Ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε χθες Τρίτη εναντίον των «καταστροφικών συνεπειών» που θα είχε η επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως αποφασίστηκε η κατάληψη ολόκληρου του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Μίροσλαβ Γένκα απευθύνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ).

Miroslav Jenča, assistant secretary-general for Europe, Central Asia and Americas, says reports suggesting that Benjamin Netanyahu is seeking cabinet approval to fully occupy Gaza are «deeply alarming».https://t.co/tnNTDd3wJt

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/3EzSHM9hKB

— Sky News (@SkyNews) August 5, 2025