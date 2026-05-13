Σοκαριστικό βίντεο απο τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει ανήλικη στα Ιωάννινα

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον κόμβο Συνάντησης, κοντά στη Λεωφόρο Γράμμου στα Ιωάννινα, όταν ανήλικη πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οπτικό υλικό που είδε το epirusgate.gr, το περιστατικό συνέβη σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία. Η ανήλικη βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά την επαφή με το όχημα, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί για να προσφέρουν βοήθεια.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ακινητοποίησε το όχημά του και κατέβηκε αμέσως για να συνδράμει την ανήλικη. Η κινητοποίηση των παρευρισκομένων ήταν άμεση, ενώ λίγη ώρα αργότερα κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Η Τροχαία Ιωαννίνων έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.