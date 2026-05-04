Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (4-5-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα διενεργήθηκαν 27.606 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις και συνελήφθησαν 3 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Έλεγχοι της Τροχαίας

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,65% επί του συνόλου.

Εκατοντάδες παραβάσεις

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 3.212 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 523 οχήματα, εκ των οποίων 68 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 728 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

Στους ελέγχους της Τροχαίας συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.