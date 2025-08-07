newspaper
07.08.2025
Έπεσε δέντρο στην Ερμού λόγω ισχυρών ανέμων - «Προσγειώθηκε» δίπλα σε πωλητή
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025

Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Μέχρι τον Σεπτέμβριο σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα θα βρίσκονται σε κατάσταση καταστροφικής πείνας. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα χωρίς να υπολογίσει κανείς το τι θα σημάνει η υλοποίηση της απειλής του Ισραήλ για ολοκληρωτική κατάληψη και κατοχή του παλαιστινιακού θύλακα.

Το απόγευμα της Πέμπτης το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει το σχέδιο του Νετανιάχου παρά τις διαφωνίες του στρατού και μεγάλων τμημάτων του βαθέως κράτους που προειδοποιούν ότι η κίνηση αυτή δεν λογοδοτεί σε κάποια στρατηγική, παρατείνει αέναα τον πόλεμο και «φέρνει το Ισραήλ μπροστά στο χείλος της ήττας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην διευθυντής της Μοσάντ, Ταμίρ Πάρντο.

«Εάν αυτό το σχέδιο εφαρμοστεί πλήρως, η Πέμπτη θα μείνει στη μνήμη ως η ημέρα που εκδόθηκε η εντολή εξόντωσης. Οι άνθρωποι μπορεί να μάθουν για αυτήν την ημέρα στο μάθημα της ιστορίας, όπως μαθαίνουν και άλλες ημερομηνίες στις οποίες αποφασίστηκε η μοίρα ενός λαού. Τα ονόματα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων θα τα συνοδεύει το όνειδος».

Με αυτά τα λόγια ο ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί απευθύνει μία ύστατη προειδοποίηση μέσω της Haaretz, χωρίς περιστροφές, για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Προαναγγελία εθνοκάθαρσης

«Η απόφαση της Πέμπτης σηματοδοτεί προαναγγελία για εκτοπισμό πληθυσμού. Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας που θα αποφασίσει για την ανακατάληψη της Γάζας θα αποφασίσει επίσης για την εθνοκάθαρση των κατεχόμενων εδαφών.

Αυτή θα είναι επίσης η πρώτη τέτοια απόφαση στην ιστορία του Ισραήλ. Σε αντίθεση με την εθνοκάθαρση που έλαβε χώρα κατά την προηγούμενη Νάκμπα, το 1948, αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί να ξοδευτούν χρόνια αναζήτησης σε αρχεία για να βρεθεί μια ρητή εντολή. Θα εκδοθεί την Πέμπτη, έστω και έμμεσα», αναφέρει.

Αυτό που επισημαίνει ο Λεβί είναι ότι εάν για τον αναγκαστικό και βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων το 1948, χρειάστηκαν δεκαετίες για να βρεθούν στοιχεία και αποδείξεις ότι υπήρξε ρητή εντολή της ισραηλινής ηγεσίας να αδειάσει η γη από τους αυτόχθονες κατοίκους της προκειμένου να ιδρυθεί το ισραηλινό κράτος, τώρα 75 χρόνια μετά η αντίστοιχη εξαγγελία γίνεται στο φως της ημέρας.

Η πρόκληση αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ. Η απόφαση για πλήρη κατάληψη της Γάζας «θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους δίνοντας έτσι λευκή επιταγή στον Νετανιάχου να συνεχίσει, τουλάχιστον προς ώρας.

Λευκή επιταγή από Τραμπ

Αμερικανικές και ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Axios επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο Τραμπ δεν αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου, ενώ βοηθός του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε στον αμερικανικό ιστότοπο:

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραμείνουμε στο τρέχον αδιέξοδο και δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδοθούμε στις απαιτήσεις της Χαμάς – επομένως ουσιαστικά απομένει μόνο μία επιλογή, να κάνουμε ένα δραστικό βήμα. Αυτό είναι το τελευταίο χαρτί που μας έχει απομείνει».

Στην πραγματικότητα βέβαια η κλιμάκωση της σφαγής δεν βγάζει το Ισραήλ από το αδιέξοδο. Με πάνω από 60.000 νεκρούς και πρωτοφανή αιματοχυσία, η Χαμάς παραμένει υψηλά στη συνείδηση των Παλαιστινίων καθώς όπως έχει προειδοποιήσει πληθώρα ισραηλινών αξιωματούχων πέρα από το στρατιωτικό σκέλος της οργάνωσης που έχει πληγεί σημαντικά, το πολιτικό σκέλος ή αλλιώς η ιδέα της αντίστασης που αντιπροσωπεύει παραμένει ισχυρή – ίσως ακόμα και πιο ισχυρή μετά τα δύο χρόνια πολέμου.

Κανείς επίσης δεν μπορεί να ισχυριστεί πλέον ότι όταν το Ισραήλ μιλά για εξόντωση της Χαμάς σε συνδυασμό με κατάληψη της Γάζας εννοεί κάτι άλλο πέρα από ακόμα μεγαλύτερες επιθέσεις σε αμάχους.

Το ισραηλινό σχέδιο

Τα ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν το σχέδιο που θα εγκρίνει σήμερα το συμβούλιο ασφαλείας και οι περιγραφές είναι ανατριχιαστικές. Ο στρατός θα δώσει εντολή εκκένωσης για… ένα εκατ. Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας με στόχο να τους εγκλωβίσει όλους στα νότια του θύλακα και στη συνέχεια θα ξεκινήσει επιχειρήσεις σε σημεία που βρίσκονται και οι ισραηλινοί όμηροι, αγνοώντας τις εκκλήσεις συγγενών που κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι υπογράφει τη θανατική τους καταδίκη.

Συνολικά το σχέδιο θα χρειαστεί τέσσερις με πέντε μήνες να υλοποιηθεί, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ισραηλινών δυνάμεων και στην κεντρική Γάζα και θα υπάρξει συνεργασία και με τις ΗΠΑ για την μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων σε υποτίθεται «προστατευόμενες» δομές.

Φτιάχνοντας ένα μικροσκοπικό στρατόπεδο που θα συνωστίζονται δύο εκατ. κάτοικοι εντός μίας μεγαλύτερης φυλακής που έτσι κι αλλιώς ήταν η Γάζα πριν από τον πόλεμο, η ισραηλινή ηγεσία ευελπιστεί ότι θα αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν προς τις γειτονικές χώρες με τη συναίνεση ή όχι των αραβικών καθεστώτων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί κάτι παρόμοιο σε αυτούς τους μήνες του πολέμου καθώς τον Μάιο του 2024 είχε εισβάλει στη Ράφα (στα σύνορα με την Αίγυπτο) όπου πριν είχε εκτοπίσει πάνω από ένα εκατ. κόσμο.

Γάζα

Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι ότι το Τελ Αβίβ δηλώνει καθαρά την πρόθεσή του καθώς μιλά για πλήρη κατάληψη και κατοχή της Γάζας και ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα είναι μακράν χειρότερη από ότι ένα χρόνο πριν, με τον λιμό να απλώνεται σε όλη την περιοχή.

Ο αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αυξήσουν τα σημεία διανομής βοήθειας του διαβόητου GHF από 4 σε 16, και αυτή είναι η ανθρωπιστική τους προσφορά στους Παλαιστινίους.

«Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Αυτός είναι ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι το έχουμε δει – δίνει μια υπόσχεση, την τηρεί», δήλωσε πανηγυρικά ο Χάκαμπι στο Fox News.

Η αμηχανία των κυβερνήσεων

Οι υπόλοιποι σύμμαχοι του Ισραήλ στέκονται προς το παρόν αμήχανοι μπροστά στις εξελίξεις αλλά και την κατάφωρη περιφρόνηση οποιασδήποτε έννοιας διεθνούς δικαίου. Οι εξαγγελίες για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους – όσο μένουν σε συμβολικό επίπεδο – αποδεικνύονται εξαιρετικά ανεπαρκείς.

«Εάν δεν επιβάλεις κυρώσεις στο Ισραήλ, θα καταλήξεις να αναγνωρίσεις ένα νεκροταφείο», λένε στον Εμανουέλ Μακρόν ο πρώην πρεσβευτής του Ισραήλ στην Γαλλία και ιστορικός Ελί Μπαρναβί και ο γάλλος ιστορικός Βενσάν Λεμίρ σε επιστολή τους που κοινοποιήθηκε πριν από δύο ημέρες.

«Ο θαρραλέος αξιωματικός του στρατού που θα παρέδιδε τον βαθμό του για τα εγκλήματα που πρόκειται να συμβούν δεν έχει ακόμη γεννηθεί. Τα μέσα ενημέρωσης θα χειροκροτήσουν και θα καλύψουν την επόμενη πράξη σε αυτή την φρικτή παράσταση, όπως ακριβώς έκαναν και με τις προηγούμενες», λέει ο Λεβί που μετά λύπης διαπιστώνει ότι και πολλοί ισραηλινοί πολίτες συμφωνούν στα σχέδια του Νετανιάχου.

«Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι θα κάνει ο υπόλοιπος κόσμος», επισημαίνει ο Λεβί και αναρωτιέται μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη: «Θα συνεχίσει να εκδίδει καταδίκες και να «αναγνωρίζει» την Παλαιστίνη χωρίς να κουνάει ούτε το δάχτυλό του για να σταματήσει αυτή την εκστρατεία εξόντωσης; Μόνο ο κόσμος έχει τη δύναμη να το σταματήσει. Στο Ισραήλ, κανείς δεν θα το κάνει».

