Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα να αυξάνεται καθημερινά ενώ η απειλή της εθνοκάθαρσης έχει διατυπωθεί επίσημα από την ισραηλινή ηγεσία.

Ακόμα πέντε άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από πείνα σε 217. Οι μισοί σχεδόν (100) από τους θανάτους αφορούν παιδιά.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και δεν αρθεί ο αποκλεισμός ο αριθμός των θανάτων θα αρχίσει να αυξάνεται ραγδαία ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα βρίσκονται σε κατάσταση καταστροφικής πείνας.

Το Ισραήλ συνεχίζει να σκοτώνει καθημερινά δεκάδες Παλαιστίνιους που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία διανομής βοήθειας. Αρκετές χώρες – και για πρώτη φορά και η Ελλάδα – προχώρησαν χθες σε ρίψη βοήθειας από αέρος, μία πρακτική που έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από τον ΟΗΕ ως ανεπαρκής και επικίνδυνη.

Ένα αγόρι 15 ετών έχασε χθες τη ζωή του στη Νουσεϊράτ όταν ένα πακέτο από αεροσκάφος έπεσε πάνω του.

Οι σκηνές της φρίκης σε συνδυασμό με την απόφαση της ισραηλινής ηγεσίας να προχωρήσει σε κατάληψη της Γάζας προκαλούν οργή και αγανάκτηση σε όλο τον κόσμο και αυξάνουν την πίεση στο Τελ Αβίβ.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια σειρά από χώρες σε όλο τον κόσμο με βασικό αίτημα προς τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα κατά του Ισραήλ για να σταματήσει η γενοκτονία.

Όλο και περισσότερα κράτη κρατούν πλέον αποστάσεις από το Ισραήλ, γεγονός που επιτείνει τις έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δέχεται επικρίσεις από όλες τις πλευρές για διαφορετικούς λόγους.

Όλοι εναντίον Νετανιάχου

Εκτός από τις διαφωνίες του στρατού στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δέχεται επίθεση και από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, που τον κατηγορούν ότι δεν εννοεί πραγματικά ότι θέλει να προχωρήσει στην εθνοκάθαρση.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, σε μια σπάνια κίνηση δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη δήλωση στην οποία άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό γιατί «έχει χάσει την πίστη του ότι ο πρωθυπουργός μπορεί και θέλει να οδηγήσει τον ισραηλινό στρατό στη νίκη».

Αναφερόμενος στη μαραθώνια συνεδρίαση που ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας, ο Σμότριχ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «κωλοτούμπα», επειδή όπως είπε, αρνήθηκε να δώσει ένα αποφασιστικό και τελειωτικό χτύπημα στη Χαμάς, και επέλεξε ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο για να καταφέρει μία μερική συμφωνία και όχι την ήττα της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Την ίδια ώρα οι μεγάλες διαδηλώσεις φαίνεται πως επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά από καιρό. Οι 100.000 που κατέβηκαν στους δρόμους το Σάββατο ζήτησαν να τερματιστεί ο πόλεμος για να επιστρέψουν ασφαλείς οι όμηροι με τις διαδηλώσεις να φτάνουν 100 μέτρα από το σπίτι του Νετανιάχου.

Την εικόνα της κρίσης στο Ισραήλ ενισχύουν δημοσιεύματα που λένε ότι παρά τις «αγριάδες» του Νετανιάχου το Ισραήλ θα χρειαστεί πάνω από δύο μήνες για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, καθώς όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ – που έχουν δώσει το πράσινο φως – ζητούν πρώτα να αναπτυχθούν περισσότερα σημεία ανθρωπιστικής βοήθειας της διαβόητης GHF και να εκκενωθεί με ασφάλεια ο πληθυσμός προς τη νότια Γάζα.

