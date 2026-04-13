«Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα», λέει ο 18χρονος μοτοσικλετιστής μετά το τροχαίο που είχε στην Αρτέμιδα.

Μιλώντας για το πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο λέει: «Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο. Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου».

Ο 18χρονος λέει πως πιστεύει στις συμπτώσεις καθώς όπως λέει αποδίδει τη σωτηρία του στον αγαπημένο του παππού: «Σαν χθες την ημέρα της Ανάστασης πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Αρτέμιδα: Άφαντος ο οδηγός

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός του μπορντό οχήματος είναι εξαφανισμένος και οι Αρχές προσπαθούν να τον εντοπίσουν από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο οδηγός του οχήματος κινούνταν σε δρόμο όπου υπάρχει σήμανση για να στρίψει υποχρεωτικά δεξιά. Εκείνος όμως έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα ο 18χρονος μοτοσικλετιστής να μην προλάβει να αντιδράσει και να πέσει πάνω του.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες ήταν στο σημείο και αμέσως του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. «Έρχομαι και αντικρίζω τον μικρό και είναι κάτω, με έπιασε ένας κόμπος εκείνη τη στιγμή», λέει μια γυναίκα που ήταν εκεί για να συνεχίσει: «Ψάχνουμε όλες τις κάμερες και κάνουμε έκκληση στον άνθρωπο να εμφανιστεί».

Πώς έγινε το τροχαίο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουση της μηχανής με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα όχημα που εξήλθε από στενό, εισήλθε κάθετα στον κεντρικό δρόμο και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή και διέφυγε από το σημείο.