώρησαν χθες σε ρίψη βοήθειας από αέρος, μία πρακτική που έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από τον ΟΗΕ ως ανεπαρκής και επικίνδυνη.

Ένα αγόρι 15 ετών έχασε χθες τη ζωή του στη Νουσεϊράτ όταν ένα πακέτο από αεροσκάφος έπεσε πάνω του.

Οι σκηνές της φρίκης σε συνδυασμό με την απόφαση της ισραηλινής ηγεσίας να προχωρήσει σε κατάληψη της Γάζας προκαλούν οργή και αγανάκτηση σε όλο τον κόσμο και αυξάνουν την πίεση στο Τελ Αβίβ.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια σειρά από χώρες σε όλο τον κόσμο με βασικό αίτημα προς τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα κατά του Ισραήλ για να σταματήσει η γενοκτονία.

Όλο και περισσότερα κράτη κρατούν πλέον αποστάσεις από το Ισραήλ, γεγονός που επιτείνει τις έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δέχεται επικρίσεις από όλες τις πλευρές για διαφορετικούς λόγους.

Όλοι εναντίον Νετανιάχου

Εκτός από τις διαφωνίες του στρατού στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δέχεται επίθεση και από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, που τον κατηγορούν ότι δεν εννοεί πραγματικά ότι θέλει να προχωρήσει στην εθνοκάθαρση.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, σε μια σπάνια κίνηση δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη δήλωση στην οποία άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό γιατί «έχει χάσει την πίστη του ότι ο πρωθυπουργός μπορεί και θέλει να οδηγήσει τον ισραηλινό στρατό στη νίκη».

Αναφερόμενος στη μαραθώνια συνεδρίαση που ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας, ο Σμότριχ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «κωλοτούμπα», επειδή όπως είπε, αρνήθηκε να δώσει ένα αποφασιστικό και τελειωτικό χτύπημα στη Χαμάς, και επέλεξε ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο για να καταφέρει μία μερική συμφωνία και όχι την ήττα της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Την ίδια ώρα οι μεγάλες διαδηλώσεις φαίνεται πως επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά από καιρό. Οι 100.000 που κατέβηκαν στους δρόμους το Σάββατο ζήτησαν να τερματιστεί ο πόλεμος για να επιστρέψουν ασφαλείς οι όμηροι με τις διαδηλώσεις να φτάνουν 100 μέτρα από το σπίτι του Νετανιάχου.

Γάζα

Την εικόνα της κρίσης στο Ισραήλ ενισχύουν δημοσιεύματα που λένε ότι παρά τις «αγριάδες» του Νετανιάχου το Ισραήλ θα χρειαστεί πάνω από δύο μήνες για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, καθώς όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ – που έχουν δώσει το πράσινο φως – ζητούν πρώτα να αναπτυχθούν περισσότερα σημεία ανθρωπιστικής βοήθειας της διαβόητης GHF και να εκκενωθεί με ασφάλεια ο πληθυσμός προς τη νότια Γάζα.

Βέβαια η «ασφαλής απομάκρυνση» ενός εκατομμυρίου Παλαιστίνιων θα προϋπέθετε τη συγκατάθεσή τους σε ένα τέτοιο σχέδιο εκτοπισμού αλλά και την αυτοσυγκράτηση του Ισραήλ που ως γνωστόν προχωρά σε εκκενώσεις ολόκληρων περιοχών ισοπεδώνοντάς τις, μετατρέποντας έτσι τη φερόμενη αμερικανική απαίτηση σε ευχολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση το ίδιο το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ανακοίνωσε την 7η Οκτωβρίου 2025 ως την ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση της πόλης της Γάζας.

Το πρόβλημα της επιστράτευσης εφέδρων

Πιο σημαντικό φαίνεται να είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ισραήλ με την επιστράτευση εφέδρων αλλά και οι περιγραφές με τα «πλακώματα» της κυβέρνησης με όλους σχεδόν τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις οι IDF θα χρειαστούν 125.000 εφέδρους για να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιο (σ.σ. ισραηλινά ΜΜΕ ανεβάζουν αυτό τον αριθμό σε 430.000 έως τον Νοέμβριο). Ωστόσο ο στρατός είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει τη μέση θητεία των μαχητικών στρατευμάτων σε 74 ημέρες το 2025.

Η Haaretz αναφέρει ότι ο αριθμός των εφέδρων που παρουσιάζονται για υπηρεσία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και μία ακόμα μαζική επιστράτευσή τους θα αυξήσει τη δυσαρέσκεια.