Βέβαια η «ασφαλής απομάκρυνση» ενός εκατομμυρίου Παλαιστίνιων θα προϋπέθετε τη συγκατάθεσή τους σε ένα τέτοιο σχέδιο εκτοπισμού αλλά και την αυτοσυγκράτηση του Ισραήλ που ως γνωστόν προχωρά σε εκκενώσεις ολόκληρων περιοχών ισοπεδώνοντάς τις, μετατρέποντας έτσι τη φερόμενη αμερικανική απαίτηση σε ευχολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση το ίδιο το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ανακοίνωσε την 7η Οκτωβρίου 2025 ως την ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση της πόλης της Γάζας.

Το πρόβλημα της επιστράτευσης εφέδρων

Πιο σημαντικό φαίνεται να είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ισραήλ με την επιστράτευση εφέδρων αλλά και οι περιγραφές με τα «πλακώματα» της κυβέρνησης με όλους σχεδόν τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις οι IDF θα χρειαστούν 125.000 εφέδρους για να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιο (σ.σ. ισραηλινά ΜΜΕ ανεβάζουν αυτό τον αριθμό σε 430.000 έως τον Νοέμβριο). Ωστόσο ο στρατός είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει τη μέση θητεία των μαχητικών στρατευμάτων σε 74 ημέρες το 2025.

Η Haaretz αναφέρει ότι ο αριθμός των εφέδρων που παρουσιάζονται για υπηρεσία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και μία ακόμα μαζική επιστράτευσή τους θα αυξήσει τη δυσαρέσκεια.

Το κλίμα στην περιβόητη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας ήταν εκρηκτικό. Η πλευρά του Νετανιάχου συγκρούστηκε με τον επικεφαλής της Μοσάντ, αλλά και με τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ο οποίος εξέφρασε μία σπάνια διαφωνία με το σχέδιο της κυβέρνησης.

Σε διαλόγους που δημοσίευσε το Channel 12 News η υπουργός Εποικισμού, Ορίτ Στροκ, φέρεται αν επιτέθηκε στον Συντονιστή για τους ομήρους και τους αγνοούμενους, ταξίαρχο Γκαλ Χιρς ο οποίος επέμεινε ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι στους στόχους του πολέμου.

«Δεν είναι αυτή η αποστολή μας», του είπε η Στροκ. «Η αποστολή είναι να εξαλειφθεί η Χαμάς». Ο έτερος ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβιρ απειλεί τον αρχηγό του στρατού, ο οποίος όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος να παραιτηθεί και συνεχίζει να διαμαρτύρεται εμμέσως για το σχέδιο Νετανιάχου που δεν θεωρεί ρεαλιστικό.

Επανέναρξη διαπραγματεύσεων;

Η καθυστέρηση της εισβολής φαίνεται, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, να δίνει το περιθώριο για ανάκαμψη των διαπραγματεύσεων. Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ φαίνεται να επεξεργάζονται ένα νέο σχέδιο μόνιμης εκεχειρίας, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Asharq News, πριν το παρουσιάσουν στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Ένα παρόμοιο σχέδιο τινάχτηκε στον αέρα την προηγούμενη φορά με την αποχώρηση της ισραηλινής αλλά και της αμερικανικής αντιπροσωπίας από τις διαπραγματεύσεις. Ο αμερικανός απεσταλμένος φαίνεται να έχει ξεκινήσει εκ νέου επαφές με τα αραβικά καθεστώτα της περιοχής, όπως μεταδίδει και το Axios, με όση αξιοπιστία του έχει απομείνει μετά από πολλά μπρος – πίσω τους τελευταίους μήνες.

Για να έχει πιθανότητες επιτυχίας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει οι ΗΠΑ να αποσύρουν τη στήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όλοι οι υπόλοιποι πιστοί σύμμαχοι του Τελ Αβίβ, από τη Βρετανία μέχρι ακόμα και τη Γερμανία, έχουν πάρει τις αποστάσεις τους ακόμα κι αν οι πρωτοβουλίες τους συνεχίζουν να είναι σε συμβολικό επίπεδο.

Σήμερα συνεδριάζει το ΣΑ του ΟΗΕ για να συζητήσει τις νέες εξελίξεις με την απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Γάζας. Όλες οι χώρες εκτός από τις ΗΠΑ ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για χθες αλλά πήρε αναβολή για σήμερα.