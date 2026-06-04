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Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία παντοπωλείου – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026, 23:35

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία παντοπωλείου – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπωλείου στη Θεσσαλονίκη

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Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, στους Νέους Επιβάτες, στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπωλείου έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ανθέων, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, όταν ο οδηγός του οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπωλείου.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι περίοικοι και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν σοκαριστική, καθώς το αυτοκίνητο προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη και στο εσωτερικό του καταστήματος.

Στιγμιότυπο από το τροχαίο ατύχημα

Ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου οι τραυματίες

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διεκομίσθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Επρόκειτο για τον οδηγό του οχήματος και τον ιδιοκτήτη του παντοπωλείου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών για την απομάκρυνση του οχήματος και την καταγραφή των ζημιών.

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