Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας
- Μαχαίρωσαν 15χρονο στον Νέο Κόσμο – Άφαντοι οι δράστες
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- ΕΚΤ: Εκτόξευση του πληθωρισμού όπως στην πανδημία φοβούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (4-5-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα διενεργήθηκαν 27.606 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις και συνελήφθησαν 3 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.
Έλεγχοι της Τροχαίας
Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,65% επί του συνόλου.
Εκατοντάδες παραβάσεις
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 3.212 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 523 οχήματα, εκ των οποίων 68 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 728 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
Στους ελέγχους της Τροχαίας συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.
- Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
- «May the Force be with you»: Γιατί γιορτάζουμε στις 4 Μαΐου τα Star Wars σε όλο τον κόσμο
- Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
- The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
- Πέθανε η Κλερ Μοριέ – Από το ντεμπούτο στον Τριφό στην αναγέννηση της Αμελί
- Μεγάλη Εικόνα: Τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας στο «μικροσκόπιο»
- Ο ΟΦΗ άλλαξε το σήμα του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
- «Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ» – Τι απαντά η πλευρά του 25χρονου για τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις