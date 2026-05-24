Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 24 Μαΐου, στην Ανατολή Ιωαννίνων, με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 1:10, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος αλλοδαπός. Από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: epirusgate.gr