Το κλίμα στην περιβόητη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας ήταν εκρηκτικό. Η πλευρά του Νετανιάχου συγκρούστηκε με τον επικεφαλής της Μοσάντ, αλλά και με τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ο οποίος εξέφρασε μία σπάνια διαφωνία με το σχέδιο της κυβέρνησης.

Σε διαλόγους που δημοσίευσε το Channel 12 News η υπουργός Εποικισμού, Ορίτ Στροκ, φέρεται αν επιτέθηκε στον Συντονιστή για τους ομήρους και τους αγνοούμενους, ταξίαρχο Γκαλ Χιρς ο οποίος επέμεινε ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι στους στόχους του πολέμου.

«Δεν είναι αυτή η αποστολή μας», του είπε η Στροκ. «Η αποστολή είναι να εξαλειφθεί η Χαμάς». Ο έτερος ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβιρ απειλεί τον αρχηγό του στρατού, ο οποίος όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος να παραιτηθεί και συνεχίζει να διαμαρτύρεται εμμέσως για το σχέδιο Νετανιάχου που δεν θεωρεί ρεαλιστικό.

Επανέναρξη διαπραγματεύσεων;

Η καθυστέρηση της εισβολής φαίνεται, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, να δίνει το περιθώριο για ανάκαμψη των διαπραγματεύσεων. Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ φαίνεται να επεξεργάζονται ένα νέο σχέδιο μόνιμης εκεχειρίας, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Asharq News, πριν το παρουσιάσουν στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Ένα παρόμοιο σχέδιο τινάχτηκε στον αέρα την προηγούμενη φορά με την αποχώρηση της ισραηλινής αλλά και της αμερικανικής αντιπροσωπίας από τις διαπραγματεύσεις. Ο αμερικανός απεσταλμένος φαίνεται να έχει ξεκινήσει εκ νέου επαφές με τα αραβικά καθεστώτα της περιοχής, όπως μεταδίδει και το Axios, με όση αξιοπιστία του έχει απομείνει μετά από πολλά μπρος – πίσω τους τελευταίους μήνες.

Για να έχει πιθανότητες επιτυχίας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει οι ΗΠΑ να αποσύρουν τη στήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όλοι οι υπόλοιποι πιστοί σύμμαχοι του Τελ Αβίβ, από τη Βρετανία μέχρι ακόμα και τη Γερμανία, έχουν πάρει τις αποστάσεις τους ακόμα κι αν οι πρωτοβουλίες τους συνεχίζουν να είναι σε συμβολικό επίπεδο.

Σήμερα συνεδριάζει το ΣΑ του ΟΗΕ για να συζητήσει τις νέες εξελίξεις με την απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Γάζας. Όλες οι χώρες εκτός από τις ΗΠΑ ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για χθες αλλά πήρε αναβολή για σήμερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Business
Morgan Stanley: Overweight και τιμή-στόχο στα 66 ευρώ για τη Metlen

Morgan Stanley: Overweight και τιμή-στόχο στα 66 ευρώ για τη Metlen

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Μεταμοσχεύσεις 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα
«Aπολύτως»... πιθανό! 10.08.25

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έβγαλε το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρίσταται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς
Κόσμος 10.08.25

Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς

Την ώρα που ο λιμός συνεχίζεται στη Γάζα, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και γιατροί της πόλης ζητούν την ορθολογική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα
Κόσμος 10.08.25

Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα

Οι ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και η πρόεδρος της Κομισιόν ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία πριν τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν για να έχει η Ουκρανία διαπραγματευτικά όπλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!
Πυγμαχία 10.08.25

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!

Θρήνος στην πυγμαχία, καθώς οι αθλητές Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, αποβίωσαν μετά από παρόμοιους τραυματισμούς που υπέστησαν στο ίδιο τουρνουά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ένας νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ
«Τι θυμάσαι;» 10.08.25

Ένας νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Πρώτο Γιο, JFK Jr., περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και αναλυτές, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Μεταμοσχεύσεις 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 10.08.25

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Τα πλοία αναχωρούν με 100% πληρότητα - Παρότι η έξοδος είναι μαζική, πολλοί παραμένουν στην πόλη και επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής για λίγες στιγμές δροσιάς

Σύνταξη
Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ
«Mattress actress» 10.08.25

Η L'Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η συνεργασία της L'Oréal με την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ari Kytsya ενέχει τον κίνδυνο να ωραιοποιήσει τη βιομηχανία πορνογραφίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»

Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.

Σύνταξη
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο