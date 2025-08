Με δεκάδες κατοίκους στη Γάζα – τα περισσότερα παιδιά – να χάνουν καθημερινά τη ζωή τους λόγω του ανθρωπογενούς υποσιτισμού και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την περιορισμένη ποσότητα βοήθειας που μπαίνει στον θύλακα, η δίψα έρχεται να επιδεινώσει περαιτέρω τον εφιάλτη δίχως τέλος που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Δίπλα στο σενάριο του λιμού όπου έχει στραφεί η παγκόσμια προσοχή, η κρίση νερού είναι εξίσου σοβαρή σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ύστερα από 22 μήνες καταστροφικής ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας.

Εξασθενημένοι από την πείνα, κάθε μέρα πολλοί κάτοικοι της Γάζας αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια, ανάμεσα στα ερείπια του παλαιστινιακού θύλακα, για να εξασφαλίσουν νερό κατάλληλο για να πιουν και να πλυθούν. Ακόμα και αν τα καταφέρουν, ωστόσο, είναι δύσκολο να συγκεντρώσουν την ποσότητα που χρειάζονται για να παραμείνουν υγιείς.

Αν και αρκετό από το νερό προέρχεται από μικρές μονάδες αφαλάτωσης που διαχειρίζονται οι οργανώσεις αρωγής, το μεγαλύτερο μέρος του αντλείται από πηγάδια με υφάλμυρο νερό που έχει μολυνθεί περαιτέρω από λύματα και χημικά. Αυτά διοχετεύονται στον υδροφόρο ορίζοντα μέσα από τα ερείπια, εξαπλώνοντας τη διάρροια και την ηπατίτιδα, αναφέρει το Reuters.

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της βοήθειας στα υπό ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακά εδάφη, δηλώνει ότι διαχειρίζεται δύο αγωγούς νερού στη Λωρίδα της Γάζας που παρέχουν εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε μέρα. Όμως, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι από τον τομέα ύδρευσης λένε ότι οι αγωγοί αυτοί δεν λειτουργούν τον τελευταίο καιρό.

Το Ισραήλ σταμάτησε κάθε παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα στις αρχές του πολέμου, αλλά ξεκίνησε και πάλι μέρος της τροφοδοσίας μέσω του δικτύου αγωγών στον θύλακα, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης έχει καταστραφεί και οι αντλίες υπόγειων υδάτων συχνά δουλεύουν με μικρές γεννήτριες –για τις οποίες σπάνια υπάρχουν διαθέσιμα καύσιμα.

Η COGAT δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει επιτρέψει τον συντονισμό με οργανώσεις αρωγής για να εισέλθει στον θύλακα εξοπλισμός για τη συντήρηση των υποδομών υδροδότησης στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο 23χρονος Μόαζ Μουχαϊμάρ, ο οποίος φοιτητούσε στο πανεπιστήμιο πριν από τον πόλεμο, δήλωσε ότι πρέπει να περπατήσει περίπου ένα χιλιόμετρο και να περιμένει στην ουρά για δύο ώρες για να φέρει νερό. Συχνά πηγαίνει τρεις φορές την ημέρα, μεταφέροντας το νερό στη σκηνή της οικογένειας σέρνοντας ένα μικρό μεταλλικό καρότσι σε έναν ανώμαλο από τα ερείπια δρόμο.

«Για πόσο καιρό θα πρέπει να είμαστε έτσι;», λέει, ενώ τραβά δύο μεγάλα δοχεία υφάλμυρου νερού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλύσιμο και δύο μικρότερα με καθαρότερο νερό για να πιει η οικογένεια.

Starving Children in Gaza struggle to collect water leaking under a truck, suffering from thirst due to America’s & Israel’s campaign of war crimes. pic.twitter.com/kTxJcRxdPE

— Mats Nilsson (@mazzenilsson) August 3, 2025