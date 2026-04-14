Τροχαίο ατύχημα με έναν σοβαρά τραυματία στο Μενίδι

Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα.

Από τη σύγκρουση υπήρξαν δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων μεταφέρεται σε πιο σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου έχει δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου για Βαρυμπόμπη.